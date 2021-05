Atomienergiajärjestö on pyrkinyt neuvottelemaan rajatulle sopimukselle jatkoa. Yhdysvaltojen edustajat ovat osallistuneet neuvotteluihin alkuperäisen valvontasopimuksen palauttamisesta voimaan pitkin kevättä.

Iranin ja atomienergiajärjestö IAEA:n välinen valvontasopimus on loppunut. Iran lakkasi välittämästä YK:n alaiselle järjestölle kuvaa ydinlaitostensa sisältä.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters, lainaten Iranin parlamentin puhemiehen puhetta Iranin valtiontelevisiossa. Puhemies Mohammad Baqer Qalibafin mukaan helmikuussa neuvoteltu määräaikainen sopimus päättyi lauantaina.

Sopimus koski IAEA:n tarkastajien rajattuja oikeuksia saada tietoa Iranin ydinohjelmasta ja sen kehityksestä.

IAEA on pyrkinyt neuvottelemaan valvontasopimukselle jatkoa, ja IAEA:n johtajan Rafael Grossin odotetaan kommentoivan tilannetta sunnuntaina.

Kolmen kuukauden mittainen valvontasopimus ja kiistat sen ympärillä kytkeytyvät vuonna 2015 solmittuun Iranin ydinsopimuksesta (JCPOA), jossa ovat Iranin lisäksi osapuolina Yhdysvallat, Saksa, Britannia, Ranska, Venäjä ja Kiina.

Sopimus rajoittaa Iranin mahdollisuuksia rikastaa uraania ydinasekäyttöön, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti vuonna 2018 ettei Yhdysvallat katso sopimusta päteväksi, koska Iran rikkoo sen ehtoja. Yhdysvallat palautti voimaan Iranin-vastaisia pakotteita, jotka ovat voimassa edelleen.

Yhdysvaltain uuden presidentin Joe Bidenin hallinto on pyrkinyt neuvottelemaan sopimuksesta Iranin kanssa. Yhdysvaltain edustajat ovat osallistuneet monenvälisiin neuvotteluihin, joita on käyty pitkin huhti- ja toukokuuta Itävallan Wienissä. Keskiviikkona uutistoimisto Reutersin haastattelemat neuvottelijat olivat varovaisen toiveikkaita.

Iran on aina väittänyt, että sen ydinvoimaohjelma on rauhanomainen. On kuitenkin epäilty, että ohjelman varjolla kehitellään ydinasetta.

Iranin ydinohjelmaa on häiritty monin tavoin. Yli vuosikymmen sitten Natanzin uraanirikastamon sentrifugit sabotoitiin haittaohjelmalla, ja viime marraskuussa ydinohjelman pääarkkitehti Mohsen Fakhrizadeh ammuttiin autoonsa.

Iran on syyttänyt sabotaaseista ensi sijassa Israelia, joka ei ole myöntänyt eikä kiistänyt asiaa.

Lue lisää: YK:n ydinvoima­johtaja Rafael Grossi hehkuttaa Suomen merkitystä ydinvoiman tulevaisuudelle