Venäjän ja Valko-Venäjän yhteistyö on tiivistynyt viime aikoina erityisesti rajavalvonnassa ja turvallisuuspalveluissa, sanoo Ryhor Nižnikau Ulkopoliittisesta instituutista.

Samaan aikaan kun maailman johtajat arvostelevat tiukasti Valko-Venäjää matkustajalentokoneen ”kaappauksesta”, katseet ovat siirtyneet kohti Venäjää ja sen mahdollista roolia operaatiossa.

Valko-Venäjä määräsi sunnuntaina ilmatilassaan olevan Ryanairin koneen tekemään pakkolaskun Minskin kentälle. Perusteena oli konetta uhkaava pommihälytys. Pommia ei löydetty, mutta Minskissä viranomaiset pidättivät koneessa matkustajana olleen oppositiotoimittajan Raman Pratasevitšin.

Kun tapauksesta syntyi kohu, Venäjä puolusti ärhäkästi liittolaistaan.

Oliko Venäjällä sormensa pelissä operaatiossa?

Todisteita ei ole, mutta monet seikat puhuvat sen puolesta, että Moskova oli vähintäänkin tietoinen Valko-Venäjän operaatiosta, sanoo vanhempi tutkija Ryhor Nižnikau Ulkopoliittisesta instituutista.

Nižnikau huomauttaa, että viime kuukausina Venäjä ja Valko-Venäjä ovat syventäneet yhteistyötään varsinkin rajavalvonnassa ja turvallisuuspalvelujen toiminnassa.

Venäjällä ja Valko-Venäjällä on valtioliitto, mutta yhteistyö monilla tasoilla on syventynyt varsinkin viime elokuun jälkeen. Tuolloin Valko-Venäjällä puhkesi kansannousu presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastaan vaalivilpin jälkeen.

Syvenevää yhteistyötä on nähty myös Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n ja sen valkovenäläisen vastineen KGB:n välillä.

”On nähty yhteisoperaatioita, kuten oppositiohahmojen pidätyksiä Moskovassa. Tämän vuoksi voi hyvin olla mahdollista , että operaatio tehtiin FSB:n tuella”, Nižnikau sanoo.

Nižnikau korostaa, että kyse on tässä vaiheessa spekulaatiosta.

Varovaisesti asiaa kommentoi myös apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Aleksanteri-instituutista.

Hän sanoo, ettei Venäjän osallisuudesta ole todisteita ilman yksityiskohtaisia tietoja operaation kulusta. Venäjän ja Valko-Venäjän suhteet ovat mutkikkaat, eikä vielä voi arvioida sitä, millä tavalla Venäjä hyötyisi tapahtumista.

”Kaikki mitä Lukašenka tekee, ei välttämättä tue Venäjän pitkäaikaisia tavoitteita. Venäjän pitkän aikavälin tavoitteena on estää demokraattinen vallanvaihto Valko-Venäjällä ja maan ajautuminen pois Venäjän vaikutuspiiristä”, Pynnöniemi sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin Nižnikau sanoo uskovansa, että operaatio toteutettiin joka tapauksessa Valko-Venäjän johtajan Lukašenkan komennossa. Mutta mitkä olivat sen hyödyt ja haitat?

”Luulen, että Venäjän johdossa ollaan aika tyytyväisiä siihen, että tämä tapahtui. Heitä on saattanut yhä huolestuttaa se , jos Valko-Venäjä normalisoi suhteet EU:hun”.

Lentokone-episodin jälkeen Valko-Venäjä etääntyy entisestään Euroopasta, mistä Venäjä hyötyy suoraan, Nižnikau sanoo.

Jos Valko-Venäjää eristetään entisestään, tapauksesta voi koitua Valko-Venäjälle taloudellista haittaa. Nižnikaun mukaan tämä on ehkä huomioitu, mutta laskettu silti, että hyödyt ovat haittoja suuremmat.

”Operaatiolla näytettiin Valko-Venäjän oppositiolle, ettei kukaan ole turvassa edes Euroopassa”, Nižnikau sanoo.

Samaan aikaan operaatio oli viesti kotiyleisölle. Lukašenkan intresseissä on kitkeä kotimaastaan kaikki uusien kansannousujen taimet, Nižnikau sanoo.

Vaikka Venäjän ja Valko-Venäjän suhteet ovat tiivistyneet, maiden välillä on talouteen liittyviä kiistoja. Nižnikaun mukaan Lukašenka on saattanut laskea, että operaatio kannattaa, jos luotto Moskovassa häntä kohtaan kasvaa. Käytännössä Kreml on Lukašenkan presidenttiyden takaaja.

”Tämä oli hänen tapansa näyttää uskollisuutta [Venäjän suuntaan]” Nižnikau sanoo,

”Hän ei halua antaa periksi Venäjälle taloudellisissa kiistoissa, mutta tällainen toiminta saattaa vähentää epäluuloa häntä kohtaan Moskovassa.”