Rooman alla risteilee vanhoja tunneleita, viemäreitä ja muinaisia louhoksia.

Kaksi autoa vajosi halkeamaan Via Zenodossiolla Roomassa tiistaina.

”Rooma vajoaa”, otsikoi paikallislehti Roma Today tiistaina, kun Via Zenodossio antoi aamulla myöten ja nielaisi valkoisen Mercedes Benzin ja sen takana seisseen pienemmän Smartin Topignattaran asuinalueella.

Kadun reunaan syntynyt vajoama on noin 20 metriä pitkä ja 6 metriä syvä.

Viranomaisten ensitietojen mukaan kadun oli tuhonnut vesivahinko, joka aiheutti samalla tulvan viereisessä maanalaisessa parkkihallissa.

Roma Todayn mukaan naapuruston asukkaat ovat peloissaan, mutta eivät varsinaisesti yllättyneitä: he olivat ilmoittaneet, etteivät alueen maanalaiset rakenteet ole kunnossa. Alueella on käynnissä useita tietöitä, joissa maanalaisia onkaloita on täytetty ja rakenteita korjattu.

Vajoamia on nähty Roomassa viime vuosina niin usein, että paikalliset kutsuvat kaupunkiaan Gruyère-juustoksi, Roma Today kertoo. Viimeisen kuukauden aikana kaupungin liikennettä on jouduttu järjestämään uudestaan seitsemän eri halkeaman vuoksi, kertovat italialaislehdet.

Viime vuoden tammikuussa vajoaman vuoksi evakuoitiin rakennus lähellä Colosseumia ja toukokuussa Pantheonin edustan aukioon ilmestyi halkeama, josta pilkotti katukiviä ajalta ennen ajanlaskun alkua.

Ongelmat ovat yleistyneet nopeasti, ja Italian ympäristönsuojeluinstituutin ISPRAN mukaan syynä ovat Rooman alla luikertavat vanhat tunnelit, viemärit ja muinaiset louhokset, kertoo brittilehti The Guardian.

Poliitikot ovat puolestaan syyttäneet sitä, ettei kaupungin tieverkkoa ole pidetty kunnossa.