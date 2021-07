Moskovalainen Dmitri on hakenut Suomesta turvapaikkaa, koska pelkää epäoikeuden­mukaista oikeuden­käyntiä Venäjällä. Perheensä piinaaman ystävän auttaminen johti tekaistuiksi väitettyihin rikos­syytteisiin, jotka uhkaavat viedä Dmitrin vankilaan.

Venäläiset aktivistit ja ihmisoikeusjärjestöt sanovat, että vuonna 2013 voimaan tullut homopropagandalaki on tehnyt yhteiskunnasta homofobisemman.

Moskovalaisen 27-vuotiaan Dmitrin päivät Helsingissä täyttyvät asiakirjojen laatimisesta. Edellinen valitus Maahanmuuttoviraston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen käsitti yli sata sivua. Nyt hän valmistelee uutta.

Dmitri on yksi venäläisistä turva­paikan­hakijoista, joita on viime vuosina tullut Suomeen vuosittain muutamia satoja. Määrä on ollut pääasiassa nousu­johteinen vuodesta 2016 lähtien.