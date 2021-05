Syyriassa Bashar al-Assad valittiin murskavoitolla neljännelle presidenttikaudelle Syyriassa, vaaleja on kritisoitu laajasti

Bashar al-Assad sai keskiviikon vaaleissa noin 95 prosenttia annetuista äänistä.

Syyriassa maata vuodesta 2000 hallinnut presidentti Bashar al-Assad sai odotetusti murskavoiton maassa tällä viikolla järjestetyissä presidentinvaaleissa.

55-vuotias al-Assad jatkaa neljännelle seitsenvuotiselle kaudelleen saatuaan noin 95 prosenttia annetuista äänistä, viralliset tiedot kertovat.

Sisällissodan runteleman Syyrian keskiviikkoisia presidentinvaaleja on kritisoitu laajasti. Äänestystä ei esimerkiksi järjestetty koko maassa. Al-Assadin hallinto kontrolloi noin kahta kolmasosaa Syyriasta.

Esimerkiksi Yhdysvallat ja EU sanoivat aiemmin viikolla, etteivät vaalit ole vapaat. Syyrian hajanainen oppositio puolestaan kuvaili vaaleja farssiksi.

"Syyriassa keskiviikkona järjestetyt vaalit eivät täyttäneet yhtäkään aidosti demokraattisen äänestyksen kriteeriä eivätkä myöskään edesauttaneet konfliktin ratkaisua”, EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell sanoi lausunnossaan torstaina.

Istuvalla presidentillä oli vaaleissa kaksi vastaehdokasta, molemmat suhteellisen tuntemattomia ja hallinnon hyväksymiä.

Syyrian opposition edustajat ovat pitkälti maanpaossa. Ulkomailla asuvat eivät saaneet olla vaaleissa ehdokkaina. Ongelmia oli myös ulkomailla äänestämisessä.

Syyrian lähetystöissä ulkomailla äänestettiin ennakkoon jo viime viikolla. Syyriasta laittomasti paenneet eivät kuitenkaan voineet äänestää, koska heillä ei ollut passissaan leimaa maasta poistumisesta.

Äänestäminen ei ole ollut mahdollista monissa al-Assadin hallintoa vastustavissa maissa, kuten Saksassa ja Turkissa, joissa asuu paljon syyrialaispakolaisia.

Syyria on edelleen sisällissodan kourissa, vaikka taistelut ovat laantuneet huomattavasti pahimmista vuosista. Viime vuosi oli kuolonuhrien määrässä mitattuna sodan rauhallisin.

Vuonna 2011 alkaneessa sodassa on kuollut ainakin 388 000 ihmistä, ja miljoonat syyrialaiset ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Syyria on parhaillaan vakavan talouskriisin keskellä. Inflaatio on karannut käsistä, Syyrian punnan arvo on romahtanut, ja yli 80 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella.

Edelliset, vuoden 2014 vaalit Assad voitti 88 prosentin ääniosuudella. Valtaan al-Assad nousi isänsä, presidentti Hafiz al-Assadin kuoltua.