Kaksi silmälasikarhua on ilmestynyt suosittuna turistikohteena tunnetulle Machu Picchun inkakaupungin alueelle Perussa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tämän artikkelin yhteydessä olevalla videolla näkyy, kuinka aikuinen naaraskarhu ja sen poikanen liikkuvat pitkin kaupungin muureja.

Inkat hylkäsivät Andien harjanteella sijaitsevan kaupungin vuonna 1572 hävittyään espanjalaisvalloittajille. 1400-luvulla perustettu kaupunki on Unescon maailmanperintökohde.

Alueella on myös luonnonsuojelualue.

”Turisteja on vähän, ja eläimet kokevat voivansa tulla Llactaan [vanhojen kaupunkien seudulle Andeille], koska siellä ei ole aitoja”, kommentoi Machu Picchun alueen pormestari Darwin Baca Reutersille.

”Alueella on aina ollut karhuja.”

Machu Picchu, kuten monet muutkin turistialueet ovat hiljentyneet koronavirusepidemian aiheuttamien rajoitusten takia.

Silmälasikarhu on ainoa karhulaji, joka elää trooppisessa Etelä-Amerikassa. Se on luokiteltu vaarantuneeksi, sillä laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon.