Vuoden 2001 terrori-iskuja tutkineen komitean raportista tuli arvovaltainen kuvaus al-Qaidan terrori-iskuista. Nyt näyttää epä­toden­näköiseltä, että puolue­rajat ylittävää tutkinta­komiteaa saataisiin aikaan.

Senaatin republikaanit yrittävät kaataa Yhdysvaltain pääpuolueiden yhteisen komitean, joka tutkisi kongressitalon valtaamista viime loppiaisena.

CNN-kanavan ja Huffpost-sivuston mukaan demokraattien ja monien edustajainhuoneen republikaanien toivoma komitea saatetaan äänestää nurin torstaina pidettävässä äänestyksessä.

Viikko sitten edustajainhuone hyväksyi lakiesityksen komiteasta ja sen tueksi asettui yhteensä 35 republikaaniedustajaa. Komitean tarkoituksena olisi selvittää, mikä johti kongressitalon valtaamiseen ja miten vastaava voitaisiin jatkossa välttää.

Komitean esikuva olisi 9/11-komitea, jossa molempien puolueiden valitsemat edustajat selvittivät laajoilla kuulemisilla syksyn 2001 terrori-iskuja. Sen loppuraportti oli 567-sivuinen kirja, josta tuli sekä suosittu että arvovaltainen kuvaus al-Qaida-järjestön terrori-iskuja ympäröivistä tapahtumista, kuten Politico-lehti luonnehtii.

Monien amerikkalaisviestimien mukaan näyttää epävarmalta ja jopa epä­toden­näköiseltä, että satahenkisestä senaatista löytyisi vähintään kymmenen republikaania, jotka tukisivat komiteaa. Kymmenen on luku, jolla laki voitaisiin hyväksyä, jos kaikki 50 demokraattia odotetusti äänestäisivät komission puolesta.

Sanomalehti The Washington Postin listauksen mukaan on vielä ainakin teoriassa mahdollista, että kymmenen republikaania tukisi komitean perustamista. Lehden mukaan komiteaa tukee kaksi republikaania, kun taas yksitoista vielä harkitsee kantaansa – tai salaa sen.

Presidentti Donald Trumpin kannattajat mellakoivat kongressitalolla 6. tammikuuta.

Pääsyyt komitean vastustukseen republikaaneissa ovat useiden analyysien mukaan raadolliset: entisen republikaani­presidentin Donald Trumpin pelko ja marraskuussa 2022 pidettävät kongressivaalit.

Kongressitalon valtasivat Trumpin fanaattiset kannattajat, joten tutkinta keskittyisi väistämättä Trumpiin, hänen perättömiin vaalipetossyytöksiinsä, oikeistoradikalismiin ja republikaanipoliitikkojen omiin tekemisiin.

Senaatin republikaanien kortit katsottiin melko tarkkaan helmikuussa, kun senaatti vapautti Trumpin virka­rikos­oikeuden­käynnissä, jossa häntä syytettiin ”kapinaan kiihottamisesta” loppiaisena. Seitsemän republikaania äänesti Trumpin tuomitsemisen puolesta, kun taas 43 vapautti hänet syytteistä.

Sittemmin republikaanipoliitikot ovat aaltoilleet puheissaan siitä, miten he suhtautuvat tapahtumia laajemmin penkovaan kongressin ulkopuoliseen komiteaan. Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell sanoi viime viikolla olevansa komiteaa kohtaan avoin mutta kääntyi nopeasti sitä vastaan.

Hänen mielestään komitea olisi ”vinoutunut ja epätasapainoinen” ja päätyisi tekemään päällekkäistä työtä kongressin valiokuntien selvitysten kanssa. Esimerkiksi kesäkuun alussa valmistuu raportti, jossa käydään läpi kongressitalon poliisivoimien ja muiden tahojen epäonnistumisia väkivallan estämisessä.

Demokraattien mielestä tutkinnat ja selvitykset pureutuvat kuitenkin yksittäisiin ongelmakohtiin, kun taas 9/11-komitean kaltainen elin voisi selvittää tapahtumat ja niiden taustat juurta jaksain.

The New York Times -lehden mukaan rikostutkijat saavat esimerkiksi paljon tietoa yksittäisistä tekijöistä, sillä jopa noin 500 mellakoijaa saatetaan asettaa syytteisiin. Lehti kysyy kuitenkin: Miten nämä kaikki ihmiset päätyivät Washingtoniin loppiaisena, ja mitä tapahtui sen jälkeen kun he olivat palanneet koteihinsa? Mikä oli tapahtumien laajempi kuva?

Donald Trump pyrki republikaanien presidenttiehdokkaaksi marraskuussa 2015. Kuva on Georgian osavaltion Maconin kaupungissa järjestetystä vaalitilaisuudesta.

Näiden kysymysten vatvominen kuukausien ajan ei kiinnosta monia republikaaneja. Heille olisi mieluisampaa pitää kansan ajatukset demokraattipresidentti Joe Bidenin agendassa sekä keskittyä vastustamaan Bidenin ja kongressin demokraattien politiikkaa.

Esimerkiksi Texasin republikaanisenaattori John Cornyn on sanonut, että komitea olisi jo ”kaapattu poliittisiin tarkoituksiin”. Toinen republikaani, Bill Hagerty, sanoi asian vielä suoremmin: komitean perustaminen auttaisi demokraatteja ”seuraavan vaalisyklin aikana”.

Kongressivaaleissa kukin ehdokas taistelee selviämisestään. Mutta laajemmassa katsannossa republikaanit kamppailevat siitä, missä määrin puolueen jäsenet yhä seisovat kahdesti virka­rikos­oikeuden­käyntiin joutuneen Trumpin rinnalla.

Viime kuukausina on nähty, kuinka voimakkaasti Trump yhä vaikuttaa puolueeseen. Monissa republikaanien johtamissa osavaltioissa on pantu alulle lakihankkeita vaalijärjestelmän muuttamiseksi ja pidetty elossa Trumpin väitettä suuresta vaalivarkaudesta.

Pari viikkoa sitten edustajainhuoneen republikaanit erottivat ryhmänsä johdosta Liz Cheneyn, joka äänesti tammikuussa yhdeksän muun edustajainhuoneen jäsenen tavoin Trumpin-vastaisten virka­rikos­syytteiden puolesta. Trumpia uhmanneista republikaaneista yhdeksän muutakin on joutunut hankaluuksiin.

” Demokraatit saattavat perustaa erityisvaliokunnan täsmälleen samojen tapahtumien tutkimiseksi.

Kun 35 edustajainhuoneen republikaania äänesti viime viikolla komitean puolesta, Trump kutsui heitä ”kurittomiksi” lainsäätäjiksi, jotka ”eivät mahda mitään itselleen”.

”Joskus tehottomuudella ja heikkoudella on seuraamuksensa”, Trump sanoi.

Jos senaatin republikaanit kaatavat tutkintakomitean, kongressin edustajainhuoneen demokraatit saattavat perustaa erityisvaliokunnan täsmälleen samojen tapahtumien tutkimiseksi. Valiokunta olisi mahdollista perustaa nopeasti, ja se voisi tehdä työtään ainakin vuoden 2022 loppuun asti.

Just Security -sivuston analyysin mukaan erityisvaliokunta voisi olla republikaanien vaaliaikataulun kannalta jopa hankalampi kuin nyt ehdotettu komitea, jonka pitäisi saada työnsä loppuun jo tämän vuoden loppuun mennessä.