Kolme Wuhanin viruslaboratorion työntekijää sairastui koronaa muistuttavaan tautiin jo marraskuussa 2019, kertoo Yhdysvaltain tiedustelu.

Virologian instituutti Wuhanissa on aidattu. Kuva on helmikuulta 2021, jolloin WHO:n ryhmä vieraili Wuhanissa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n edustaja sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan tiistaina, että uudet selvitykset jo puolitoista vuotta riehuneen koronaviruspandemian alkulähteistä olisivat hyödyllisiä.

Kommentit liittyvät amerikkalaislehti The Wall Street Journalin (WSJ) viikonloppuna julkaisemaan uutiseen. Lehti oli saanut nähtäväkseen Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten raportin, jonka mukaan kolme Wuhanissa sijaitsevan Kiinan valtion viruslaboratorion työntekijää joutui sairaalaan covid-19-tautia muistuttavien oireiden vuoksi marraskuussa 2019.

Kiina raportoi ensimmäiset covid-19-tapaukset joulukuussa 2019.

WSJ:n tietoja lainaava uutistoimisto Reuters kertoo, että tiedusteluraportti sisältää aiemmin julkaisematonta tietoa Wuhanin viruslaboratorion työntekijöiden sairastumisten ajankohdista ja heidän saamastaan hoidosta.

Uusien tietojen on arvioitu WSJ:n haastattelemien tiedustelutyöntekijöiden mukaan lisäävän painetta käynnistää uusi selvitys pandemian alusta. Pandemian aikana on toistuvasti esitetty epäilyjä siitä, että virus olisi saanut alkunsa tai päässyt erehdyksessä leviämään Kiinan valtion viruslaboratoriosta, joka sijaitsee Wuhanissa ja on todistetusti käsitellyt koronaviruksia.

Uuden koronaviruksen on tähän mennessä arvioitu alkaneen levitä laajemmin Wuhanissa sijaitsevalta ruokatorilta.

Kiina on toistuvasti kiistänyt, että laboratoriolla olisi mitään tekemistä pandemian kanssa. Kiina kiisti WSJ:n julkaisemat tiedustelutiedot viimeksi maanantaina.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian sanoi Reutersin mukaan, että väite laboratorion kolmen työntekijän sairastumisesta on ”täysin epätosi”. Zhaon mukaan Yhdysvallat ”hypettää laboratorioteoriaa” ja yrittää ohjailla maailman huomiota.

Yhdysvalloissa Valkoisen talon eli presidentinhallinnon tiedottaja Jen Psaki sanoi maanantaina, ettei hallinnolla ole riittävästi tietoa, jotta se voisi tehdä kestävän johtopäätöksen pandemian todellisesta alkupisteestä, Reuters kertoo.

Nyt julkaistuista tiedoista ei esimerkiksi voi päätellä, mikä on syksyllä 2019 ollut viruslaboratorion työntekijöiden suhde ruokatoriin, jossa koronavirus ainakin levisi.

”Me tarvitsemme dataa. Me tarvitsemme puolueettoman selvityksen. Juuri sitä olemme yrittäneet ajaa”, sanoi Jen Psaki.

WHO selvitti asiaa yhdessä kiinalaisen tiedeyhteisön kanssa ja julkaisi maaliskuussa raportin, jonka mukaan laboratoriossa tapahtunut onnettomuus sars-cov2-viruksen alkuperänä vaikutti äärimmäisen epätodennäköiseltä. Raportti piti todennäköisempänä, että virus levisi ihmisiin muissa olosuhteissa lepakoista.

Tiistaina WHO:n Kiina-tutkimusta johtava hollantilainen virologi Marion Koopmans kommentoi Reutersille, että lisäselvityksiä tehdään mielellään. Niiden tulisi kuitenkin olla itsenäistä työtä, ei Kiinan hallinnon tarjoamien tietojen arvioimista.