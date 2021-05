Floridalainen lukio pienensi tyttöjen kaula-aukkoja ja pidensi hihoja, koska sen mukaan vaatetus valokuvissa rikkoi koulun pukeutumisohjeita.

Yhdysvalloissa floridalainen lukio on käsitellyt oppilaiden vuosikirjavalokuvia säädyllisemmiksi ilman lupaa, mikä on suututtanut osan oppilaista ja vanhemmista.

Bartram Trail -lukio käsitteli ainakin 80 tytön valokuvat muun muassa pienentämällä kaula-aukkoja ja pidentämällä hihoja. Asiasta kertovat muun muassa paikallistelevisio WJXT, The New York Times ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Koulun mukaan valokuvat käsiteltiin koulun pukeutumisohjeiden vuoksi. Ne edellyttävät tytöiltä säädyllistä pukeutumista.

Koulun toiminta on suututtanut oppilaita ja vanhempia. Vuosikirjakuvat käsiteltiin ilman lupaa ja ainoastaan tyttöjen kuvat joutuivat käsitellyiksi.

Vuosikirjassa oli kuvia pojista urheilutilanteissa muun muassa uintijoukkueessa, mutta heidän asujaan ei pidetty sopimattomina.

Osa oppilaista on kokenut kuvankäsittelyn ahdistavana ja syyttänyt koulua seksismistä.

Koulu ilmoitti asiasta raportoineelle paikallistelevisiolle, että aiemmin käytäntönä oli ollut poistaa pukeutumisohjeita rikkovat kuvat vuosikirjasta. Kuvankäsittelyn tarkoituksena oli varmistaa, että kaikki oppilaat pääsevät vuosikirjaan.

Tapauksesta nousseen kohun jälkeen koulu ilmoitti hyvittävänsä vuosikirjasta sata dollaria vanhemmille, jotka ovat pahoittaneet mielensä lastensa kuvien käsittelystä.

Koulun pukeutumisohjeessa edellytetään, että paitojen ja yläosien on peitettävä olkapäät ja oltava säädyllisiä. Paljastavat vaatteet on kielletty. Myöskään yletöntä meikkaamista ei sallita, ja huomiota herättävät hiustyylit on kielletty.

Koulun oppilas on ryhtynyt keräämään nimiä adressiin, jossa vaaditaan muuttamaan pukeutumisohjeita. BBC:n mukaan sen on allekirjoittanut jo yli 5 000 ihmistä.

Yhdysvaltain koulujen pukeutumisohjeet ovat herättäneet kritiikkiä aiemminkin. Niiden on sanottu muun muassa aiheuttavan tytöille häpeää kehoistaan.