Britanniassa ilmastoaktivistiliike ja siitä versoneet eläin- ja taloushaarat ovat kiihdyttäneet protestejaan viimeksi lauantaina. Ehdotetun uuden lainsäädännön mukaan vakavan häiriön aiheuttamisesta voisi seurata korkeintaan kymmenen vuotta vankeutta.

Britanniassa syntynyt ja myös Suomessa toimiva ilmastoaktivistien liike Extinction Rebellion (XR) eli Elokapina on kehittänyt ympärilleen uusia, radikaaleja liikkeitä.

Toukokuussa otsikoihin ovat päätyneet ainakin Money Rebellion (rahakapina) ja Animal Rebellion (eläinkapina). Lauantaina Animal Rebellion jumitti Britannian McDonald’s -ketjujen jakelun estämällä rekkoja poistumasta jakelukeskuksesta, kertoivat uutistoimisto Reuters ja The Times.

Jopa sadan aktivistin voimin toteutetun tempauksen tarkoituksena oli painostaa laajoja kohderyhmiä luopumaan eläinperäisen ravinnon syömisestä. He vaativat, että McDonald’s lopettaa lihan tarjoilun ravintoloissaan kokonaan vuoteen 2025 mennessä.

Aiemmin toukokuussa Suur-Lontoon poliisi pidätti Money Rebellion -liikkeen perustaja Gail Bradbrookin. Hän on myös yksi Exctintion Rebellion -perustajista.

Pidätyksen syynä olivat suunnitelmat aiheuttaa pankeille rikolliseksi määriteltyä vahinkoa sekä petoksen tai petosten suunnittelu, joka liittyi aktivistien pyrkimykseen kapinoida velanmaksua vastaan.

Aiemmin keväällä Money Rebellion on ainakin sotkenut ja vahingoittanut HSBC- ja Barclays-pankkien julkisivuja.

Poliisi otti kiinni Extinction Rebellion -liikeen jäsenen töhrityn Bank of Englandin edustalla Lontoossa huhtikuun alussa.

The Times huomauttaa, että yksi lauantaisen McDonald’s -tempauksen järjestäjistä vapautettiin syytteistä aiemmin toukokuussa viimesyksyisestä tempauksesta, jossa aktivistit estivät The Timesin, Financial Timesin ja useiden muiden sanomalehtien jakelun estämällä jakeluautoja poistumasta painotalosta.

The Timesin mukaan Britannian sisäministeri Priti Patel kutsui lehtien jakelun estämistä hyökkäykseksi lehdistönvapautta vastaan ja ilmastoaktivisteja rikollisiksi. Pääministeri Boris Johnson piti tempausta ”täysin epähyväksyttävänä”. The Times esitti lauantaina myös, että Britanniassa työskentelee tuomareita, joilla on ilmeisiä sympatioita ilmastoaktivisteja kohtaan.

The Guardian kertoi tapauksen jälkimainingeissa, että Extinction Rebellionin luokittelemista järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi harkittiin. Vaikka näin ei tiettävästi tapahtunut, paineet heijastuvat Britannian lainsäädännön uudistuksiin.

Britanniassa poliisille kaavaillaan nyt lisää oikeuksia puuttua mielenosoituksiin. Hallituksen lakihankkeen esittelysivun alussa mainitaan heti kärkeen hyökkäys lehdistönvapautta vastaan sekä tavallisia kansalaisia haittaava liikenteen estäminen. Tämä on kuulunut Extinction Rebellionin keinovalikoimaan sen perustamisesta vuonna 2018 alkaen.

Syitä on muitakin: viime kesänä Yhdysvalloista levinneet Black Lives Matter -protestit muuttuivat väkivaltaisiksi myös Britanniassa. Yhteensä 172 poliisin kimppuun hyökättiin.

Poliisin oikeudet puuttua protesteihin laajenisivat suunnitelmien mukaan ainakin sellaisissa tapauksissa, joissa yhdenkin ihmisen protesti aiheuttaisi vakavaa häiriötä joko ihmisten arkea tai organisaation toimintaa protestin lähellä.

Poliisi voisi häiriön perusteella myös määrittää protestien alkamis- ja päättymisajat. Häiriön aiheuttamisesta voisi seurata maksimissaan kymmenen vuoden vankeusrangaistus. Nykyisessä lainsäädännössä maksimirangaistusta ei ole määritelty.

Maaliskuussa yli 150 järjestöä ilmoitti The Guardianin mukaan vastustavansa lakialoitetta. Vastustavien järjestöjen joukossa oli myös Extinction Rebellion itse. Järjestöjen mukaan uusi laki uhkaa kokoontumisvapautta.

Laki on parhaillaan Britannian parlamentin alahuoneen käsittelyssä. Käsittely jatkuu kesäkuussa.