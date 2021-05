Berliini

Ravintoloiden terasseja avattiin perjantaina Saksassa seitsemän kuukauden sulun jälkeen. Koronaviruksen ilmaantuvuus on laskenut tasaisesti huhtikuusta asti ja alittaa nyt raja-arvon, joka sallii yhteiskunnan avaamista.

Riittävän alhainen ilmaantuvuus – eli vähintään viiden päivän ajan alle 100 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden seitsemässä päivässä – on Saksassa rajana monille mahdollisuuksille.

Niin ravintoloita kuin kulttuuritilaisuuksia kohdellaan muun muassa Saksassa, Ranskassa ja Itävallassa melko samankaltaisin kriteerein, toisin kuin Suomessa.

Ranskassa ja Itävallassa avattiin jo keskiviikkona museot ja ravintoloiden terassit, Itävallassa niiden lisäksi myös oopperatalot, teatterit ja elokuvateatterit.

Itävalta avasi myös matkailun tietyin edellytyksin. Esimerkiksi Suomesta voi matkustaa Itävaltaan negatiivisella koronatestituloksella tai täydellä rokotesuojalla.

Saksassa turismi ei ole vielä käytännössä mahdollista. Hotelleiden arvioidaan avautuvan vapaa-ajan matkustajille kesäkuussa.

Ravintoloiden terassit avautuivat keskiviikkona Nizzassa Ranskassa.

Seitsemän kuukauden ajan ravintoloista on ollut Berliinissä mahdollista vain hakea tai tilata ruokaa. Perjantaina terassit saatiin avata ensimmäistä kertaa lokakuun jälkeen.

Ravintoloitsija Janina Atmadi ja galleristi Susanne Rikus nauttivat perjantai-iltapäivänä drinkkejä Berliinin Mittessä Heckmann Höfe -sisäpihalla, jonka reunoilla sekä Atmadin ravintola että Rikusin galleria sijaitsevat.

Täysin kuollutta ei elämä sisäpihalla ollut sulun aikanakaan, mutta vasta nyt ihmisvilinää ja ääniä alkaa olla kuin normaaliaikaan, Atmadi sanoi.

Rikus kertoi opiskelleensa sulun aikana ukulelen soittoa ja italian kieltä sekä keskittyneensä toiseen työhönsä terapeuttina.

Ravintoloitsija Janina Atmadi ja galleristi Susanne Rikus Berliinin Mittessä Heckmann Höfe -sisäpihalla, jonka reunoilla molempien ravintola ja galleria sijaitsevat.

Kulttuurialan katutapahtuma keräsi väkeä kuuntelemaan esityksiä ja tanssimaan perjantai-iltana Berliinin Friedrichshainissa.

Kulttuuritapahtumia voi Berliinissä järjestää nyt ulkoilmassa korkeintaan 250 hengelle, joista kaikille on varattava kiinteä paikka. Klubit eivät ole vielä auki, mutta osa niiden yhteydessä toimivista biergarten-alueista avautui perjantaina.

Teknopuutarhassa vierailuun tarvitaan useimmiten ennakkoon ostettu lippu negatiivisen testituloksen lisäksi. Suosituimmat paikat myytiin nopeasti loppuun.

Myös Berliinin ulkoilmaelokuvateattereiden kausi on käynnistynyt tällä viikolla, ja Berliinin elokuvajuhlat järjestää kesäkuussa lukuisia ulkoilmanäytöksiä. Oopperatalot varautuvat myös sisänäytöksiin kesäkuussa.

Suomen Berliinin-kulttuuri-instituutissa riemuittiin tällä viikolla siitä, että vuosia valmisteltu Aistit-näyttely Neuköllnin nykytaiteen museossa Kindlissä voidaan avata lauantaina.

Näyttelyä ei olisi voinut siirtää, sillä museon salilla on kova kysyntä.

”Uskomatonta, miten täydellinen ajoitus meillä oli”, Suomen kulttuuri-instituutin kulttuurivastaava Mika Minetti riemuitsi perjantaina näyttelysalissa.

Näyttelyn videoteokset näyttävät toisen kuraattorin Satu Herralan mukaan, miten vieraantuneita ihmiset ovat aisteistaan, eläimistä ja luonnosta.

”Ihmiset ovat todella nälkäisiä taiteelle”, Herrala sanoi.

Aistit-näyttelyssä on muun muassa Terike Haapojan New Yorkin Bronxin eläintarhassa kuvaama video-osuus. Näyttely tulee elokuussa myös Helsingin Taidehalliin.

Suomen kulttuuri-instituutin taidevastaava Mika Minetti, pian kautensa päättävä johtaja Laura Hirvi ja Aistit-näyttelyn kuraattori Satu Herrala riemuitsevat siitä, että näyttelyn aikataulu osui sattumalta juuri yksiin kulttuurin avautumisen kanssa Berliinissä.

Saksassa ravintoloiden ja kulttuuritapahtumien avautuminen eroaa Suomesta: Saksassa se tapahtuu suuremman epidemiailmaantuvuuden aikaan. Saksassa 14 päivän ilmaantuvuusluku on edelleen selvästi yli sadan, kun se Suomessa on noin 50.

Toinen ero on se, että sisäänpääsyn ehtona niin terasseille kuin kulttuuririentoihin on negatiivinen koronavirustestitulos, joka ei saa olla 24:ää tuntia vanhempi. Berliinissä testiasemia on ympäri kaupunkia, ja Berliinissä asuvilla on oikeus käydä maksuttomassa testissä joka päivä.

Myös täysi rokotesuoja tai sairastettu koronavirustauti oikeuttavat sisäänpääsyyn niin kulttuuritapahtumiin kuin terasseille.

Ensimmäisen rokotteen kattavuus on Saksassa suurin piirtein samalla tasolla kuin Suomessa. Kaksi rokotetta saaneita on Saksassa Suomea suurempi osuus väestöstä.

Perjantaina Berliinin testipaikoilla oli jonoja, mutta useimmiten testeihin pääsy on vaivatonta. Testituloksen saa 15 minuutissa paikan päällä tai sähköpostitse puolessa tunnissa.