EU-johtajat keskustelivat huippukokouksessa koronaviruspandemiasta.

Bryssel

Euroopan unionin johtajat sopivat tiistaina lahjoittavansa sata miljoonaa koronavirusrokotetta unionin ulkopuolisille maille vuoden loppuun mennessä.

Italia, Saksa ja Ranska kertoivat viime viikolla lahjoittavansa yhteensä 75 miljoonaa rokotetta, kertoo Politico-lehti. Osa EU-maista kertoi lahjoituksista tiistain kokouksessa.

Ruotsi kertoi toukokuun alussa aikovansa lahjoittaa miljoona koronarokotetta Intiaan Covax-ohjelman kautta.

EU-johtajille esitellyn tiedon mukaan EU-maihin toimitetaan syyskuun loppuun mennessä miljardi koronavirusrokotetta. Pelkästään heinä–syyskuun aikana EU:hun tulee arviolta 529 miljoonaa rokotetta.

Osa EU-maista on määrännyt Astra Zenecan rokotteelle tiukemmat rokotusikärajat. Esimerkiksi Suomessa rokotetta annetaan vain yli 65-vuotiaille. Tämä voi tarkoittaa rokotteiden jäämistä yli. Esimerkiksi Tanska on lopettanut Astra Zenecan rokotteen antamisen, koska maan tautitilanne on ollut hyvä. Tanskan päätös perustuu rokotteen haittojen riskiarvioon.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen ECDC:n tilastojen mukaan Suomeen on saapunut 631 000 Astran rokotetta, joista on annettu hieman yli puolet. Ruotsi on käyttänyt sille toimitetusta 1,5 miljoonasta Astra Zenecan rokotteesta 760 000.

EU-johtajat käsittelivät rokotteiden tasa-arvoisempaa jakelua viimeksi kokouksessaan toukokuun alussa Portugalissa. Silloin keskustelussa oli myös Yhdysvaltojen ehdotus rokotteiden patenttien avaamisesta. EU linjasi suhtautuvansa avoimesti keskusteluun patenttien avaamisesta, mutta sanoi odottavansa Yhdysvalloilta konkreettista ehdotusta. EU-johtajien mukaan tämänhetkinen este rokotteiden saamiselle eivät ole patentit vaan tuotannon ongelmat.

Koronarokotteiden maailmanlaajuisen saatavuuden tilanne on heikko, ja varsinkin kehittyvissä maissa rokottamista ei ole juuri saatu käyntiin.

Rokotteiden tasa-arvoisen jakamisen yhteistyöhanke Covax on ollut vaikeuksissa. Kansainvälisten rokotejärjestöjen, Maailman terveysjärjestö WHO:n ja YK:n lastenjärjestön Unicefin pyörittämän Covax-hankkeen tavoitteena on ollut rokottaa 20 prosenttia maailman väestöstä.

Covaxin tavoite oli jakaa kaksi miljardia rokoteannosta vuoden loppuun mennessä, mutta toukokuun alkuun mennessä rokotteita oli jaettu on 121 miljoonaa 54 maahan.