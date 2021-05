Venäjältä käsin toimiva markkinointiyritys yritti saada ranskalaisia ja saksalaisia somevaikuttajia esittämään rokotteesta vääriä väitteitä.

Keskieurooppalaiset sosiaalisen median vaikuttajat ovat saaneet tarjouksia kaupallisesta yhteistyöstä, jossa tulisi väittää että Pfizer-Biontechin kehittämä koronavirusrokote aiheuttaa rokotettavien kuolemia.

Asiasta ovat kertoneet esimerkiksi brittilehti The Guardian, ranskalainen Numerama sekä tutkivan journalismin sivusto Fact&Furious.

Tapaus alkoi tulla ilmi, kun ranskalaiset somevaikuttajat, etunenässä Youtube-videoita tekevä Léo Grasset, kertoivat saamastaan vaikuttajamarkkinointi­tarjouksesta. Myös saksalainen podcast- ja Youtube-vaikuttaja Mirko Drotschman on kertonut saamastaan tarjouksesta.

Somevaikuttajille on annettu ymmärtää, että he voivat sanella hintansa. Tämä tarkoittaa, että kampanjan tilanneella alkuperäisellä asiakkaalla on huomattava budjetti.

Tarjouksessa on tehtävänanto, jossa kehotetaan kertomaan, että valtamedia pitää yleisöä pimennossa rokotteiden riskeistä ja hallitukset ostavat kansalaisille vaarallista tuotetta.

Somevaikuttajia kehotetaan viittaamaan Euroopan lääkevirastolta hakkeroimalla hankittuihin tietoihin, vaikka vuodetuissa tiedoissa ei käsitelty kuolleisuuslukuja. Hakkeroinnista on epäilty Venäjää.

Vaikuttajamarkkinointitarjous on nähtävillä esimerkiksi Fact&Furiousin artikkelissa. Siinä käytetty englannin kieli on tasoltaan heikkoa.

Tarjouksen on lähettänyt vaikuttajamarkkinointiyritys nimeltä Fazze, joka kertoo toimivansa Lontoossa. Markkinointitarjouksen perusteella yritys ei halunnut, että siihen viitataan somevaikuttajien tekemissä sisällöissä.

Fazze ei myöskään kertonut asiakkaastaan. Numerama muistuttaakin artikkelissaan, että ainakin Ranskassa piilomainonta on kiellettyä.

Fazzea ei löydy Britannian yritysrekisteristä. Ranskalainen Fact&Furious havaitsi Venäjällä ilmestyneen vanhan työpaikkailmoituksen kautta, että Fazze on osa venäläistä Adnow-yhtiötä.

Yhtiön työntekijät Adnow:n johtajaa myöten kiirehtivät poistamaan omia sosiaalisen median tilejään, kun Fazzen osuus kummalliseen kampanjatarjoukseen tuli maanantaina julki. He eivät vastanneet yhteydenottopyyntöihin, joita jätti esimerkiksi ranskalaislehti Le Monde.

”Tämä on säälittävää ja vastuutonta, eikä tämä tule toimimaan”, sanoi Ranskan terveysministeri Olivier Véran tv-kanava BMFTV:n haastattelussa tiistaina.

Ranskan terveysministeriö kertoi seuraavansa tilannetta.

Ranskassa monet ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että Fazzen vaikuttajille tarjoilemat argumentit ovat pitkälti samanlaisia mitä käytetään Venäjän Sputnik V -rokotteelle perustetulla Twitter-tilillä.

Sputnik V eli ”twiittaava rokote” myös mainostaa Twitterissä eli ostaa omille julkaisuilleen näkyvyyttä.