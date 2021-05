Human Rights Watch pitää Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kansalaisten pitämistä vangittuna leireillä laittomana.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) lähetti keskiviikkona Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan hallituksille kirjeen, jossa se vaatii maita kotiuttamaan välittömästi kansalaisensa Koillis-Syyriasta.

Kyse on Isis-taistelijoiksi ja näiden perheenjäseniksi epäillyistä ihmisistä, jotka ovat olleet vangittuna kurdihallinnon ylläpitämillä leireillä vuodesta 2019.

HRW:n mukaan Pohjoismaiden kansalaisia pidetään laittomasti vangittuna hengenvaarallisissa olosuhteissa. Järjestön mukaan leireillä on kuollut satoja ihmisiä, myös lapsia. Vuosia leireillä olleille ihmisille ei ole järjestetty oikeudenkäyntejä, eikä heidän mahdollisista rikoksistaan ole saatu selvyyttä.

”Pohjoismaat pystyisivät lopettamaan kansalaistensa laittoman vangitsemisen ja hirvittävän kärsimyksen. Useimmat heistä ovat Isisin uhriksi joutuneita lapsia”, kirjoittaa HRW:n kriisi- ja konfliktijohtaja Letta Tayler.

HRW:n mukaan164:stä pohjoismaalaisesta 114 on lapsia ja heistä yli puolet alle 6-vuotiaita. Heidän lisäkseen leireillä on tuhansia muita ulkomaalaisia.

Pohjoismaissa on käyty pitkään poliittista vääntöä leireille päätyneiden pohjoismaalaisten kohtaloista.

Suomi on kotiuttanut joitakin suomalaisia äitejä ja lapsia. Suojelupoliisi on arvioinut, että leireiltä palaavat aikuiset nostavat terrorismin uhkaa Suomessa. Toisaalta ulkoministeriö on päätynyt siihen, että lapsia on mahdotonta erottaa äideistään ja tuoda Suomeen yksinään.

Viime viikolla Tanska pyörsi tiukan linjansa olla tuomatta kansalaisiaan leireiltä takaisin Tanskaan. Nyt Tanska aikoo tuoda al-Holin ja al-Rojin leireiltä maahan 19 lasta ja kolme äitiä.

Päätöksen taustalla on ainakin Tanskan poliisitiedustelun arvio, että leireille jäädessään lapsilla on suurempi riski radikalisoitua kuin jos heidät tuodaan Tanskaan.