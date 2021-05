Video- ja kuvamateriaali siirtolaista halaavasta avustustyöntekijä Luna Reyesistä levisi sosiaalisessa mediassa nopeasti.

Tuhansia siirtolaisia saapui aiemmin tällä viikolla Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin Marokosta uimalla ja kahlaamalla.

Ceutassa vastassa oli paitsi Espanjan sotilaita myös Punaisen Ristin avustustyöntekijöitä, yhtenä heistä espanjalainen Luna Reyes.

Video- ja kuvamateriaali, jossa Reyes halaa siirtolaista, alkoi levitä sosiaalisessa mediassa nopeasti.

Varsin pian Reyes, 20, joutui vihaisen palautteen kohteeksi omassa sosiaalisessa mediassaan, kirjoittaa brittilehti The Guardian. Hän joutui lehden mukaan muun muassa äärioikeistolaisen Vox-puolueen kannattajien vihan kohteeksi.

Kun tieto tilanteesta alkoi levitä mediassa, sosiaalisen median kanavissa alkoi kasvattaa suosiotaan aihetunniste #GraciasLuna eli ”kiitos Luna”. Keskusteluun ottivat pian osaa myös monet tunnetut nimet, muun muassa maan elinkeinoministeri Nadia Calviño ja työministeri Yolanda Díaz. Calviño esimerkiksi kommentoi Reyesin edustavan ”yhteiskuntamme parhaita arvoja”.

Myös Espanjan Punainen Risti on jakanut twiittejä sivuillaan.

Reyes itse luonnehti elettään The Guardianin mukaan ihan tavalliseksi. Hän kertoi nähneensä miehen olleen uupunut ja antaneensa tälle vettä.

Reyesin tiedossa ei ole, mikä miehen nimi oli tai mitä hänelle on tapahtunut. On kuitenkin varsin mahdollista, että hänet on palautettu Afrikkaan, sillä suuri osa alkuviikosta saapuneista palautettiin jo samojen päivien aikana takaisin.

Marokon rannikolla sijaitsevat Espanjan kaupungit Ceuta ja Melilla muodostavat EU:n ainoat maarajat Afrikan maiden kanssa.