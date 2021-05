Ihmisoikeusaktivistit kehottavat maailman johtajia sopimaan räjähteiden käytön rajoittamisesta taajama-alueilla.

Viimeisen vuosikymmenen aikana taajama-alueilla räjähteillä vahingoittuneista tai kuolleista ihmisistä 91 prosenttia oli siviilejä, käy ilmi Action on Armed Violencen -järjestön (AOAV) selvityksestä.

Tutkimuksesta kertoi brittilehti The Guardian.

Maailmanlaajuisesti kuoli tai vahingoittui noin 360 000 ihmistä räjähteiden takia.

Järjestö seuraa räjähdeaseisiin kuolleiden siviiliuhrien määrää englanninkielisestä mediasta. Selvityksessä oli mukana 123 maan tapauksia.

Räjähteillä tarkoitetaan aseita, jotka aiheuttavat kuolemia, loukkaantumisia ja vahinkoja räjähtävällä paineaallolla, kuumuudella tai pirstoutumisella.

tilastot käsittävät sekä valtion että terrorismin harjoittaman väkivallan. Synkät lukemat ovat kannustaneet selvityksen tekijöitä vetoamaan hallituksiin ja pyytämään maita sopimaan kansainvälisestä kiellosta räjähteiden käytölle taajama-alueilla.

Lokakuussa 2019 Itävalta järjesti siviilien suojelua käsittelevän kansainvälisen konferenssin, johon osallistui yli sata valtiota.

Tapaamisen jälkeen Irlanti järjesti neuvotteluja, joiden perusteella maa julkaisi tammikuussa luonnoksen poliittisesta julistuksesta, jonka tavoitteena on ”rajoittaa räjähdeaseiden käyttöä” joilla on ”laaja-alaisia vaikutuksia” asutettuihin alueisiin, kertoo The Guardian.

Asiaa tarkastellaan Genevessä Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kokouksessa myöhemmin tänä vuonna.

Monet maat – muun muassa Yhdysvallat, Britannia, Israel ja Ranska – ovat suhtautuneet varautuneesti julistukseen.

Kaikista räjähteillä vahingoittuneista tai kuolleista siviilejä oli kolme neljästä. Vastaava luku haja-asutusalueilla oli vain yksi neljästä.

”Kun räjähtäviä aseita käytetään kylissä ja kaupungeissa, siviilejä vahingoittuu”, kuvailee Iain Overton AOAVin toiminnanjohtaja.

”Se on yhtä totta tänä päivänä Gazan suhteen kuin se oli vuosikymmen aiemmin Irakissa ja muualla.”

Räjähteet eivät ainoastaan tapa ja vahingoita ihmisiä, vaan ne myös jättävät ihmisiä kodittomiksi, ilman pääsyä terveydenhuoltoon, ilman puhdasta vettä ja kunnollista jätevesihuoltoa. Ne taas aiheuttavat köyhyyden ja sairauksien lisääntymistä.

Palestiinalaiset lapset kävelivät rakennusten raunioiden keskellä Gazassa 21. toukokuuta. Kaupunkialueilla suuri osa räjähdeaseiden uhreista on siviilejä.

Toukokuussa Israelin ja Hamasin välisessä konfliktissa on vahingoittunut lukuisia siviilejä, mukaan lukien kymmeniä lapsia. Suurin osa taistelusta kohdistui asutetuille alueille.

Ainakin 243 palestiinalaista on kuollut, kertoo alueen terveysministeriö. Israelin hyökkäykset ovat tuhonneet lääkäriaseman sekä räjäyttäneet kerrostaloja ja kansainvälisiä uutistoimistoja, kuvailee The Guardian.

Israelissa on kuollut 12 ihmistä.

Selvityksessä Gaza oli yhdeksännellä sijalla eniten räjähdeaseiden takia vahingoittuneiden tai kuolleiden määrässä – jopa 90 prosenttia heistä oli siviilejä, mikä oli korkein suhteellinen määrä Libanonin 91 prosentin jälkeen.

Selvitykseen ei kuulunut Israelin täysiä lukuja, mutta Israelissa on ollut kymmenen vuoden aikana 182 välikohtausta, kun taas Gazassa on ollut 764, kertoo The Guardian.

Vuosikymmenen aikana eniten ihmisiä vahingoittui tai kuoli Syyriassa (yli 90 000). Seuraavina olivat Irak (noin 73 000) ja Afganistan (lähes 50 000).