Kuvernööri kommentoi, että hän aikoo allekirjoittaa lakiehdotuksen, vaikka lainvalvontaelimet ovat vastustaneet sitä sanoen, että se vaarantaa kansalaiset ja poliisin.

Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa käsiaseiden mukana pitämiseen ei tarvita enää lupaa eikä koulutusta.

Asiasta kertoo uutistoimisto AP, jonka jutun on julkaissut muun muassa brittilehti The Guardian.

Texas valmistautuu poistamaan yhden sen viimeisimmistä aserajoituksista. Lainsäätäjät hyväksyivät lakiehdotuksen, joka sallii käsiaseiden kantamisen ilman lupaa, ilman taustojen tarkistusta ja ilman koulutusta.

Osavaltion republikaanivaltainen lainsäädäntöelin hyväksyi toimenpiteen maanantaina, ja lähetti sen kuvernööri Greg Abbottille, joka sanoi, että hän aikoo allekirjoittaa sen vastustuksista huolimatta.

Toimenpidettä vastustavat lainvalvontaelimet sanovat, että päätös vaarantaa kansalaiset ja poliisin. Myös asevalvontaryhmät vastustavat lakiehdotusta ja muistuttavat viimeisimmistä joukkoampumisista, kuten El Pason Walmart-päivittäistavarakaupan tapauksesta.

Texasin aselait ovat yhdet Yhdysvaltojen löysimmistä, ja osavaltiossa 1,6 miljoonalla on aseenkantolupa.

Lakia puoltavat sanovat, että se sallisi texasilaisten puolustaa itseään paremmin julkisilla paikoilla, ja että heillä on perustuslaillinen oikeus kantaa aseita.

Lakiehdotuksen hyväksyessään Texas liittyy parinkymmenen muun osavaltion joukkoon, jotka sallivat käsiaseiden kantamisen ilman sääntelyä.

Uuden lain myötä kuka tahansa 21 vuotta täyttänyt voi kantaa mukanaan käsiasetta, kunhan henkilöä ei ole tuomittu rikoksesta tai hänellä ei ole jotain muuta oikeudellista estettä taustoissaan.

Lainvalvontaelimet ovat huolissaan siitä, että he eivät voi saada selville niitä, joilla on esteitä aseen kantamiselle, koska uuden lain myötä he eivät tarkastaisi enää henkilön taustoja etukäteen. Lakiehdotukseen kuuluvat myös ankarammat rangaistukset rikollisille, jotka saadaan kiinni laittomien aseiden kanssa.

Texas sallii jo kiväärin kantamisen julkisilla paikoilla ilman aseenkantolupaa.

Vuodesta 1995 saakka Texasissa on ollut laillista kantaa käsiasetta mukanaan. Viime vuosikymmenen aikana aseiden hinnat ovat laskeneet ja koulutusvaatimuksia on vähennetty.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun lainsäätäjät tapaavat El Pason joukkoampumisen jälkeen, jossa tapettiin 23 ihmistä. Kaupungin lainsäätäjät ovat ärsyyntyneitä aselakien löysentämisestä.