Perheen koti tuhoutui toistamiseen, siskon­tytär kuoli juuri ennen häitään – Gazalaisten usko tulevaisuuteen on koetuksella

Gazassa on käynnissä raivaustyöt ja edessä jälleenrakennus Hamasin ja Israelin välisen konfliktin tauottua.

Gaza

”Ensimmäinen kotimme tuhoutui vuoden 2014 sodassa. Rakensimme uuden talon, ja nyt sekin tuhoutui kokonaan”, sanoo Hafiz Hassaneen.

Hänen kahdeksanhenkinen perheensä asuu väliaikaismajoituksessa koulussa, joka sijaitsee pakolaisleirillä Gazan kaupungissa. Se on suurin kaupunki Israelin saartamalla Gazan kaistaleella, jota hallitsee islamistijärjestö Hamas.

Hamas ja Israel ottivat yhteen toukokuussa 11 päivän ajan, Hamas pääasiassa raketein ja Israel ilmavoimineen.

Hassaneen kertoo, että hänen lapsensa nukkuvat yhä huonosti ja pelkäävät iskujen alkavan uudelleen.

”Haluamme pikaisesti löytää uuden asuinpaikan ja jatkaa normaalia elämäämme.”

Konfliktin aikana tuhoutui noin 1 100 asuntoa. Koska perheet ovat suuria, kotinsa menetti arviolta jopa 8 500 ihmistä.

Yli 17 000 asuntoa vaatii korjausta. Gazan asumisasioista vastaava ministeriö on arvioinut uutiskanava Al Jazeeran mukaan asuntojen korjauskustannuksiksi noin 120 miljoonaa euroa.

Satoja asuntonsa menettäneitä gazalaisia asuu kouluissa.

Asuntonsa menettäneet asuvat nyt palestiinalaispakolaisista vastaavan YK-järjestön UNRWA:n ylläpitämissä kouluissa. Konfliktin aikana koulut majoittivat enimmillään 113 000 gazalaista. Gazalaiset tietävät edellisten konfliktien perusteella, että israelilaiset eivät yleensä pommita kouluja.

Gazan kaupungin katukuvassa näkyy siellä täällä muutamia kokonaan tuhottuja kerrostaloja. Israelin iskut romahduttivat suuria tornitalojakin. Yhdessä niistä oli Al Jazeeran ja uutistoimisto AP:n toimitukset.

Muusikko soitti kannelta muistuttavaa kanunia yhtyeessä, joka esiintyi romahtaneen Hanadi-tornitalon raunioilla Gazan kaupungissa keskiviikkona.

Tuhoutuneiden talojen viereisetkin talot ovat monesti vaurioituneet. Yksi niistä on pakolaisjärjestö UNRWA:n Gazan-päämaja. Siellä muutama kadunpuoleinen työhuone on käyttökelvottomassa kunnossa ja sisäpihan muovikatto palasina.

Raunioiden raivaustyöt ovat käynnissä. Betonikasojen päällä näkyy miehiä, jotka raahaavat käsin lohkareita kärryjen lavoille. Aasien vetämät kärryt ovat Gazassa yleinen kuljetusväline.

Aasi on Gazassa yleinen juhta. Monet betonilohkareet kulkevat aasin rattailla kierrätykseen.

Toisia taloraunioita siivotaan pusku­traktoreilla. Vesijohdot ovat osin poikki, jätevesien puhdistus­järjestelmä ei toimi, ja sähköverkko vaatii korjauksia.

Lisäksi useiden katujen päällysteitä joudutaan paikkaamaan. Palaneita autonraatoja on nostettu pystyyn tienvarsille.

Kaksi naista ohitti tuhoutuneen rakennuksen Gazan kaupungissa tiistaina. Yli tuhat asuntoa tuhoutui täysin Israelin ja Hamasin tuoreimman konfliktin aikana.

Kaupunki elää kuitenkin jo osin normaalia elämää: kaupat ovat avoinna, ja palvelut näyttävät toimivan. Liikenne soljuu normaalisti rantabulevardilla ja kaduilla.

Monet ihmiset, etenkin lapset, näyttävät ulkomaalaisille voitonmerkkiä. Aikaisemmin kaduilla näkyi poliiseja mutta nyt ei ainoatakaan.

Palestiinalaisia kokoontui rannalle Gazan kaupungissa viime viikon perjantaina.

Gazaan tarvitaan UNRWA:n mukaan lisää elintarvikkeita, lääkkeitä ja polttoaineita, sillä varastot on käytetty loppuun.

Alue on jo siirtymässä jälleenrakennuksen ensimmäiseen vaiheeseen. Gazaan on luvassa lisää sähköä. Konfliktin aikana alue sai sähköä keskimäärin neljä tuntia päivässä. Sittemmin aika on pidentynyt viiteen tuntiin.

Ennen konfliktia Gaza sai sähköä kahdeksan tuntia päivässä.

Konflikti jätti jälkeensä kuolonuhreja Gazassa noin 250 ja Israelissa 13. Gazan kuolleista siviilejä oli YK:n arvion mukaan noin puolet ja Israelin kuolleista kaikki paitsi yksi. Loukkaantuneita oli Gazassa parituhatta ja Israelissa toistasataa.

Milina Shahinin tragedia alkoi 12. toukokuuta, muslimien paastokuukauden ramadanin viimeisenä päivänä.

”Juttelin puoli kahden aikaan iltapäivällä puhelimessa siskoni Miamin kanssa. Kaikesta tavallisesta, kuten ruoasta ja huulipunan väristä. Hieman myöhemmin kuulin, että hänen taloaan oli pommitettu. Soitin uudelleen, mutta sisko ei enää vastannut”, Shahin kertoo silmät vetisinä.

”Illalla sain tietää, että Miami oli kuollut ja hänen ruumiinsa oli niin pahasti silpoutunut, ettei sitä näytetty kenellekään.”

Miamin, 48, ohella henkensä menetti hänen tyttärensä Hadil, 26, jonka piti mennä naimisiin toukokuun lopussa.

Gazaan kaivataan UNRWA:n mukaan myös lisää mielenterveyspalveluita.

Järjestön Gazan-johtaja Matthias Schmale näkee eroja vuoden 2014 sotaan.

”Tällä kertaa pommitus oli jatkuvaa, ilman taukoja. Humanitaarisen avun saattueita ei päästetty alueelle, eikä kansainvälisellä medialla ollut asiaa Gazaan. Näillä asioilla oli traumaattinen vaikutus ihmisiin.”

Lue myös: HS:n haastattelemat gazalaiset: Israelin iskut ovat pahempia kuin koskaan ennen – ”Se oli hulluutta alusta alkaen”

Hamas ja Israel ovat sotineet runsaan kymmenen vuoden aikana kolme kertaa aiemmin: vuosina 2008–2009, 2012 ja 2014.

”Moni gazalainen on kokenut kaikki neljä konfliktia. Heidän on vaikea uskoa, ettei viidettä yhteenottoa enää tulisi”, Schmale sanoo.

Israelin ja Gazan väliseltä Erezin raja-asemalta Gazaan johtava tie on koristeltu Egyptin lipuin ja Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin kuvin.

Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin kuva Gazan kaupungissa maanantaina.

Egyptin tiedustelujohtaja Abbas Kamel on juuri käynyt Gazassa jatkamassa tuli­tauko­neuvotteluja Hamas-johtaja Yahya Sinwarin kanssa – keskusteltuaan ennen sitä myös Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa.

Egypti välitti Israelin ja Hamasin tulitauon, joka alkoi 21. toukokuuta. Al-Sisi on luvannut Gazalle yli 400 miljoonaa euroa jälleen­rakennukseen.

Egypti vaikuttaa olevan ainoa maa, jolla on suhteet konfliktin kumpaankin osapuoleen sekä Länsirannan palestiinalaisalueella valtaa pitävään Fatah-puolueeseen.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken vieraili viime viikolla Israelissa, Länsirannalla, Egyptissä ja Jordaniassa tavoitteenaan varmistaa tulitauon pitäminen. Yhdysvallat, EU ja Israel luokittelevat kuitenkin Hamasin terroristijärjestöksi eivätkä siksi tapaa sen edustajia.

Konfliktin loppuvaiheessa Egypti avasi yleensä kiinni olevan Rafahin ylityspaikan Gazan rajalla, jotta alueelle saadaan kuljetettua apua.

Molemmat rajanylityspaikat Gazasta Israeliin olivat konfliktin aikana suljettuina. Normaalistikin Israel päästää Gazan palestiinalaisia asukkaita maaperälleen vain erittäin painavin perustein, kuten välttämättömän lääkärissäkäynnin tai työkomennuksen perusteella.

Pääsy ulos Gazasta on ollut jo pitkään hankalaa. Espoon kokoisen alueen parista miljoonasta asukkaasta noin 70 prosenttia ei ole koskaan käynyt muurien ulkopuolella.