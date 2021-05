Epäilyjen mukaan Trumpin entistä asianajajaa Giuliania käytettiin hyväksi harhaanjohtavan tiedon levittämisessä.

Oikeusviranomaiset Yhdysvalloissa ovat aloittaneet tutkinnat siitä, yrittivätkö ukrainalaiset vaikuttaa presidentinvaaleihin Donald Trumpin eduksi Joe Bidenin kustannuksella. Asiasta kertoi The New York Times.

Lehden mukaan tutkinnassa selvitetään, yrittivätkö ukrainalaiset levittää harhaanjohtavaa tietoa Bidenista Trumpin aiemman asianajajan Rudy Giulianin välityksellä. Selvitystyö aloitettiin jo viime vuoden puolella.

Yksi tutkinnan keskeisistä kohteista on ukrainalainen kansanedustaja, jota vastaan Yhdysvallat on asettanut pakotteita. Yhdysvaltojen mukaan kansanedustaja Andriy Derkach on toiminut Venäjän aktiivisena agenttina jo vuosikymmenen ajan.

Epäilyksiä on herättänyt Giulianin matka Eurooppaan joulukuussa 2019, jolloin hän tapasi ukrainalaisista muun muassa Derkachin. Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset olivat varoittaneet Trumpia siitä, että Derkach yrittää käyttää Giuliania harhaanjohtavan tiedon levittämiseen.

Giuliani on NYT:n mukaan sanonut, ettei hän ollut saanut vastaavaa varoitusta.

”Minulla ei ole syytä uskoa, että Derkach olisi venäläinen agentti”, Giuliani on sanonut.