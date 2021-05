Kotimaa olisi syyrialaisille pakolaisille karu ja vaarallinen paikka.

Kymmenen vuotta kestänyt Syyrian sisällissota on pakottanut yli puolet alun perin 20-miljoonaisesta kansasta jättämään kotinsa. Noin puolet paenneista on ulkomailla.

Syyrian presidentin Bashar al-Assadin mukaan nyt on aika palata kotiin. Yhtenä merkkinä sodan väistymisestä Syyriassa järjestettiin keskiviikkona presidentinvaalit. Niistä oli demokratia kaukana, ja al-Assadin jatko oli itsestään selvä.

Alepposta Vantaalle asettautunut Sohad tietää, että kotitalo Syyriassa on vielä pystyssä mutta pommi-iskut ovet tehneet siitä asuinkelvottoman. Hän toivoo silti jonain päivänä muuttavansa miehensä Mansourin ja kahden poikansa kanssa takaisin Syyriaan.

”Totta kai haluamme palata Syyriaan – heti kun Bashar al-Assadin hallintoa ei enää ole ja meidän ei tarvitse pelätä”, Sohad sanoo.

Sohadin ja Mansourin nimet on tässä jutussa muutettu, koska he pelkäävät, että heidän mielipiteensä voisivat aiheuttaa ongelmia perheenjäsenille Syyriassa.

Sodankäynti Syyriassa on rauhoittunut, mutta rauha on kaukana.

Al-Assadin hallinnolla on hallussaan kaksi kolmasosaa maan pinta-alasta. Sitä aluetta hän johtaa diktaattorin ottein.

Syyrian koillisosassa valtaa pitävät SDF-joukot, jotka koostuvat pääosin kurdeista.

Idlibin maakunta on ainoa opposition hallussa oleva alue, ja sinne on pakkautunut lähes miljoona maan sisäistä pakolaista. Turkin ja Venäjän johdolla vuosi sitten solmittu tulitauko Idlibissä on jokseenkin pitänyt.

Minkäänlaista poliittista prosessia rauhan edistämiseksi ei ole aloitettu. Myöskään maan jälleenrakennuksen hyväksi ei ole kyetty tekemään mitään.

Kymmenen vuotta kestänyt sota on romuttanut Syyrian talouden, ja tilannetta pahentavat ulkovaltojen pakotteet. Infrastruktuuri on hajalla, eikä yhteiskunta kykene tarjoamaan kansalaisilleen peruspalveluja.

Al-Assadin hallinnon otteet kansaansa kohtaan ovat rajut. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan yli 100 000 ihmistä on kadonnut sodan alettua.

Minkäänlaista mielipiteenilmausta ei sallita. Kansa pidetään ruodussa mielivaltaisilla pidätyksillä ja kidutuksella.

Vakavasta ruokapulasta kärsivässä maassa leipäkin jaetaan epäoikeudenmukaisesti – ensin hallinnon tukijoille.

” Al-Assad väitti länsivaltojen käyttävän syyrialaisia pakolaisia omiin poliittisiin tarkoituksiinsa.

Al-Assadin hallinto järjesti viime vuoden lopulla Damaskoksessa konferenssin, jolla haluttiin houkutella pakolaisia palaamaan. Paikalle saapui edustajia noin kahdesta­kymmenestä maasta, joista suurimmassa osassa ei ole syyrialaisia pakolaisia kuin nimeksi.

YK:n alainen pakolaisjärjestö UNHCR kieltäytyi kutsusta. Samoin tekivät EU-maat, jotka pitivät tilaisuutta täysin ennenaikaisena.

Suivaantuneena tästä al-Assadin syytti avauspuheenvuorossaan Eurooppaa ja Yhdysvaltoja terrorismin levittämisestä maahansa. Hän väitti länsivaltojen käyttävän syyrialaisia pakolaisia omiin poliittisiin tarkoituksiinsa ja estävän heitä palaamasta kotiinsa.

Yli kymmenen miljoonan syyrialaisen pakolaisen asema ja elinolot vaihtelevat isäntämaan mukaan.

Maan sisäiset pakolaiset ovat tyypillisesti huonoimmassa asemassa. UNHCR:n mukaan heitä on Syyriassa 6,7 miljoonaa. Monet elävät rankoissa oloissa epävirallisilla leireillä, joita ei saavuta minkäänlainen humanitaarinen apu. Osa on joutunut useaan kertaan pakenemaan sodan uusia rintamia.

Naapurimaihin Libanoniin, Jordaniaan, Irakiin ja Turkkiin on paennut arviolta 5,6 miljoonaa syyrialaista.

Turkissa heitä on ylivoimaisesti eniten, noin 3,5 miljoonaa. Heillä on kaikilla väliaikainen oleskelulupa ja mahdollisuus tehdä töitä. Silti iso osa elää köyhyydessä ja vain 60 prosenttia lapsista käy koulua.

Jordaniassa ja Libanonissa sadattuhannet elävät leirioloissa eikä kunnollista integraatiota yhteiskuntaan ole aloitettu. Libanonissa pakolaisten asema on käynyt entistä tukalammaksi maan katastrofaalisen taloustilanteen takia.

Syyrian naapurimaista Eurooppaan ovat jatkaneet matkaa ne, joilla on ollut rahaa ja uskallusta lähteä pitkälle ja vaaralliselle reitille. Euroopasta turvapaikan tai oleskeluluvan on saanut noin miljoona, ja heistä Suomeen on saapunut noin 10 000 vuoden 2011 jälkeen. Tämän lisäksi Suomi on vastaanottanut runsaat 3 000 syyrialaista kiintiöpakolaista.

Sohad on jo saanut Suomen kansalaisuuden, ja hän puhuu suomea sujuvasti. Mansourilla on toistamiseen neljän vuoden oleskelulupa.

Uuteen maahan asettautuminen ei ole kuitenkaan ollut helppoa. Töitä on hankala löytää. Kulttuuri tuntuu vieraalta, ja kielen oppiminen on vaikeaa. He ikävöivät perheitään Syyriassa.

Sohadin ja Mansourin suurin paluuseen liittyvä pelko on, että perhe ei pysy yhdessä.

”Emme voi tietää, joutuuko Mansour armeijaan tai vankilaan.”

Hän ei halua taistella al-Assadin hallinnon tukena. Lisäksi huolta herättävät lasten turvallisuus, terveydenhuollon tila ja sieppaukset.

Houssam ja Hanaa Alshohof sekä lapset Laith, 10, ja Seelen, 7, kotonaan Kauniaisissa.

Kauniaisissa asuvan Houssam Zain Eddinin ja Hanaa Alshohofin perhe ei haikaile paluusta Syyriaan. He toivovat kuitenkin, että Syyriassa olisi vielä joskus niin turvallista, että he pääsisivät vierailemaan perheidensä luona.

Zain Eddin saapui Suomeen vuonna 2015. Perässä tulivat puoliso Hanaa Alshohof sekä lapset Laith, 10, ja Seelen, 7. Heillä on toistamiseen neljän vuoden oleskelulupa, ja he ovat nyt hakemassa Suomen kansalaisuutta.

He arvostavat sitä, että Suomessa ihmiset noudattavat lakia ja lapset voi päästää turvallisesti ulos leikkimään.

”Täällä on rauhallista ja tasa-arvoista. Pystymme antamaan lapsillemme hyvän elämän, mikä ei ole Syyriassa mahdollista”, Zain Eddin sanoo.

Alshohof työskentelee satunnaisesti sijaisena päiväkodeissa. Zain Eddin työskenteli Syyriassa kuorma-autonkuljettajana 20 vuotta ja haluaisi tehdä niitä töitä myös Suomessa. Lukuisista yrityksistä huolimatta hän ei ole vielä saanut mahdollisuutta hakea pätevyyttä. Hän toivoisi, että töiden tekeminen Suomessa olisi helpompaa.

Libanonissa tehdyn laajan haastattelu­tutkimuksen mukaan yli puolet syyrialaisista haluaisi tulevaisuudessa palata kotimaahansa mutta vain viisi prosenttia olisi valmis palaamaan seuraavan vuoden aikana.

Tutkimuksen mukaan päätöksentekoon eivät liity niinkään isäntämaan olot vaan se, että he pystyvät saamaan luotettavaa tietoa kotimaastaan ja näin varmistumaan paluun turvallisuudesta.

Syyrialaisen kansalaisliikkeen edustajan Haya Atassin mukaan al-Assadin hallinto on itse tehnyt kansansa paluun vaikeaksi, ellei jopa mahdottomaksi.

Sodan keskellä hallinto on vienyt läpi joukon lakeja, jotka käytännössä mahdollistavat kiinteistöjen ja maiden pakkolunastuksen valtiolle. Lakia on käytetty varsinkin alueilla, jotka ovat olleet opposition hallussa.

Atassin mukaan hallinto on samanaikaisesti säätänyt lain, joka mahdollistaa hallinnon tukena olleille ulkomaisille taistelijoille ja heidän perheilleen Syyrian kansalaisuuden hakemisen ja maanomistuksen.

Näillä keinoin al-Assad pyrkii muokkaamaan Syyrian väestöä ja tekemään kansasta homogeenisemman ja itselleen lojaalimman, Atassi sanoo.

Houssam ja Hanaa Alshohof sekä lapset Laith, 10, ja Seelen, 7, pihallaan Kauniaisissa.

Hallinto on myös asettanut sadan dollarin ”pääsymaksun” jokaiselle kotiin palaavalle pakolaiselle. Summa on erittäin suuri, kun ottaa huomioon, mistä oloista pakolaiset mahdollisesti palaavat ja kuinka suuren perheen kanssa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo Stewart arvioi, että pääsymaksun tarkoitusperät voi nähdä kahdella tavalla: se on toisaalta hallinnon epätoivoinen keino saada maan taloutta kuntoon ja toisaalta tapa vaikuttaa siihen, että vain varakkaimmat pystyvät palaamaan.

Käytännössä ainoastaan tietynlaiset kansalaiset ovat tervetulleita palaamaan. Palaavilla pakolaisilla on Stewartin mukaan vastassaan karu todellisuus.

”Ihmisillä ei välttämättä ole enää sitä kotia tai edes naapurustoa, josta he lähtivät. Voi olla, että heidän omaisuutensa on tuhottu tai ryöstetty, maat ehkä viety. On myös ihan varteenotettava riski, että heidät pakko­värvätään armeijaan tai heille voidaan kostaa se, mitä heidän ajatellaan ehkä tehneen”, Stewart sanoo.

”Al-Assadin ensisijainen toive on saada sota paketoitua, pakotteet purettua ja ulkomaiset rahavirrat virtaamaan maan jälleen­rakennukseen.”

Pakolaiset ovat tässä yhtälössä tärkeä politiikan väline. Heidän avullaan yritetään ohittaa Syyrian sisäpolitiikkaan kohdistuvat muutosvaatimukset.

”Mikäli pakolaisten paluu edesauttaa sitä, että Syyria pystyy normalisoimaan suhteensa muihin maihin, sitten on hallinnon toiveen mukaista sanoa, että pakolaiset ovat tervetulleita palaamaan”, Stewart arvioi.

” Suurimmalle osalle syyrialaisista pakolaisista tilanne on traaginen.

EU-maista ainoastaan Tanska on alkanut evätä joidenkin syyrialaisten oleskelulupia vedoten siihen, että Syyrian pääkaupunkiin Damaskokseen on jo turvallista palata.

Tanskalla ei kuitenkaan ole diplomaatti­suhteita al-Assadin hallintoon, jolloin se ei voi väkisin palauttaa pakolaisia. Ne, jotka eivät palaa vapaaehtoisesti, joutuvat odottamaan maastapoistamiskeskuksiin.

Suurimmalle osalle syyrialaisista pakolaisista tilanne on traaginen.

Heidän elämänsä on välitilassa. Mahdollisuus palata omaan kotiin tai kotimaahan ei ole yhtään aiempaa lähempänä.

Haya Atassi painottaa, että ennen pakolais­kysymyksen ratkaisua ei voi puhua rauhasta Syyriassa.

”Syyria tarvitsee kokonaisvaltaisen poliittisen ratkaisun, jolla myös puututaan sodan juurisyihin.”

Niihin puuttuminen ei näytä mahdolliselta niin kauan kuin Bashar al-Assadin hallinto on vallassa.

Vantaalla ollaan pettyneitä Syyrian suhteen.

”Niin moni asia oli pielessä Syyriassa ennen sotaa. Ei sananvapautta, ei oikeuden­mukaisuutta. Korruptio rehotti, ja hallinto varasti kansalaisiltaan”, Mansour sanoo.

Hän osallistui sotaan johtaneisiin mielen­osoituksiin vuonna 2011. Alussa Mansour uskoi muutokseen – kaikki tuntuivat uskovat siihen.

Hänen mielestään al-Assadin hallinto olisi luultavasti joutunut väistymään ilman Venäjän ja Iranin tukea. Siksi olo on pettynyt.

”Tällä hetkellä ajattelen, että parempi diktatuuri ja rauha kuin sota ilman diktaattoria.”