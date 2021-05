Brexit-strategi kääntyi Boris Johnsonin pääliittolaisesta tämän arvostelijaksi.

Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin entinen avustaja Dominic Cummings sanoo Britannian hallituksen epäonnistuneen katastrofaalisella tavalla koronapandemian hoidossa. Cummings on parhaillaan parlamentin valiokunnan kuultavana maan koronapolitiikan hoidosta.

”Totuus on, että keskeiset ministerit, virkamiehet ja kaltaiseni neuvonantajat jäivät katastrofaalisella tavalla siitä tasosta, jota kansalla on oikeus odottaa hallitukseltaan tällaisessa kriisissä. Kun kansa tarvitsi meitä eniten, hallitus epäonnistui”, Cummings sanoi ja pyysi omasta puolestaan anteeksi viruksen takia kuolleiden omaisilta.

Cummings kertoi Guardianin mukaan itse tajunneensa tilanteen vakavuuden jo tammikuussa 2020 viruksen levitessä Kiinan Wuhanissa, mutta sanoi, ettei pitänyt asiaa esillä sen enempää, koska terveysviranomaisten sävy oli tuolloin vielä rauhoitteleva. Hänen mukaansa pääministeri Johnson piti koronavirusta vielä helmikuussa lähinnä pelotteluna ja vertasi sitä sikainfluenssaan.

Cummingsin mukaan hallituksessa ja pääministerin kansliassa ei tajuttu tilanteen vakavuutta ennen helmikuun 2020 viimeistä viikkoa. Kun koronaviruksen aiheuttaman uhkan laajuus sitten valkeni, Cummings kuvaili päätöksenteon hallituksen sisällä olleen kaoottista maaliskuussa 2020.

Cummings sanoi, että Johnsonia pyrittiin koronakriisin alkuvaiheessa pitämään poissa hallituksen kriisikokouksista, koska pääministerin uskottiin vähättelevän tilannetta.

Cummings on jo etukäteen arvostellut sosiaalisessa mediassa Johnsonin koronatoimia sekä poukkoileviksi että pahasti myöhässä olleiksi.

Cummings itse joutui aiemmin valokeilaan rikottuaan räikeästi Britannian koronamääräyksiä. Kyselyiden perusteella britit uskovat hänen sanomisiinsa vielä vähemmän kuin pääministerin puheisiin.

Britannia on yksi koronasta pahiten kärsineistä maista Euroopassa. Koronaan kuolleita lasketaan olevan ainakin 128 000. Toisaalta maa on saanut kiitosta koronarokotusten tehokkaasta ja nopeasta hoitamisesta.

Cummings oli tärkeä strategi Britannian EU-eroon tähtäävässä kampanjassa ennen kesän 2016 brexit-kansanäänestystä. Kun Johnson nousi pääministeriksi kesällä 2019, Cummings nimitettiin hänen tärkeimmäksi neuvoantajakseen.

Seuraavana vuonna miesten tiet kuitenkin erosivat, ja viime aikoina Cummigsista on tullut Johnsonin kärkevä arvostelija. Koronan lisäksi Cummings on vihjaillut useista muista pääministerin väärinkäytöksistä.

Ennen parlamentin kuulemista Cummings muun muassa julkaisi moniosaisen Twitter-viestiketjun, jossa hän väittää Johnsonin hallituksen tavoitelleen koronan hoidossa aluksi salaisesti laumaimmuniteettiin pyrkimistä. Itsekin koronaviruksen aiheuttaman taudin sairastanut Johnson on tämän jyrkästi kiistänyt. Toisaalta Cummingsin on huhuttu osallistuneen samaan salailuun myös itse, mistä Politicon mukaan on myös todisteena vanhoja Whatsapp-viestejä.