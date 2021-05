Arizonassa Maricopan piirikunnan äänten tarkastuslaskennasta vastaa Cyber Ninjas -yhtiö, joka lupasi suorittaa laskennan halvalla. Vaitiolosopimusten takia ei ole tarkkaan tiedossa, mitä kaikkea tarkastuksessa oikein etsitään.

Yhdysvaltain presidentinvaalista on kulunut puoli vuotta. Silti Arizonan osavaltiossa vaaleissa annettuja ääniä tarkastetaan edelleen.

Maricopan piirikunnassa annetut 2,1 miljoonaa ääntä on laskettu ja tarkastettu yksitellen jo aiemmin. Edes tarkistettu ja oikeaksi vahvistettu tulos ei kelpaa: demokraattien Joe Biden voitti väistyneen republikaanipresidentti Donald Trumpin myös Maricopassa.

Tarkastuksen takana ovat Trumpin kannattajat sekä tietoturvayritys, jolla ei ole aiempaa kokemusta vaalien tai vaalijärjestelmien auditoinneista.

Asiasta ovat kertoneet esimerkiksi The Washington Post ja brittilehti The Guardian.

Tarkastuksen hyväksyneen Arizonan senaatin puheenjohtaja Karen Fannin mukaan tarkastuksessa ei ole kyse siitä, että vaalin tulosta pitäisi saada muutettua tai varsinaisesti Trumpistakaan.

”48 prosenttia arizonalaisista äänestäjistä ei luota vaalijärjestelmäämme, oli syy mikä tahansa. Ja he ansaitsevat vastauksia”, The Washington Post lainaa republikaanipuoluetta edustavaa Fannia.

Vaalien tarkastukselle on varattu Phoenixissa sijaitseva Veterans Memorial Coliseum -sisäareena. Paikalla käyneen The Washington Postin toimittajan mukaan sisällä on lennellyt puluja ja ovet ovat auki. Kuka tahansa voisi päästä käsiksi äänestyslipukkeisiin.

Cyber Ninjasin palkkaamat ihmiset tarkastivat Maricopan piirikunnassa annettuja ääniä toukokuun alussa Phoenixissa. Äänet on tarkastettu jo kahdesti aiemminkin, eikä epäselvyyksiä ole havaittu.

Tarkastus keskeytettiin viime maanantaina viikoksi, sillä sisäareenaa tarvittiin yläkoulujen päättäjäisiin. Tuolloin äänistä oli tarkastettu vasta viidennes.

”Amatöörejä”, sanoi Washington Postille entinen republikaanisenaattori Jeff Flake. ”Tämä on kamalaa demokratialle.”

Osa Arizonan republikaaneista pelkää tarkastusta vastaan asettumisen johtavan siihen, että heille käy niin sanotusti ”mikepencet”. Tällä viitataan tammikuiseen hyökkäykseen Capitol-kukkulalle jossa Trumpin kannattajat uhkasivat tappaa varapresidentti Mike Pencen.

Maricopassa annettujen äänien tarkastukseen on palkattu yritys nimeltä Cyber Ninjas. Urakasta päättäneen osavaltion senaatin puheenjohtaja Karen Fannin mukaan Cyber Ninjas valittiin, koska se tarjoutui tekemään tarkastuksen 150 000 dollarilla. Toinen, meritoituneempi tietoturvayhtiö olisi laskuttanut kahdeksan miljoonaa.

Cyber Ninjas -yhtiön toimitusjohtaja on ennen urakan voittamista kannattanut näkyvästi Stop The Steal -liikettä, joka uskoo, että Trump hävisi, koska vaaleja peukaloitiin.

Cyber Ninjasin palkkaamat ihmiset ovat äänten laskemisen lisäksi etsineet äänestyslipuista bambukuituja, sillä Trumpin kannattajat ovat väittäneet, että äänestyslippuja on tuotu salaa Kiinasta. Työntekijät ovat tarkastaneet lipukkeita uv-valossa tarkistaakseen salaliittoteoriaa siitä, että Trumpin hallinto olisi salaa laittanut lipukkeisiin vesileimoja aitouden varmistamiseksi.

Mitä kaikkea tarkastuksessa oikein etsitään ja miten, ei ole tarkkaan tiedossa. Alihankkijat ovat allekirjoittaneet vaitiolosopimukset.

Salaliittoteoreetikkojen menoa on kiihdyttänyt jopa se, että Maricopan piirikunnassa laillisuusvalvonnasta vastaavassa lautakunnassa on jäsen nimeltä Bill Gates, Microsoftin perustaja Bill Gatesin täyskaima. Äänestyskoneita valmistavan Dominion-yhtiön laitteet puolestaan käyttävät Microsoftin ohjelmistoja.

”Olemme päätyneet kaninkoloon”, sanoi Arizonan laillisuusvalvontaelimen edustaja Bill Gates The Washington Postille.

Kaninkolo on vertaus, jota suosivat Qanon-salaliittoteoreetikot. Qanon-liike on tukenut Trumpia niin voimakkaasti ja kummallisilla tavoilla, että liittovaltion poliisi FBI pitää liikettä turvallisuusuhkana.

Aiemmin toukokuussa Maricopan vaalitarkastuksen Twitter-tili jakoi kuvan digitoitujen äänien tietokannan hakemistosta ja väitti, että Maricopan piirikunnan virkailijat olivat poistaneet hakemiston ennen tarkastusta. Cyber Ninjasin palkkaama alihankkija väitti, että oli pystynyt ”palauttamaan” poistetun tietokannan – jota ei Maricopan piirikunnan mukaan ollut edes koskaan poistettu.

Vice-lehden mukaan Cyber Ninjas myönsi viime viikolla olleensa väärässä: he olivat etsineet tietokantaa väärästä paikasta.

Vahinko oli kuitenkin ehtinyt tapahtua ja valhe levitä. Hävinnyt presidentti Trump löi tapansa mukaan vettä myllyyn. Trump kommentoi asiaa lupailemalla kannattajilleen, että tarina paisuu ja pian alkaisi tapahtua muissakin osavaltioissa.

Arizonan korkein virkamies, valtiosihteeri Katie Hobbs on tuskastunut. Vaikka tarkastuslaskenta näyttää naurettavalta, mutta kyse on vakavasta asiasta.

”He luovat täällä pelitaktiikkaa”, hän sanoi.

Jos vaalien uskottavuus on rapautettu, mitä tapahtuukaan seuraaville vaaleille?

Perjantaina Hobbs ilmoitti NBC Newsin mukaan, että Arizonan sähköiset äänestyslaitteet on korvattava seuraaviin vaaleihin mennessä uusilla laiteilla. Perusteluna on se, ettei kukaan tiedä, mitä Cyber Ninjas on päässyt äänestyslaitteille tekemään.