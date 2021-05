Saksan kielessä huomioidaan usein sekä miehet että naiset välimerkillä tai pienellä tauolla puheessa keskellä sanaa, kirjoittaa HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki.

”Fußgänger” (jalankulkijat) on saksaksi maskuliinimuodossa ja tarkoittaa yleisesti kaikkia ihmisiä.

Berliini

Kuinka paljon kieltä pitää muuttaa samalla, kun yhteiskunnan arvot muuttuvat? Sukupuolten tasa-arvon ja moninaisuuden takia kielenkäytön maskuliinisia perusasetuksia on haluttu purkaa monissa kielissä.

Suomessakin palomiehen sijaan puhutaan nyt pelastajasta, esimiehen sijaan esihenkilöstä ja eduskunnan puhemiehestä on haluttu tehdä puheenjohtaja. Viimeinen esimerkki osoittaa, miten vaikeaa vakiintuneita sanoja voi olla muuttaa. Eduskunnan puheenjohtaja ei ole käsitteenä lyönyt läpi.

Saksassa käynnistyi tulinen kiista, jonka lähtökohtana onkin panna jo stoppi tasa-arvokehitykselle. Johtavan kristillisdemokraattisen puolueen (CDU) konservatiivisen linjan edustaja, hampurilainen kansanedustaja Christoph Ploß vaati Der Spiegel -lehden haastattelussa, että ”genderpuhe” lopetetaan – tai no, kotona jokainen saa tietenkin edelleen puhua kuten haluaa, hän myönsi. Ploß vaatii puolueensa vaaliteemaksi sukupuolineutraalista puhetavasta luopumista virallisissa yhteyksissä.

Mallia kielen tasa-arvokehityksen suitsimiseen haetaan Ranskasta, jossa sukupuolineutraali mutta oikeinkirjoitusnormien vastainen tapa kirjoittaa kiellettiin kouluissa ja virastoissa aiemmin toukokuussa.

Suomessa koko teemaa ei ole olemassakaan samassa mitassa kuin monilla muilla kielialueilla, mikä varmasti tekee elämästä helpompaa.

Joitakin saksan kielen käyttäjiä häiritsee, että korrektiuden takia on yleistynyt tapa puhua mieluummin ”opiskelevista” (Studierende) kuin ”opiskelijoista” (Studenten tai Stundentinnen). Toisaalta monia häiritsee paitsi naisten huomiotta jättäminen, myös binäärisen sukupuolijärjestelmän korostaminen.

Äskettäin julkaistun mielipidekyselyn mukaan 65 prosenttia saksalaisista ei halua lisätä eri sukupuolten huomioimista kielenkäytössä.

Naisten huomioiminen kielessä on ollut Saksassa keskustelun ja kiistelyn aiheena vuosikymmeniä.

DDR:ssä kasvanut tuttavani kertoi, että tämäkin aihe jakaa edelleen itää ja länttä: Itä-Saksassa, jossa kotirouvakulttuuri ei ole ollut vahvaa, feministinen vaatimus muuttaa kieltä ei ole ollut suuri puheenaihe hänen kuusikymppiselle sukupolvelleen.

Hän ei itse tunne naisena itseään syrjityksi esimerkiksi viranomaisen puhuttelusta ”Fußgänger” (jalankulkijat), joka on maskuliinimuodossa ja yleisesti tarkoittaa silti kaikkia ihmisiä. Naiset mukaan ottava yleinen tapa on käyttää myös feminiinimuodon sisältävää ilmausta ”Fußgänger und Fußgängerinnen” tai ”Fußgänger*innen” tai esimerkiksi ”Fußgänger:innen”. Täysin sukupuoleton tapa sanoa on ”jalankulkeva” eli ”Zu-Fuß-Gehende”.

Kun molemmat sukupuolet sisällytetään samaan sanaan, ylimääräisen välimerkin kohdalla pidetään puheessa pieni tauko, ”Gender Gap”. Asteriskin nimi tässä tapauksessa on saksaksi ”Gendersternchen” eli sukupuolitähtönen. Tähtönen ei ole virallisen oikeinkirjoituksen mukainen mutta kovassa käytössä.

Jos saksaa puhuva ihminen käyttää tunnollisesti ja vaivattomasti ”Gender Gapia” myös arkipuheessaan, hänen voi päätellä pitävän tasa-arvoasioita tärkeinä. Argumentit olla käyttämättä inklusiivista eli myös feminiinin huomioivaa kieltä ovat yleensä nämä: se on epäselvää, monimutkaista, vaikeaselkoista tai liian aikaavievää.

Kieli- ja genderpolitiikka on väistämättä myös identiteettipolitiikkaa, ja syyskuun vaalien lähestyessä identiteettipoliittisten puhurien voi ennustaa kiihtyvän.