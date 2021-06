Seulontatutkimusten perusteella Bangkokin epidemiatilanne on paljon lukujakin pahempi.

Bangkok

Kadut ovat kolkot Thaimaan pääkaupungissa. Valtavassa Bangkokissa liikkuu autoja harvakseltaan, ja jalkakäytävät tyhjenevät lähes täysin varsinkin iltaa kohden.

Bangkok on läpeensä sykkivä supermetropoli, joka ei ikinä nuku, sanotaan. Mutta nyt se nukkuu.

Tai oikeammin se on horroksessa. Eikä kukaan tiedä, milloin se herää.

Liki ainoa elonmerkki yhdellä Khao Sanin turistialueen vilkkaimmista kaduista on Pree Chaa, joka odottaa puolenpäivän auringonpaisteessa tuttavaansa.

”Hän on munkki” , Pree sanoo.

”Hän tuo minulle joka päivä ruokaa. Minulla ei ole yhtään rahaa syömiseen.”

Thaimaalaiset ovat nyt epidemian aikana yhdistyneet auttamaan heikommin pärjääviä. Se on tällä hetkellä elinehto monelle.

Pree Chaa odottaa munkkia, joka tuo hänelle ruokaa.

Preen kaikki rahat menevät asumiseen. Hänen pieni luukkunsa maksaa noin kaksi euroa yöltä.

Preellä on ikää, eikä häntä enää oteta ruumiilliseen työhön. Hän on saanut hieman rahaa runojen ja lainopillisten julkaisujen kirjoittamisesta, mutta nyt sekin tulo on loppunut. Pree sanoo pitävänsä kirjoittamisesta ja lukemisesta ja tietävänsä siksi paljon maailmasta.

”Teillä Suomessa ei ole kuningasta, eikö totta?”

Kadulla, jonka varrella Pree odottaa, on paljon ravintoloita ja majapaikkoja, mutta useimmat niistä ovat kiinni. Se ei johdu siitä, että nyt ei ole turistikausi, sillä näillä kulmilla elämää on aina.

Aina paitsi nyt.

Koronavirus löi lopulta polvilleen myös Bangkokin. Suurkaupunki vastusti virusta vuoden päivät pandemian alusta, mutta lopulta virus pääsi pesiytymään sinne, eikä kukaan tiedä, mitä on edessä.

Kun koronavirus alkoi levitä maailmalla huolestuttavasti, Thaimaan hallinto päätti tukahduttaa viruksen. Rajat suljettiin ja maan sisäistä liikkumista rajoitettiin nopeasti.

Thainyrkkeilyareenoilla oli alussa kaksi merkittävää tartuntaketjua, mutta ne saatiin jäljitettyä ja tukahdutettua eri puolilla maata. Apuna oli tehokas vapaaehtoisorganisaatio, jonka jäsenet kiersivät jäljittämässä tartuntoja ja valistamassa ihmisiä karanteenien tärkeydestä ja muusta koronavirukseen liittyvästä.

Olennaista oli, että Bangkok saatiin lukittua nopeasti ja virus pysyi sen ulkopuolella. Kaupungin virallinen väkiluku on runsaat kahdeksan miljoonaa, mutta monet arvioivat, että todellisuudessa kaupungissa asuu jopa 15 miljoonaa ihmistä.

Suuri osa Bangkokissa työskentelevistä ihmisistä on kirjoilla esimerkiksi perheensä kotiseudulla. Monet kaupungin työläisistä asuvat hyvin ahtaasti. Tällaisissa oloissa viruksen leviämisen estäminen on hyvin vaikeaa. Ja runsas kuukausi sitten virus todella alkoi levitä.

Bangkokin päivittäiset tartuntamäärät kasvoivat nopeasti ensin satoihin, sitten noin tuhanteen. Viimeisen viikon aikana päiväluku on ollut useita tuhansia, ja suunta on yhä kasvava.

Vankiloissa on ilmennyt paljon tartuntoja. Hallinto harkitsee nyt vapauttavansa vankeja ylikansoitetuista laitoksista.

Klong Premissä ja muissa Bangkokin vankiloissa on parin viikon aikana ilmennyt tuhansia koronatartuntoja.

Todettujen tartuntojen määrä suhteutettuna väkilukuun on ollut viime päivinä koko Thaimaan tasolla samaa mittaluokkaa kuin esimerkiksi Saksassa ja Italiassa. Bangkokissa tilanne on kuitenkin pahempi, ja seulontatutkimusten perusteella tartuntoja on paljon enemmän kuin viralliset luvut kertovat. Joillain alueilla on todettu tartunta jopa 5–10 prosentilla asukkaista.

Thaimaan väestöstä oli rokotettu alle neljä prosenttia viime viikonloppuun mennessä.

Bangkokilaiset ovat peloissaan ja järkyttyneitä. Useimmat pysyvät kotona.

”En voi sanoa, että tämä virus vaikuttaisi vain meidän elämäämme, sillä se on muuttanut koko maailmaa. Mutta Bangkok on kaupunki, joka on yleensä täynnä elämää ja työtä tekeviä ihmisiä. Nyt se on täysin hiljainen ja tyhjä”, sanoo Bangkokissa asuva Bee.

Hän ei halua koko nimeään julki, sillä hallinnon koronatoimet ovat tulenarka asia Thaimaassa ja yrityksen henkilöstöosastolla työskentelevä Bee pelkää hankaluuksia.

Hän on vihainen.

”Aluksi olimme vakuuttuneita, että hallinnolla on tarpeeksi kykyä hoitaa tilanne. Hallitus sanoi, että tilanne on hallinnassa, on varasuunnitelmia ja on varauduttu yllättäviin tilanteisiin. Siitä on nyt vuosi, ja on ilmeistä, että he eivät ole tehneet mitään, mitä lupasivat”, Bee sanoo.

”Se mitä näemme nyt, on vain päivästä päivään -suunnitelma. Ihmiset joutuvat pitämään huolen itse itsestään.”

Esimerkiksi koulut, teatterit ja kuntosalit on suljettu. Kasvavista tartuntamääristä huolimatta Bangkok aikoi sallia hierontasalonkien, kauneushoitoloiden ja puistojen avaamisen kesäkuun alusta eli tiistaista, mutta viime hetkellä maanantaina Thaimaan hallitus kielsi tämän.

Jalankulkijat ohittivat suljetun baarin Sukhumvit-kadulla Bangkokissa toissa perjantaina.

Hyvin monet yritykset ovat sulkeneet toimistonsa ja määränneet työntekijänsä etätöihin. Been mukaan se näkyy selvästi katukuvassa. Bangkokilaiset syövät lounastunneilla mielellään ulkona kadunvarsiravintoloissa.

”Nyt monet niistä ovat kiinni. Ei ole asiakkaita.”

Bangkokin aina eloisa keskusta tuntuu nyt miltei epätodelliselta. Esimerkiksi Siamin liikekeskustan suuret ostoskeskukset ovat liki tyhjiä.

Turistien ehkä parhaiten tuntemassa ostoskeskuksessa MBK:ssa kuuluu yhdestä liikkeestä lausahdus ”heng heng”. Pharaoh-laukkukaupan myyjä Dao Cutarat huiskii laukkuja setelillä, jonka juuri sai asiakkaalta.

Rituaali on hyvin tyypillinen. Se kuuluu thaimaanbuddhalaiseen kulttuuriin: päivän ensimmäisen asiakkaan maksamilla rahoilla siunataan päivän myynti. Erikoista on se, että Dao siunasi myynnin vasta puoli kahdelta iltapäivällä. Asiakkaita ei ollut aiemmin.

”Ei ole asiakkaita, minään päivänä. On hyvin vaikea myydä. Meillä on kuitenkin onni olla töissä täällä, sillä liikkeet ovat yhä auki, vaikka asiakkaita ole”, Dao sanoo.