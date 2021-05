Kaikki yhteiskunnat eivät ole kyenneet kohtaamaan sisäisiä traumojaan ja niistä kumpuavaa häpeää, sanoo Psykotraumatologian keskuksen psykiatri Iris Forsman.

Bostonin maratonin pommi-isku huhtikuussa 2013, ranskalaisen yläkoulun opettajan Samuel Patyn surma lokakuussa 2020 ja Pariisin veitsihyökkäys toukokuussa 2018 – kaikkien niiden takana on tšetšeenitaustainen mies.

Monia ihmisiä vahingoittaneissa veriteoissa oli kyse terrorismista mutta mahdollisesti myös ylisukupolvisesta traumasta ja häpeästä. Tekijät olivat Tšetšenian sodan kokeneiden pakolaisperheiden poikia.

Venäjä ja Tšetšenia sotivat runsaan vuosikymmenen 1990-luvun puolivälistä vuoteen 2009. Molemmat osapuolet syyllistyivät sotarikoksiin, mutta varsinkin Venäjän armeijan on raportoitu kiduttaneen kapinallisiksi epäilemiään tšetšeenimiehiä.

Yksi monista venäläisten vankileireillä kidutetuksi joutuneista oli Bostonin pommi-iskun tehneiden Tsarnajevin veljesten isä. Hän selvisi hengissä mutta näki toistuvasti harhoja ja kärsi traumaperäisestä stressihäiriöstä.

Tšetšeenitaustaiset veljekset Džohar ja Tamerlan Tsarnajev tekivät vuonna 2013 pommi-iskun Bostonin maratonille. Isoveli Tamerlan kuoli pidätyksen yhteydessä.

Perhe pakeni sotaa Kirgisian ja Dagestanin kautta Yhdysvaltoihin, mistä se sai turvapaikan. Pojat eivät koskaan sulautuneet uuteen kotimaahansa. Ulkopuolisuus johti raivoon ja radikalisoitumiseen.

Kidutus ei koske vain uhria vaan säteilee koko perheeseen sukupolvesta toiseen, sanoo kidutuksen uhreja Helsingissä lääkärikeskus Aavassa hoitava Lotta Carlsson.

Hän on erikoistunut psykofyysiseen fysio- ja psykoterapiaan ja toimii Euroopan neuvoston itsenäisenä kidutuksen asiantuntijana.

Suomessa hoidetaan vuosittain satoja valtiollisen kidutuksen uhreiksi joutuneita. Arkielämässä kidutustausta haittaa päivärytmin noudattamista, nukkumista, syömistä, sosiaalisia suhteita, työssäkäyntiä ja lasten hoitamista.

”Bostonin pommittajien oikeudenkäynnissä isän kidutus oli yksi syy, jolla perusteltiin poikien traumatisoitumista.”

Bostonin maratonilla huhtikuussa 2013 räjähti kaksi pommia. Iskussa kuoli kolme ihmistä ja haavoittui yli 180.

Yhteiskunnallisesti sotakokemukset voivat aiheuttaa ylisukupolvisia traumoja, joista kärsii kokonainen kansa.

”Suomi on yksi maailman eniten aleksitymiasta kärsivistä kansoista: ei ole sanoja tunteille. Sodassa olleiden isoisien vaikeneminen on vaikuttanut yli sukupolvien”, Carlsson sanoo.

Yhdysvaltalainen psykiatri Nina Cerfolio on tutkinut terrorismiin johtaneita syitä psykoanalyyttisesta näkökulmasta. Viime vuonna The Journal of Psychohistory -lehdessä julkaistussa artikkelissa Terrorism and the Psychoanalytic Origins hän perehtyy Tšetšenian sotien aiheuttamaan kollektiiviseen häpeään ja erityisesti Tsarnajevin veljesten tapaukseen.

Venäjän armeijan harjoittama sorto ja rikkomukset tšetšeenien ihmisarvoa vastaan ovat Cerfolion mukaan aiheuttaneet tšetšeeneissä eristyneisyyttä, toivottomuutta ja nöyryytystä, jotka ovat osallisena nykypäivän terrorismiin.

Epätoivoa lisäsi kansainvälisen yhteisön verrattain vähäiseksi jäänyt huomio Tšetšenian sotia kohtaan. Huomiota ja hyvitystä on myöhemmin haettu ääritapauksissa terroriteoilla.

Ihmiset surivat Bostonin maratonin pommi-iskun uhreja huhtikuussa 2013.

Helsingissä Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksessa hoidetaan aikuisia kidutuksen uhreja sekä kidutettuja ja sodissa traumatisoituneita lapsia ja nuoria perheineen.

Kidutettujen kuntoutus -yksikön potilaat ovat Suomeen pakolaisena tulleita aikuisia, joita on kiduttanut YK:n määritelmän mukaisesti jokin valtiollinen toimija, kuten poliisi, virkamies tai muu virallisessa asemassa oleva. Myös Venäjän ja erityisesti Tšetšenian tilanne nousee toistuvasti esiin.

Kidutus on yleistä, vaikka se on kielletty lukuisissa kansainvälisissä sopimuksissa ja monen maan kansallisessa lainsäädännössä. Psykiatri Iris Forsmanin mukaan sitä tapahtuu varsinkin yhteiskunnallisissa poikkeusoloissa, kuten sotien aikana sekä vallan vaihtuessa.

”Kidutuksella pyritään tehokkaasti murtamaan ihmisen psyykkinen ja fyysinen integriteetti. Samalla aiheutetaan pelkoa muille – luopukaa nyt poliittisesta tai uskonnollisesta vastarinnastanne.”

Tällä hetkellä eniten huomiota saanut kidutuksen uhriksi epäilty on venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi. Pokrovin vankileirin olosuhteita ovat kutsuneet kidutukseksi sekä ihmisoikeusjärjestö Amnesty International että Navalnyi itse. Navalnyita on muun muassa herätelty öisin toistuvasti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan esimerkiksi vuonna 2018 Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista 40 prosenttia oli kokenut kidutusta. Helsingin lisäksi näitä turvapaikanhakijoita hoidetaan Tampereen yliopistollisessa sairaalassa sekä Oulussa Kidutettujen kuntoutuspalvelussa.

Psykotraumatologian keskuksessa potilaita on vuosittain parisataa. Valtaosa heistä on miehiä. Viime vuonna potilaita oli 32 maasta, joista suurin osa Irakista, Syyriasta ja Iranista. Venäjä oli tilastossa kuudentena heti Afganistanin jälkeen kahdeksalla potilaallaan.

Venäläispotilaat ovat yleensä maan etnisiin vähemmistöihin kuuluvia tšetšeenejä tai inguušeja. Yhteistä heille on ollut yhteiskunnallinen aktiivisuus. He ovat toimineet näkyvässä asemassa, kuten toimittajina, kansalaisjärjestöissä tai pappeina, ja ottaneet kantaa.

”Potilaat ja heidän lähipiirinsä ovat kokeneet painostusta, asteittain kovenevaa uhkaa ja väkivaltaisia vaientamisyrityksiä. Lopulta heitä vastaan on nostettu syytteitä, heitä on pidätetty, vangittu ja vankeudessa pahoinpidelty ja kidutettu”, Forsman kertoo.

Tšetšeenisiviilejä pakenemassa sotaa Tšetšenian tasavallan pääkaupungista Groznyista. Venäjä ja Tšetšenia olivat sodassa vuosina 1994–1997 ja 1999–2009.

Hänestä on hämmästyttävää, miten samankaltaisia kidutettujen tarinat ovat lähtömaasta ja niiden yhteiskunnallisesta tilanteesta riippumatta.

Sotatilassa ja sisäisessä kaaoksessa olevat maat vangitsevat, kiduttavat ja surmaavat vastapuolen kannattajia avoimesti ja systemaattisesti.

Sen sijaan näennäisen vakaissa, yleensä yksinvaltaisesti johdetuissa maissa hallinto pyrkii vaientamaan uhaksi kokemansa ihmiset julkisuudelta piilossa ja legitiimeiksi väitetyin perustein.

”Tällaiset valtiot haluavat samalla olla mukana kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa demokraattisesti rakentuneiden yhteiskuntien tavoin”, Forsman sanoo.

Kidutettujen kuntoutuminen on hidasta, eikä tavoitteita voi Carlsonin mukaan asettaa kovin korkealle.

Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa hoitojaksot vaihtelevat vuodesta jopa kymmeneen vuoteen. Forsman pitää hyvänä tuloksena jo menneisyyden hyväksymistä, turvallisuudentunteen saavuttamista ja elämän tavallisten rytmien noudattamista.

”Potilas on kuntoutunut valtavasti, jos hän pystyy työllistymään tai hoitamaan lapsiaan kuten heitä kuuluu hoitaa”, Carlsson toteaa.

Kokonaisten yhteiskuntien tervehdyttäminen on vielä vaikeampaa. Forsman kertoo venäläisten psykiatrikollegoidensa päivitelleen, miten Venäjällä ei ole vieläkään ryhdytty käsittelemään Stalinin ajan diktatuurin oman maan kansalaisille aiheuttamia traumoja.

Forsman siteeraa traumaattisen stressin tutkijoita, joiden mukaan kulttuurit eroavat toisistaan tavoissa käsitellä häpeää. Häpeä on minkä tahansa trauman ydin.

”Häpeän erilaisia ilmentymiä voi nähdä, jos miettii yhteiskuntia, jotka käyttäytyvät niin, että psykiatrin tekisi mieli antaa valtiolliselle järjestelmälle jokin diagnoosi. Kaikki yhteiskunnat eivät ole kyenneet kohtaamaan omia sisäisiä traumojaan ja niistä kumpuavaa häpeää.”

Menneisyyden käsittelyn mallimaa lienee Saksa, jolla on sille oma termikin: Vergangenheitsbewältigung. Venäjästä Saksa eroaakin monessa asiassa. Esimerkiksi eriävän mielipiteen saa esittää ilman pelkoa seuraamuksista.

Kaikissa yhteiskunnissa ei mietitä ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Forsmanin mielestä osa yhteiskunnista on rakenteeltaan hyvinkin alkukantaisia.

”Toisinajattelijoiden sietäminen vaatii aika kehittynyttä yhteiskuntaa.”