Sotatila Israelin ja terroristijärjestö Hamasin välillä oli Joe Bidenille ensimmäinen ulkopoliittinen koetinkivi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kannattaa palestiinalaisille omaa valtiota ratkaisuna Israelin ja palestiinalaisten vuosikymmeniä jatkuneeseen konfliktiin. Biden puhui asiasta varhain lauantaina Suomen aikaa.

Hamas aloitti rakettitulen saarretusta Gazasta Israeliin 10. toukokuuta. Tulitauko astui voimaan perjantain vastaisena yönä taisteluiden jatkuttua kymmenen päivää. Gazassa kuolleita on yli 240, Israelissa 12. Haavoittuneita on satoja.

Sotatila Israelin ja terroristijärjestö Hamasin välillä oli tammikuussa virkaan astuneelle Bidenille ja hänen hallinnolleen ensimmäinen ulkopoliittinen koetinkivi.

Hamasin iskut tulivat yllätyksenä sekä Israelille että Yhdysvalloille. Vaikka tulitauon yleisesti uskotaan pitävän, tilanne ja siihen reagointi on Bidenin hallinnon osalta vasta alussa, kirjoittaa The Washington Post.

Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinkenin on tarkoitus matkustaa Israeliin keskiviikkona, ja samalla Bidenin hallintoon kohdistuu myös sisäistä painetta.

Yhdysvallat on Israelin keskeisin kansainvälinen tukija, joten Biden joutui vakuuttamaan erikseen, ettei tuki ole kadonnut minnekään.

”Siinä miten sitoutunut olen Israelin turvallisuuteen ei ole mitään muutosta, ei ollenkaan. Mutta kerron, missä on muutos. Se on siinä, että kahden valtion ratkaisu tarvitaan yhä. Se on ainoa vastaus”, Biden kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Biden painotti, että Lähi-idän on yksinkertaisesti tunnustettava ja hyväksyttävä Israelin valtion olemassaolo – tämä on asia, jota esimerkiksi Hamas ei suostu tekemään.

Yhdysvaltalaiskanava NBC Newsin mukaan monet demokraatit ovat yllättyneet, miten painokkaasti Biden on kriisin aikana suonut tukensa Israelille ja sen pääministeri Benjamin Netanjahulle. NBC:n mukaan demokraattipuolueessa on odotettu enemmän tukea palestiinalaisille.

Presidentti Joe Biden vieraili Fordin tehtaalla Michiganin Dearbornissa tiistaina. Palestiinalaisia tukevat mielenosoittajat kerääntyivät puistoon tehtaan ulkopuolelle vastustamaan Yhdysvaltain tukea Israelille.

The Washington Postin mukaan yksi sisäisiä paineita heijasteleva ilmapuntari oli viime viikolla Yhdysvaltain senaatin ulkoasiankomitean puheenjohtaja Robert Menendez. Tavallisesti äänekkäänä Israelin toimien tukijana tunnettu demokraattisenaattori Menendez vaati molempia osapuolia, sekä Israelia että Gazan militantteja, lopettamaan väkivaltaisuudet.

Kahden valtion ratkaisu on ollut Yhdysvaltain tavoite jo aiemminkin. Bidenin edeltäjä, republikaanipresidentti Donald Trump esitteli tammikuussa 2020 vävynsä Jared Kushnerin laatiman Lähi-idän rauhansuunnitelman, johon suvereeni palestiinalaisvaltio myös kuului.

Suunnitelma koki täystyrmäyksen, sillä sen ehdot olivat palestiinalaisten kannalta kehnot. Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas kutsui sitä ”salaliittodiiliksi”.

Biden joutuu kohtaamaan presidenttikaudellaan samoja haasteita, eikä onnistumisesta ole mitään takeita. NBC:n lähteiden mukaan Bidenin hallinnossa yritetään ottaa opiksi niistä asioista, jotka Yhdysvaltain kimurantissa Israel-suhteessa arvioidaan menneen pieleen edellisen demokraattipresidentti Barack Obaman aikana.

Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu eivät tulleet toimeen keskenään. Netanjahu esimerkiksi syytti Obamaa Israelin-vastaisuudesta, kun Yhdysvallat ei käyttänyt veto-oikeutta vaan jätti äänestämättä tilanteessa jossa YK:n turvallisuusneuvosto yritti pysäyttää Israelin siirtokuntien perustamisen palestiinalaisten alueille vuonna 2016.

Biden ja hänen hallintonsa joutuvat nyt etenemään kieli keskellä suuta. NBC:n hallintolähde kuvasi toukokuisen yhdentoista päivän sodan tilannetta seuraavasti:

”On jaettu aivan surkeat kortit, mutta Bidenin tiimi on pelannut niillä parhaansa mukaan.”