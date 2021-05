Israelissa jo noin 60 prosenttia asukkaista on rokotettu kokonaan. Gazan alueella ensirokote on vain parilla prosentilla. Israel on pohtinut, miten se pääsisi eroon kymmenestä miljoonasta turhasta Astra Zenecan rokotteesta.

Israel on viime aikoina ollut kansainvälisissä uutisissa näkyvästi kahdella tavalla: maa on hoitanut tehokkaasti kansalaistensa koronarokotukset ja toisaalta pommittanut Gazan palestiinalaisaluetta kovemmin kuin vuosikausiin.

Israelin runsaasta yhdeksästä miljoonasta asukkaasta ensimmäisen rokotteen on saanut jo noin 63 prosenttia. Kokonaan on rokotettu 59 prosenttia väestöstä.

Palestiinalaisten asuttamilla alueilla Länsirannalla ja Gazassa tilanne on aivan toinen. Keskiviikkoon mennessä kaikkien palestiinalaisalueiden asukkaista 5,4 prosenttia oli saanut ensimmäisen rokotteensa ja kokonaan oli rokotettu 3,85 prosenttia.

Parin miljoonan asukkaan Gazan alueella tilanne on vielä huonompi kuin Länsirannalla. Pommitukset ovat keskeyttäneet rokottamisen kokonaan, kertoi The New York Times -lehti sunnuntaina. Maailman terveysjärjestön mukaan sitä ennen ehdittiin rokottaa alle kaksi prosenttia gazalaisista.

Gazan terveysministeriön rakennus vaurioitui pahoin Israelin ilmapommituksissa.

Nyt tiheään asutulla alueella pelätään kolmatta korona-aaltoa, joka on joidenkin asiantuntijoiden mukaan jo käynnissä. Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) mukaan Gazassa kirjattiin toukokuun alussa hieman ennen pommitusten alkamista yli tuhat uutta tartuntaa päivittäin.

MSF kertoi, että tartuntamäärien kasvua selitti pitkälti brittimuunnos B117:n yleisyys. Muunnos leviää nopeammin kuin monet muut koronaviruksen muodot.

”Erityisesti terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa on nähty hälyttävä tartuntamäärien kasvu. Sairaaloilla on vaikeuksia selvitä tilanteesta”, järjestö tiedotti noin viikko ennen kuin väkivaltaisuudet leimahtivat.

YK:n mukaan noin 58 000 palestiinalaista on joutunut jättämään kotinsa pommituksissa ja hakeutumaan muun muassa kouluihin perustettuihin pakolaiskeskuksiin.

”Minua huolestuttaa, että koronavirus tarttuu haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, jotka on sullottu täpötäysiin suojiin”, totesi YK:n humanitaaristen asioiden apulaispääsihteeri Mark Lowcock katsauksessaan.

YK-järjestön koulu on muutettu pakolaisten majapaikaksi Gazassa. Kuva on keskiviikolta.

Gazasta on ammuttu Israelin puolelle tuhansia raketteja, jotka ovat surmanneet kaksitoista ihmistä. Gazalaisviranomaisten mukaan Israel on puolestaan tehnyt Gazaan noin 1 800 ilmaiskua, joissa on kuollut yli 220 palestiinalaista, kertoo CNN-uutiskanava.

YK:n humanitaarisen avun järjestö Ocha kertoi keskiviikkona, että kuusi sairaalaa ja yhdeksän terveyskeskusta on saanut vaurioita pommituksissa. Koronatestien prosessointi on pitänyt keskeyttää, ja yhden avustusjärjestön sairaala on seisahtunut polttoainepulan takia.

Maanantain pommituksissa vaurioitui Gazan terveysministeriön rakennus, jossa on yksi alueen tärkeimmistä korona­virus­laboratorioista. Rakennuksesta meni sähköt, ja sähköpula on vaivannut aluetta laajemminkin.

MSF:n palestiinalaisalueilla toimivan osaston johtaja Ely Sok kertoi HS:lle, että poikkeuksellisen rajuissa pommituksissa on tuhottu infrastruktuuria laajalti: teitä on pommitettu niin, etteivät ambulanssit pääse liikkumaan eikä haavoittuneita saada sairaalaan.

Hänen mukaansa vakavinta on, että polttoaine on loppumassa. Gazan sähköverkko on täysin riippuvainen polttomoottoreilla pyörivistä voimaloista.

”Polttoainetta ei ole paljon jäljellä, ja sairaalat joutuvat toimimaan rajallisella kapasiteetilla. Koko järjestelmä on vaarassa romahtaa.”

Gazan terveysministeriön mukaan yli sataa koronaviruksen vuoksi sairastunutta gazalaista hoidetaan teho-osastoilla, CNN-kanava kertoo.

”Tulemme ehdottomasti kohtaamaan terveydellisen katastrofin. Emme millään pääse auttamaan kaikkia tartunnan saaneita”, kertoi tartuntataudeista vastaava terveysministeriön johtaja Rami al-Abadlah CNN-kanavalle.

Koronapotilaiden erityishoito on tietenkin pois muusta hoitokapasiteetista. YK kertoi, että maanantaihin mennessä yli 6 300 gazalaista oli loukkaantunut pommituksissa.

Pommituksissa loukkaantunut poika hoidettavana Nasserin sairaalassa eteläisessä Gazassa torstaina.

Times of Israel -lehden toukokuun alussa julkaiseman artikkelin mukaan Israelilla olisi useita keinoja lievittää palestiinalaisten koronakurimusta. Maa oli esimerkiksi tilannut ennakkoon Astra Zenecan rokotetta kymmenen miljoonaa annosta, jotka se saattaa lähettää muihin maihin – tai hävittää.

Israel päätti jättää Astra Zenecan rokotteet käyttämättä ja rokottaa väestönsä muun muassa Pfizerin ja Modernan kehittämillä kalliimmilla rokotteilla, lehti kertoo.

”Yritämme keksiä parhaan ratkaisun. Me emme niitä [Astra Zenecan rokotteita] halua tänne roskiin heitettäviksi”, totesi Israelin koronatoimista vastaava Nacham Ash huhtikuun lopulla.

Israelin periaate on, että palestiinalaisalueiden tulee rokottaa itse asukkaansa Oslon vuoden 1993 rauhansopimuksen hengen mukaisesti. Israel on kuitenkin rokottanut runsaat 100 000 palestiinalaista, jotka käyvät töissä Israelin puolella.

Jotkin israelilaiset kansalaisjärjestöt ovat vedonneet maan hallitukseen, että se auttaisi kaikkien palestiinalaisten rokottamisessa.

”Minä lähetän niitä [rokotteita] mieluummin Intiaan kuin palestiinalaisalueille. Intia ei rahoita terroristeja”, sanoi konservatiivisen ajatushautomon Jerusalem Institute for Strategy and Securityn johtaja Efraim Inbar lehden haastattelussa.

Maaliskuun alussa kävi ilmi, että Länsirannalla rokotteita oli kuitenkin annettu vaikutusvaltaisille palestiinalaisille.

Lisäksi yhdestä 12 000 rokotteen erästä Länsirannalle jäi 10 000 erää, kun Gazaan toimitettiin 2 000 annosta.

Länsirantaa johtava Fatah-puolue ja Gazaa hallitseva Hamas-järjestö ovat keskenään vihamielisissä väleissä.

Israelilaiset surivat Lodin kaupungissa hengiltä hakattua miestä tiistaina pidetyissä hautajaisissa. Miehen surmasta epäillään arabeja.

Toukokuun alkuun mennessä noin 3,3 miljoonan asukkaan Länsirannalle oli saapunut yhteensä 271 000 rokoteannosta, kun parin miljoonan asukkaan Gazaan rokotteita oli toimitettu 111 000 annosta.

Rokotteista valtaosa oli kiinalaisia ja venäläisiä. Lisäksi palestiinalaisille oli toimitettu Astra Zenecan rokotteita kehittyviä maita auttavan Covax-ohjelman kautta.

Palestiinalaisalueilla on kirjattu noin 330 000 koronatartuntaa ja runsaat 3 700 kuolemaa. Israelin puolella tartuntoja on ollut noin 840 000 ja kuolemia noin 6 400.

Israelilaisnuori sai rokotteen Tel Avivissa tammikuussa.

Lue lisää: Palestiinalainen leipuri tempautui Lähi-idän konfliktin keskiöön: ”Ongelma eivät ole juutalaiset vaan juutalaiset siirtokuntalaiset”

Lue lisää: YK:n ihmisoikeusneuvoston määrä kokoontua ensi viikolla Israelin ja palestiinalaisten tilanteesta, Israel kehottaa vastustamaan istuntoa