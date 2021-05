Euroopan komissio haastoi Astra Zenecan oikeuteen rokotesopimuksen rikkomisesta.

Euroopan komissiota edustava asianajaja Paul Alain Foriers saapui keskiviikkona oikeuteen Brysselissä. Euroopan komissio on haastanut lääkeyhtiö Astra Zenecan oikeuteen viivästyksistä rokotetoimituksissa.

Bryssel

Euroopan komission ja rokoteyhtiö Astra Zenecan oikeudenkäynti alkoi keskiviikkona Brysselissä. Komissio on haastanut rokotevalmistajan kahdessa oikeuskäsittelyssä, jossa Euroopan unioni vaatii yhtiötä noudattamaan rokotesopimusta.

Komissio kertoi keskiviikkona vaatimuksensa korvauksista. Se vaatii kymmenen euroa joka rokoteannosta kohden jokaiselta myöhästymispäivältä. Lisäksi komissio vaatii kymmenen miljoonan euron erilliskorvausta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Molempien oikeustapausten taustalla on se, ettei Astra Zeneca ole toimittanut EU:lle lupaamiaan rokoteannoksia.

Astra Zeneca toimitti vain 30 miljoonaa annosta sovituista 120 miljoonasta maaliskuun loppuun mennessä. Kesäkuun loppuun mennessä se on arvioinut toimittavansa 70 miljoonaa luvatusta 180 miljoonasta rokotteesta.

Vaadittu korvaussumma kohonnee vähintään satoihin miljooniin euroihin.

Astra Zeneca on vedonnut toimitusvaikeuksiin ja sopimuksen kohtaan, jossa yritys lupaa toimittaa rokotteet ”parhaan mahdollisen kykynsä mukaan”. Astra Zenecan mukaan näin on tapahtunut.

Euroopan komission kanta kuitenkin on, että Astra Zeneca ei ole esimerkiksi käyttänyt kaikkia sopimuksessa mainittuja tuotantolaitoksia EU-rokotteiden tuottamiseen, vaan rokotteet tai niiden tehoaineet on toimitettu muualle. EU:n mukaan osa rokotteista tai tehoaineista toimitettiin esimerkiksi Britanniaan.

EU toivoo, että oikeustoimien jälkeen Astra Zeneca toimittaisi loput 90 miljoonaa rokotetta kesäkuun loppuun mennessä. Toisessa oikeuskanteessa Astra Zeneca voidaan tuomita vahingonkorvauksiin.

Astra Zeneca on pitänyt oikeustoimia perusteettomina.

Yksi komissiota edustavista asianajajista, Rafael Jafferali, sanoi kuulemisessa, että yhtiö on rikkonut useita kohtia etuosto-oikeussopimuksessa.

”Tästä on koitunut seurauksia rokotteiden tuotantoon ja jakeluun”, Jafferali sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Astra Zenecan asianajajan Hakim Boularbahin mukaan sopimus ei pidä sisällään ”vaatimuksia tiettyjen tuotantolaitosten käyttämisestä.”

”Tämä on ehkä se, mitä komissio haluaa, mutta tätä ei löydy sopimuksesta.”

Astra Zenecan toimitusvaikeudet ja yhtiön huonontunut maine on ollut yksi tekijä rokotteiden epäsuosiossa EU:ssa. EU ei ole jatkanut ostosopimuksia Astra Zenecan kanssa, vaan se on tehnyt jatkorokotussopimukset Pfizer Biontechin rokotteista.

Astra Zenecan rokotteista on tullut myös hyvin harvinaisia verihyytymiin johtavia jälkioireita. Valtaosa EU-maista on tämän vuoksi rajannut rokotuksia vanhempiin ikäryhmiin tai arvioinut rokotteen riskit suuremmiksi, jos maan ilmaantuvuusluku on alhainen.

AFP:n mukaan Tanska, Norja ja Itävalta ovat lopettaneet Astra Zenecan käytön. Suomessa Astra Zenecalla rokotetaan yli 65-vuotiaita. Ranskassa ikäraja on 55 vuotta ja esimerkiksi Belgiassa 41 vuotta.

