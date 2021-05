Virhe huomattiin vasta pari päivää leikkauksesta.

Itävaltalaisklinikalla sattui harvinainen hoitovirhe, kun 82-vuotiaalta mieheltä amputoitiin vahingossa väärä jalka, kertoi muun muassa uutistoimisto Reuters. Sairaalan mukaan kyse oli inhimillisestä, ”traagisesta” virheestä.

Freistadtin klinikan antaman tiedotteen mukaan mies oli kärsinyt aiemmista sairauksista, joiden vuoksi vasen jalka oli amputoitava.

”Olemme syvästi järkyttyneitä siitä, että tiistaina 18. toukokuuta 82-vuotiaan miehen väärä jalka amputoitiin laadunvalvonnasta huolimatta”, klinikka kertoi tiedotteessaan.

Virhe huomattiin vasta torstaina, kun sidettä oltiin vaihtamassa. Virhe väärän jalan merkitsemisessä amputoitavaksi tapahtui ilmeisesti juuri ennen leikkausta.

Klinikka aikoo tarkastella uudelleen käytäntöjään, jotta vastaavaa ei enää pääsisi tapahtumaan.

”Meidän on selvitettävä, miten tällainen virhe on päässyt tapahtumaan. Haluan esittää tässä julkisen anteeksipyyntöni”, klinikan johtaja Norbert Fritsch sanoi tiedotustilaisuudessa sanomalehti Guardianin mukaan.

Potilaalle on tarjottu psykologista apua. Hänen jäljelle jäänyt jalka on edelleen amputoitava. Leikkaus on tarkoitus tehdä pian.

Potilas ei itse havainnut virhettä sairautensa vuoksi, kertoi itävaltalainen uutissivusto Heute.