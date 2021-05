Tutkija löytää vastauksia kiinalaisesta suhdekäsityksestä: vahvempi saa olla röyhkeä ja vaatia alemmaltaan kuuliaisuutta.

Kun kiinalaisia diplomaatteja kuuntelee, kuulijan korvat alkavat usein punoittaa.

”Pikkuroisto” ja ”hullu hyeena”. Niillä sanoilla Kiinan suurlähetystö Ranskassa luonnehti Twitter-tilillään ranskalaista Kiina-tutkijaa Antoine Bondazia maaliskuussa. Lähetystön mielestä Bondaz on liian Kiina-kriittinen.

Kiinan suurlähettiläs Cong Peiwu puolestaan ilmoitti viime syksynä Kanadassa, että jos maa ”tosissaan välittää 300 000:n Hongkongissa olevan kanadalaisen terveydestä ja turvallisuudesta”, sen ei pitäisi ottaa hongkongilaisia turvapaikanhakijoita.

Kiinan Kanadan-suurlähettiläs Cong Peiwu puhui Ottawassa toimittajille marraskuussa 2019.

Suomen naapurissa Ruotsissa Kiinan lähettiläästä Gui Congyousta on tullut jo julkisuudessa tuttu lukuisten, erityisesti toimittajiin kohdistuvien haukkujen ja uhkailujen ansiosta. Hän vertasi Ruotsin ja Kiinan suhdetta siihen, että kevyen sarjan nyrkkeilijä haastaa raskassarjalaisen.

”Mitä vaihtoehtoja olettaisit raskassarjalaisella olevan?”

Eli turpiin vedetään.

Kiinan Ruotsin-suurlähettiläs Gui Congyou Tukholmassa vuonna 2019.

Kiinan pahasuisia edustajia on alettu maailmalla kutsua susisotureiksi. Valtaosa kiinalaisdiplomaateista ei heihin kuulu, mutta vähemmistö on näkyvä ja äänekäs.

Toiminta ei näytä diplomaattiselta vaan norsulta posliinikaupassa. Kohdemaat eivät ole ainakaan vielä nöyrtyneet Kiinan toivomalla tavalla, päinvastoin. Esimerkiksi Ruotsissa, Ranskassa ja Kanadassa suurlähettiläät ovat joutuneet puhutteluun. Monissa muissakin maissa, kuten Intiassa, kansalaisten suhtautuminen Kiinaa kohtaan on muuttunut paljon kielteisemmäksi.

Mitä järkeä soturidiplomatiassa siis on?

Kiinan johdolla on teräksinen usko siihen, että maa on jo todella vahva ja nousemassa maailman mahdiksi, selittää Kiinaa ja sen ulkosuhteita tutkiva yhdysvaltalainen professori Harry Harding Virginian yliopistosta.

”Onhan meillä parempi poliittinen ja taloudellinen järjestelmä, enemmän ihmisiä ja rahaa”, hän kuvaa etähaastattelussa Kiinan johdon ajattelua.

Harding pohtii, liittyykö käytökseen myös kiinalaisten suhteiden hierarkkisuus: Toista ylempänä oleva, kuten vuoden vanhempi sisar, odottaa ”alemmaltaan” eli nuoremmalta sisareltaan kuuliaisuutta ja hyvää käytöstä. Suurempiarvoinen saa puolestaan käyttäytyä rumastikin. Kun valta-asemat esimerkiksi yrityksissä vaihtuvat, se voi aiheuttaa melkoista myllerrystä.

Kun Kiina kokee lännen rappeutuvan ja Kiinan nousevan, maan omasta mielestä se saa ryhtyä määräämään ja lännen pitäisi vähempiarvoisena olla kuuliainen.

Xi Jinpingin johtama Kiina on siis voimiensa tunnossa. Se ei tunnu sietävän yhtään varpailleen astumista. Kiina laskee, että muulla maailmalla ei olisi muuta vaihtoehtoa kuin taipua sen tahtoon, Harding sanoo.

”Xi Jinpingin tyylinä, olipa kyse ulkopolitiikasta Taiwanista, Hongkongista tai Xinjiangista, on lisätä kierroksia. Kun tulee ongelmia, jatketaan entistä lujempaa.”

Kiinan edustajat itse sanovat vain vastaavansa muiden loukkauksiin, muuten he ovat kiltisti. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että jos joku arvostelee Kiinan ihmisoikeusloukkauksia, susisoturit saattavat ryhtyä henkilökohtaisiin loukkauksiin.

”Maailman pitää ymmärtää, että Kiinaa pitää kohdella tasaveroisena kumppanina”, Harding selittää Kiinan ajattelua.

Moni tutkija on arvellut susisotureiden varsinaisen yleisön olevan Kiinan oma nationalistinen kansa.

Harding muistelee tapahtumaa kiinalaisessa Fudanin yliopistossa: Kiinalaisdiplomaatti kertoi, kuinka Kiinan pitäisi käyttäytyä sopuisasti. Yksi opiskelija asettui vastustamaan luennoitsijaa ja sai raivoisat aplodit täydeltä auditoriolta.

Kun Kiinan johtava diplomaatti Yang Jiechi hiljattain lateli tulisia kommentteja Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenille maiden tapaamisessa Alaskassa, Yangin tavoittelemat korvat olivat luultavasti Kiinassa.

Mutta kyllä Kiinan kovan linjan yleisönä on myös ulkomaailma, sekä päättäjät että tavalliset kansalaiset, Harding uskoo.

Harding on kohdannut paljon kiinalaisia diplomaatteja ja tietää heidän olevan yleensä hyvin kartalla asemamaidensa mielialoista. Länsimaissa oletetaan, että Kiinassa kaikki ulkopolitiikan toimijat eivät pidäkään Kiinan ärhäkkää otetta hyvänä.

Onko niin, ettei Kiinan ylin johto ei kuitenkaan tajua länsimaista ajattelua, Harding kysyy. Autoritaarisessa maassa kukaan kun ei halua kertoa johtajille näiden olevan väärässä. Siellä ei arvosteta totuudentorvia vaan myötäilijöitä, joten analyysit eivät ehkä tavoita korkeimpia päättäjiä.

Toinen vaihtoehto on, että Kiinan ylin johto ymmärtää länsimaista logiikkaa mutta uskoo lännen joutuvan kuitenkin taipumaan tahtoonsa.

On vaikea sanoa, paljonko susisotureita ohjeistetaan Pekingistä ja paljonko he sooloilevat asemapaikoissaan. Ainakaan heitä ei tunnuta hillitsevän, vaan päinvastoin, diplomaatit näyttävät laskevan räyhäämisen antavan nostetta uralle. He todistavat uskollisuuttaan Pekingin kovalle poliittiselle linjalle.

Susisotureiden näkyvin kärki on itse asiassa Pekingissä ulkoministeriössä, jonka tiedottajat Zhao Lijian ja Hua Chunying eivät sanoissaan säästele. Ministeriöstä myös twiittaillaan harhaanjohtavia väitteitä maailmalle.

”Saattoi olla Yhdysvaltain armeija, joka toi epidemian Wuhaniin”, Zhao twiittasi runsas vuosi sitten.

Loppuvuodesta Zhao twiittasi manipuloidun kuvan, jossa hymyilevä australialaissotilas viilsi lapsen kurkkua. Australian ja Kiinan välit olivat huonot, ja tuolloin tutkittiin australialaissotilaiden sotarikoksia.

Länsimaisessa mediassa Xinjiangin leirien seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertoneista uiguurinaisista käytettiin ulkoministeriön tiedotustilaisuudessa sanoja ”irstailija” ja ”lasten hyväksikäyttäjä” ja heitä syytettiin esimerkiksi aviorikoksista.

Voi olla, että länsimaat saavat kiittää itseään Kiinan uudesta, aggressiivisesta äänestä. Se nimittäin kuulostaa sangen paljon Yhdysvaltain entiseltä presidentiltä Donald Trumpilta. Susisotureiden nousu osuu hänen aikakauteensa.

Ehkä kiinalaiset oppivat ärhentelemään vastaiskuna Trumpin Kiinaan kohdistamille haukuille.

”Se on mahdollista”, Harding sanoo.