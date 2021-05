Vauraat maa hallitsevat rokotetilastoja, mutta joukossa on yksi poikkeus: Miten Mongolia onnistui hankkimaan rokotteita koko kansalleen?

Mongolia on antanut ensirokotteen jo 55 prosentille kansasta ja rokotteita on haalittu jo koko aikuisväestölle Venäjän, Kiinan, Yhdysvaltain ja Covax-ohjelman kautta.

Koronapandemia on pannut maailman maita julmalla tavalla järjestykseen niiden varallisuuden mukaan, olipa kyse sairaaloiden tehohoitokapasiteetista tai kansan rokottamisesta.

Valtioiden vauraustasojen vertailussa näkyy kuitenkin yksi huikea poikkeus: Mongolia. Se on suurin piirtein maailman sadanneksi ”rikkain” maa bruttokansantuotteita vertaamalla, mutta rokotuskattavuudessa maa kuuluu superrokottajien kerhoon.

Lahjoitettuja näytteitä purettiin helmikuussa Ulan Batorin lentoasemalla.

Mongolian 3,2-miljoonaisesta väestöstä ensimmäisen rokotteen on saanut jo 55,2 prosenttia, kertoo Our World in Data -projekti. Rokotettujen osuus on korkeampi kuin Euroopan ykkösmaassa Britanniassa (47,9 prosenttia) ja vain jonkin verran alle usein ihastellun Israelin (62,8 prosenttia).

The New York Times kertoo, että kovan rokotustahtinsa lisäksi Mongolia on onnistunut jo hankkimaan riittävästi rokotteita jokaisen aikuisen rokottamiseksi kokonaan. Niinpä viranomaiset ovat voineet luvata arojen kansalle ”koronasta vapaata kesää”.

Mongoliassa kaikkia ihmisiä ei ole vaivatonta tavoittaa rokotuksiin, sillä maan pinta-ala on noin 4,6-kertainen Suomeen verrattuna. Maailmanpankin mukaan noin 70 prosenttia väestöstä elää kaupungeissa.

Maan väljyys on voinut osaltaan vaikuttaa siihen, että maassa on tähän mennessä kirjattu suhteellisen vähän koronakuolemia: 240. Tartuntoja on ollut noin 51 000.

Miten tämä on mahdollista?

Mongolian kerrotaan hyödyntäneen taitavasti maantieteellisen asemansa kahden suurvallan Kiinan ja Venäjän välissä. The Diplomat -lehti kertoo, että Mongolialla on ”stateginen kumppanuus” molempien naapureidensa kanssa ja kumpikin suurvalta on halunnut kasvattaa näkyvyyttään ”rokotediplomatiallaan”.

Mongolia on myös saanut 2,6 miljoonaa rokoteannosta kehittyviä maita auttavasta Covax-ohjelmasta. Kansalle on siis ollut tarjolla venäläistä Sputnik V:tä ja kiinalaisen Sinopharmin rokotetta sekä Covaxin kautta Astra Zenecaa ja Pfizerin rokotetta. Osa rokotteista on ostettu, osa saatu avustuksina.

” Mongolia on osannut pelata suurvaltoja taitavasti vastakkain.

Auttamisen apajille ovat sännänneet myös Kiinan naapurimaat Japani ja Etelä-Korea – ja tietenkin Yhdysvallat. Yhdysvaltain kansainvälistä apua koordinoiva USAID-virasto kertoi huhtikuussa lahjoittaneensa 450 000 dollaria Mongolian koronatoimiin.

Samassa yhteydessä Yhdysvaltain Mongolian-suurlähetystö halusi tiedottaa, että Yhdysvallat on ollut suurin yksittäinen lahjoittaja Covax-ohjelmaan noin kahden miljardin dollarin satsauksella.

”Yhdysvallat on ollut maailman suurin avuntarjoaja kansanterveyden saralla. Kahden viime vuosikymmenen aikana Yhdysvallat on antanut yli 140 miljardia dollaria globaalin terveyden edistämiseen”, suurlähetystö kertoi.

Mongolia on osannut pelata suurvaltoja taitavasti vastakkain tai saada kaikki vakuutettua ”monen pilarin ulkopolitiikastaan”. Kiina ja Venäjä himoavat Mongolian luonnonvaroja ja suhtautuvat toisiinsa epäluuloisesti, kun taas Yhdysvalloille olisi mieluista nähdä vakaa demokraattinen maa kahden autoritaarisen jätin puristuksissa.

Mongolian ulkoministeri Batmunkh Battsetseg puhui Ulan Batorissa maan ostettua Kiinalta koronarokotteita huhtikuussa.

Pian sen jälkeen kun Mongolia ilmoitti helmikuun alussa, että se hyväksyy käyttöönsä venäläisen Sputnik V -rokotteen, Kiina ilmoitti lahjoittavansa 300 000 annosta Sinopharmin rokotetta merkkinä ”syvästä perinteisestä ystävyydestä” maiden välillä.