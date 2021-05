Toiveikkuus Israelin ja Hamasin välisestä tulitauosta lisääntyi jo aiemmin torstaina.

Israel ja Hamas ovat päässeet sopuun tulitauosta, kertoivat muun muassa uutistoimistot, Al Jazeera ja israelilaisviestimet myöhään torstaina Suomen aikaa. Israelin turvallisuuskabinetin tiedotteen mukaan kabinetti on hyväksynyt tulitauon, kertovat uutistoimisto Reuters ja Britannian yleisradio BBC. Myös uutistoimisto AFP:n mukaan israelilaislähde on vahvistanut kabinetin hyväksyneen tulitauon.

Tulitauosta kertoi Reutersin mukaan myös Israelia vastaan taistelevan islamistijärjestön Hamasin edustaja, jonka mukaan tulitauko on molemminpuolinen. AFP:n mukaan myös Islamilainen jihad -järjestö kertoo hyväksyvänsä tulitauon.

Hamasin edustajan mukaan tulitauon on määrä alkaa torstain ja perjantain välisenä yönä. Se kertoi ajankohdaksi kello 2:n, kun taas kabinetti kertoi torstai-iltana, että tarkka ajankohta olisi vielä määrittelemättä.

Keskeisenä neuvottelijana tulitauon syntymisessä toimi Egypti. Egyptin on diplomaattilähteiden mukaan myös tarkoitus tarkkailla tulitaukoa.

Toiveikkuus Israelin ja Hamasin välisestä tulitauosta lisääntyi jo aiemmin torstaina. Jo tällöin eri lähteet kertoivat, että pääministeri Benjamin Netanjahun ja hänen turvallisuuskabinettinsa on määrä keskustella kokouksessaan mahdollisesta väkivaltaisuudet lopettavasta tulitauosta.

Britannian yleisradion BBC:n toimittaja sanoi lähteisiinsä viitaten, että Israelin hallitus olisi kertonut Egyptille suostuvansa tulitaukoon. Toimittaja kertoi asiasta Twitterissä.

Tiedot Israelin turvallisuuskabinetin kokouksesta tulivat sen jälkeen, kun paine verenvuodatuksen lopettamiseksi oli kasvanut.

Gazasta on ammuttu yli viikon ajan jatkuneen konfliktin aikana Israelin puolelle tuhansia raketteja, jotka ovat surmanneet kaksitoista ihmistä. Gazalais­viranomaisten mukaan Israel on puolestaan tehnyt Gazaan noin 1 800 ilmaiskua, kertoo CNN-uutiskanava. Gazan terveysviranomaisten mukaan palestiinalaisia on kuollut yli 230 ja haavoittunut yli 1 900, kertoo Reuters.

YK:n mukaan noin 58 000 palestiinalaista on joutunut jättämään kotinsa pommituksissa ja hakeutumaan muun muassa kouluihin perustettuihin pakolaiskeskuksiin.