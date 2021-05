Uhkausviesti lähetettiin sähköpostilla palestiinalaisen islamistijärjestö Hamasin nimissä.

Valko-Venäjän hallinto on väittänyt pommiuhkausta syyksi sille, että Ryanairin lento Ateenasta Vilnaan pakotettiin sunnuntaina laskeutumaan Minskiin.

Laskeutumisen jälkeen lentokoneesta pidätettiin valkovenäläinen oppositiotoimittaja Raman Pratasevitš ja hänen tyttöystävänsä.

Pommiuhkaus oli lähetetty sähköpostitse. Minskin lentokentän sähköpostiin uhkausposti saapui kuitenkin vasta lähes puoli tuntia sen jälkeen, kun siitä oli kerrottu Ryanairin lennon kapteenille, ja kymmenen minuuttia sen jälkeen, kun Ryanair oli jo kääntänyt koneen kohti Minskiä.

Venäjänkielinen Dossier Center -julkaisu, amerikkalainen Daily Beast ja saksalainen Der Spiegel ovat julkaisseet sähköpostin yhteistyössä.

Valko-Venäjän presidentiksi julistautunut Aljaksandr Lukašenka väitti keskiviikkona, että uhkaus oli lähetetty Sveitsistä.

Dossier Centerin julkaiseman postin lähettäjän osoite oli ahmed_yurlanov1988@protonmail.com. Protonmail on yksityisyydensuojastaan tunnettu sähköpostiyhtiö, jonka palvelimet sijaitsevat Sveitsissä. Näin sähköpostin tunnistetiedoissa näkyy sveitsiläinen ip-osoite, mutta lähettäjän olinpaikkaa se ei kerro.

Sähköposti saapui Minskin lentokentän postiin kello 12.57.

Valko-Venäjän ilmailuviranomaisen julkaisemasta, vahvistamattomasta keskustelulitteroinnista lennonjohdon ja Ryanairin välillä käy ilmi, että lennonjohto kertoi Ryanairin kapteenille pommiuhkauksesta kello 12.30.

Lue lisää: Mitä Valko-Venäjän yläpuolella tapahtui sunnuntaina? HS käy Ryanairin lennon tapahtumat läpi hetki hetkeltä

Ryanairin kohdekentän Vilnan sähköpostiin sama Hamasin nimissä tehty uhkaus oli lähetetty kello 12.25. Lähtökentälle Ateenaan sitä ei ollut Der Spiegelin mukaan lähetetty ollenkaan.

Viisi minuuttia sen jälkeen on uhkaus oli lähetetty Vilnan kentälle, kello 12.30, Minskin lennonjohto kertoi uhkauksesta Ryanairin kapteenille. Kapteenin kysyessä pari minuuttia myöhemmin, oliko tieto tullut Ateenasta vai Vilnasta, lennonjohto vastasi, että sähköpostiuhkaus oli lähetetty ”useille lentokentille”.

Näin sähköpostissa luki:

”Me, Hamasin sotilaat, vaadimme että Israel lopettaa sotatoimet Gazan kaistalla. Me vaadimme että Euroopan Unioni lopettaa Israelille antamansa tuen tässä sodassa. Tiedämme, että Delphin talousfoorumin osallistujia on palaamassa kotiin 23. toukokuuta lennolla FR4978. Lentokoneeseen on asetettu pommi. Jos vaatimuksiimme ei suostuta, pommi räjähtää 23. toukokuuta Vilnan yläpuolella. Allah on suuri.”