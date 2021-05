Neuvostoliittolaisen ydinfyysikon, ihmisoikeusaktivistin ja rauhannobelistin Andrei Saharovin syntymästä tuli perjantaina kuluneeksi tasavuosia. Pääjuhla on omistettu poliittisille vangeille.

Moskova

Venäjällä vietetään perjantaina neuvostoliittolaisen toisinajattelijan ja rauhannobelistin Andrei Dmitrijevitš Saharovin (1921–1989) satavuotis­juhlallisuuksia apeissa tunnelmissa.

Venäjä on muuttunut lyhyessä ajassa selvästi entistä autoritaarisemmaksi, ja esimerkiksi maan näkyvin oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on vankilassa. Niinpä Moskovan Saharov-keskuksen iltajuhla on omistettu poliittisille vangeille.

”Kuten Andei Dmitrijevitš itse olisi taatusti tehnyt”, keskus ilmoitti.

Juhlapäivää edelsi kohu, kun Moskovan viranomaiset yllättäen epäsivät luvan Moskovan ydinkeskustaan suunnitellulta valokuvanäyttelyltä.

Saharov-keskuksen mukaan ulkoilma­näyttelyn oli tarkoitus esitellä Saharovin kuvia ja tärkeitä sitaatteja. Paperit oli toimitettu hyvissä ajoin, joten viranomaisten ilmoitus oli yllätys.

”Andrei Dmitrijevitš Saharovia ei uhkaa historian unohdus. Mutta maan tulevaisuus, jota viranomaiset yrittävät eristää yhden parhaan poikansa perinnöstä, on vaarassa osoittautua surulliseksi”, keskus ilmoitti.

Saharov oli ydinfyysikko, joka osallistui Neuvostoliiton ydinaseen kehittämiseen. Myöhemmin hänestä tuli kuitenkin Neuvostoliiton ihmisoikeusliikkeen keskeisin hahmo ja tunnetuin toisinajattelija.

Saharov sai vuonna 1975 Nobelin rauhanpalkinnon, jota Neuvostoliitto ei päästänyt häntä hakemaan.

Neuvostovalta määräsi Saharovin vuonna 1980 sisäiseen karkotukseen Gorkiin eli nykyiseen Nižni Novgorodiin, jossa hän eli tarkasti vartioituna ja vainottuna. Kaupunki oli suljettu, joten ulkomaalaiset eivät voineet tavata häntä.

Saharovin asemasta kertoo jotain se, että hänen kunniakseen on perustettu useita palkintoja. Tunnetuimman jakaa Euroopan parlamentti, joka antoi viime vuoden Saharov-palkinnon Valko-Venäjän oppositioliikkeelle.

Perjantaina oman Saharov-palkintonsa jakoi Norjan Helsinki-komitea, joka antoi palkinnon vankilassa olevalle venäläiselle historioitsijalle Juri Dmitrijeville. Stalinin vainojen uhreja tutkineen Dmitrijevin tuomiota on pidetty laajalti poliittisena.

Vuosipäivä on ollut laajalti esillä vallanpitäjistä riippumattomassa mediassa. Saharov oli perjantaina esimerkiksi Novaja Gazeta -lehden kannessa.

Vallanpitäjien kontrolloiman television ykköskanavan oli kuitenkin myös määrä esittää perjantaina Saharovia käsittelevä dokumenttielokuva.