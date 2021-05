Patrian lahjusjupakasta tuttu pääministeri Janez Jansa on ajautunut täyteen välirikkoon EU:n kanssa muun muassa median kohtelun vuoksi.

Pääministeri Janez Jansaa uhkaa neljän keskustavasemmistolaisen puolueen ajama virkasyyte, jonka käsittelyn aloittamisesta on määrä äänestää parlamentissa alkavalla viikolla.

Samaan aikaan kun Slovenia valmistautuu alle kahden kuukauden päästä ottamaan vastaan EU:n kiertävän puheenjohtajuuden, maan konservatiivinen pääministeri Janez Jansa, 62, on jälleen kerran vaikeuksissa niin kotimaassaan kuin ulkomailla.

Jansaa uhkaa neljän keskustavasemmistolaisen puolueen ajama virkasyyte, jonka käsittelyn aloittamisesta on määrä äänestää parlamentissa alkavalla viikolla. Perusteena on muun muassa se, että Jansan piittaamattomuus on johtanut täydelliseen epäonnistumiseen koronavirusepidemian hoidossa.

Jansan hallituskoalitiolla ei ole enemmistöä parlamentissa, joten päätös suuntaan tai toiseen syntynee sen mukaan, miten kourallinen riippumattomia kansanedustajia äänestää.

Oppositio on myös edellisissä äänestyksissä ollut niin hajanainen, ettei se esimerkiksi helmikuussa saanut läpi ajamaansa hallituksen epäluottamuslausetta.

Jos virkarikossyyte menee läpi, maassa järjestettäneen ennenaikaiset parlamenttivaalit.

Vaikka Jansa selviäisi äänestyksestä, eivät pääministerin ongelmat ole ohi.

Jansan reaktio paineen alla on ollut samanlainen kuin monella muullakin oikeistopopulistisella johtajalla.

Pääministerin mukaan käynnissä on median ajojahti häntä ja hallitusta vastaan.

Jansa onkin avoimesti hyökännyt julkisuudessa toimittajien kimppuun muun muassa haukkumalla kriittisiä juttuja tehneitä toimittajia valehtelijoiksi. Hallituksen mukaan slovenialaismedia on vasemmiston hallussa ja haluaa tahallaan mustamaalata maata hallitsevaa oikeistopopulistista SDS-puoluetta.

Jansa on myös leikannut maan uutistoimiston STA:n rahoitusta ja kutsunut sitä "kansalliseksi häpeäpilkuksi". Balkan News -verkkosivuston mukaan uutistoimiston johtaja Bojan Veselinovic joutui Jansan raivon kohteeksi Twitterissä, missä Jansa vihjaili Veselinovicin sotkeutuneen edeltäjänsä kuolemaan ja kauhisteli tämän "törkeän suurta palkkaa".

Europarlamentaarikoista koottu työryhmä yritti maaliskuussa keskustella Jansan kanssa maan median vainoamisesta, mutta kokous päättyi lyhyeen, koska työryhmä ei suostunut katselemaan Jansan koostamaa videota. Pääministeri syytti välittömästi ryhmää sensuurista suosikkimediassaan Twitterissä.

"Emme ole EU:lle mitään velkaa. Te olette vain ylipalkattuja EU-byrokraatteja”, Jansa raivosi.

Komiteaan kuuluneen saksalaisen europarlamentaarikon Katarina Barleyn mukaan moinen käytös osoittaa "täydellistä piittaamattomuutta Euroopan parlamenttia ja sen työtä kohtaan".

"Tämä ei todellakaan näytä hyvältä, koska puheenjohtajamaan tehtävänä on perinteisesti ollut yhdistää, ei kylvää hajaannusta”, Barley sanoi.

Slovenia ei tunnu olevan EU:n kanssa samoilla linjoilla enää oikein mistään.

Hallitus on muun muassa kieltäytynyt lähettämästä EU-parlamenttiin Slovenian taidetta esittelevää näyttelyä puheenjohtajakauden kunniaksi, koska riippumattomat tahot ovat valinneet näyttelyyn teoksia konsultoimatta maan hallintoa.

Slovenian hallitus ei ole yksilöinyt tarkemmin, mistä taideteoksista on kyse, mutta maan median mukaan Jansa kumppaneineen olisi suivaantunut muun muassa hallitusta arvostelleen Arjan Preglin teosten ottamisesta mukaan näyttelyyn.

Riippumattoman Necenzurirano-uutissivuston mukaan Jansa olisi niin ikään huhtikuussa lähettänyt Euroopan komissiolle viestin, jossa ehdotettiin Balkanin alueen rajojen järjestelyä uudelleen, jotta "serbien, albaanien ja kroaattien ratkaisemattomat kansalliset kysymykset" saataisiin järjestykseen.

Tieto ehdotuksesta järkytti muun muassa maan presidenttiä Borut Pahoria, joka hylkäsi idean suoralta kädeltä ja totesi, että "tällaisia muutoksia ei voi saavuttaa rauhanomaisin keinoin".

Jansa itse on kiistänyt lähettäneensä komissiolle mitään ehdotuksia.

Jansa nousi uudelleen pääministeriksi viime vuoden maaliskuussa. Hän on toiminut pääministerinä kahdesti aiemmin, vuosina 2012–2013 ja 2004–2008.

Jansa muistetaan Suomessa siitä, että hänet tuomittiin vuonna 2013 vankeuteen lahjuslupauksen hyväksymisestä Slovenian ja puolustustarvikeyhtiö Patrian aiemmin tekemässä panssariajoneuvokaupassa.

Sittemmin tuomio kumottiin ja palautettiin uuteen käsittelyyn alempaan oikeusasteeseen. Se totesi asian vanhentuneeksi, ja Jansa vapautui syytteistä.