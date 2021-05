Manhattanin piirisyyttäjä on kutsunut suuren valamiehistön tutustumaan petoksiin liittyvään aineistoon.

New Yorkin osavaltion syyttäjä on kutsunut koolle suuren valamiehistön tapauksessa, jossa kaavaillaan väistyneelle presidentille Donald Trumpille rikossyytteitä.

Asiasta kertovat esimerkiksi uutistoimisto AP sekä The Wall Street Journal (WSJ).

Valamiehistön tehtävä on tutustua todisteisiin, joita on koottu Trumpin liiketoimista. Asiaan liittyvät myös väitteet siitä, että Trump on maksanut naisia hiljaisiksi.

New Yorkissa Manhattanin piirisyyttäjä Cyrus Vance on käynyt pitkän oikeustaistelun saadakseen Trumpin haltuunsa Trumpin verotietoja. WSJ:n mukaan suuri valamiehistö arvioi nyt, onko Vancen kokoamassa aineistossa aineksia syyttää Trumpia pankki- tai vakuutuspetoksesta tai -petoksista.

Syyttäjät tapaavat kutsua koolle suuren valamiehistön tapauksissa, jotka syyte tai syytteitä ollaan valmiita nostamaan, mutta todistusaineisto on liian laaja tai monimutkainen suhteessa tavanomaiseen neljän viikon käsittelyaikaan.

Väistynyt presidentti Trump on kommentoinut piirisyyttäjä Vancen johtamaa tutkintaa epätoivoiseksi yritykseksi etsiä jostain rikosta. Trumpin mielestä kyse on ”poliittisesti korruptoituneen järjestelmän harjoittamasta noitavainosta”.