Valko-Venäjän ilmoitusta pommiuhasta Ryanairin koneen välilaskun syyksi ei ole tarkoitettukaan uskottavaksi, kirjoittaa HS:n Moskovan-kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukašenka pani sunnuntaina EU:n kovaan testiin.

Valko-Venäjä pakotti Ateenasta Vilnaan matkalla olleen lentoyhtiö Ryanairin koneen laskeutumaan Minskiin, jossa viranomaiset pidättivät heti kyydissä olleen oppositiotoimittaja Raman Pratasevitšin. Valko-Venäjä siis käytännössä kaappasi EU:n sisäisen lennon, jota lensi EU-maan lentoyhtiö EU:hun rekisteröidyllä koneella.

Brysseliin maanantaina huippukokoukseen kokoontuvilla EU-maiden johtajilla ei ole varaa olla reagoimatta tällaiseen röyhkeyteen ja roistovaltiomaiseen toimintaan. Eikä pelkkä reaktio riitä. Tällä kertaa sen pitäisi olla myös riittävän kova ja uskottava.

Pääkohteena oli silti Valko-Venäjän oppositio. Lukašenka halusi Pratasevitšin kiinni, mutta samalla hän lähetti viestin kaikille maanpakoon lähteneille vastustajilleen. Muuallakaan ei ole täysin turvassa, jos jatkaa oppositiotoimintaa.

Pratasevitš on viestipalvelu Telegramissa toimivien Nexta-kanavien perustajia. Kanavista tuli viime kesänä suosittuja, kun mielenosoitukset presidentinvaalien vilppiä ja sitä protestoivien pieksämistä vastaan alkoivat.

Liikehdinnän symboleiksi nousivat Svjatlana Tsihanouskaja ja Marya Kalesnikava, mutta käytännössä Nexta tiedotti mielenosoituspaikat ja -ajat sekä kertoi tilanteen kehittymisestä mielenosoitusten aikana.

Se on jatkanut toimintaansa samalla kun Valko-Venäjä on maan sisällä käynyt vähänkin vaihtoehtoista tietoa välittävien viestinten kimppuun.

Ei siis ihme, että Nexta on vallanpitäjien ykkösinhokki. Siksi he ovat julistaneet kanavat ”äärimateriaaliksi” ja nostaneet rikossyytteitä keskushahmoja vastaan. Pratasevitšiakin uhkaa 15 vuoden vankeus, mutta uusia syytteitä voi toki vielä tulla.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukašenka kuvattuna Minskissä huhtikuussa.

Valko-Venäjällä on tapahtumien kulusta oma versionsa.

Sen mukaan koneesta tuli pommihälytys, jonka jälkeen kapteeni päätti laskeutua Minskiin. Pratasevitš oli sattumalta koneessa, joten hänet otettiin kentällä kiinni.

Tätä versiota ei ole tarkoitettukaan uskottavaksi. Lentoyhtiö kertoi nopeasti hälytyksen tulleen Valko-Venäjän lennonjohdolta.

Lukašenka ilmeisesti ajatteli selviävänsä tempustaan ilman vakavampia seurauksia tai sitten hän ei enää välitä niistä. On vaikea sanoa, ajateltiinko Minskissä asialla olevan myös Nato-ulottuvuus. Kreikan ja Liettuan lisäksi myös koneen rekisteröintimaa Puola on Natossa.

Lännessä huomio on hiljalleen siirtynyt Valko-Venäjästä muualle. Valko-Venäjän sisällä tilanne on kuitenkin muuttunut koko ajan entistäkin itsevaltaisemmaksi.

Yli 35 000 ihmistä on pidätetty, tuhansia on kidutettu tai kohdeltu huonosti. Poliittisiksi vangeiksi laskettuja on jo yli 400. Vähänkin epälojaaleiksi epäiltyjä on erotettu, rikossyytteitä nostettu, mediaa kuritettu.

Minskiläisen kommentaattorin Artjon Šraibmanin mukaan koko ajan otteitaan koventanut regiimi on ajanut itsensä nurkkaan. Se ei uskalla löysätä otteitaan, koska pelkää vihaisten ihmisten lähtevän taas kaduille.

Mutta epäluuloinen regiimi ei tietenkään myöskään pysähdy, vaan jatkaa ruuvin kiristämistä.

EU:lla on tietysti pohdittavana vanha ongelma: Ajavatko lisäpakotteet Valko-Venäjää tiiviimmin Venäjän syliin?

Valko-Venäjähän on naapureilleen pitkälti geopoliittinen kysymys. Venäjä haluaa pitää sen mahdollisimman lähellä itseään, lännelle taas Valko-Venäjän itsenäisyys on strategisesti tärkeää.

Lukašenka pelasi pitkään tällä, mutta nyt Valko-Venäjä on jo käytännössä kokonaan Venäjästä riippuvainen. Viime kesästä alkaen sen välit länteen ovat olleet kutakuinkin katki. Vanha huoli alkaa siis olla aika lailla teoreettinen, vaikka tilanne voi toki vielä huonontua. Venäjän tukikohdat Valko-Venäjällä esimerkiksi keikuttaisivat tasapainoa koko Itämeren alueella.

Siviilikoneen pakottaminen maahan on sen verran iso toimi, että EU:n on reagoitava voimakkaasti. Yleisönä on paitsi Venäjä myös koko maailma, sillä monet tyrannit seuraavat EU:n vastausta tarkkaan.

Samalla Valko-Venäjän tilanne nousi lännessä taas otsikoihin. Ehkä se nyt ajaa länsimaita miettimään linjaansa Valko-Venäjään niin, ettei länsi joutuisi aina vain reagoimaan.

