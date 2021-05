Tutkimus: Maailmassa on tupakoijia enemmän kuin koskaan

Vaikka tupakointia on pyritty rajoittamaan, väestönkasvun vuoksi yhä suurempi määrä nuoria ihmisiä ryhtyy aineen käyttäjiksi.

Monissa maissa tupakointia on saatu vähennettyä, mutta maailmassa on tupakoijia enemmän kuin koskaan, tuore tutkimus kertoo.

Vuonna 2019 tupakointi tappoi lähes kahdeksan miljoonaa ihmistä, ja tupakoijien määrä kasvoi, koska uusia nuoria ihmisiä jäi koukkuun nikotiiniin, lääketieteen The Lancet -lehdessä torstaina julkaistu tutkimus paljastaa.

Tupakoinnin rajoittamiseen tähtäävät toimet eivät ole vähentäneet tupakoitsijoiden määrää, koska väestönkasvu on ollut vauhdikasta. Nyt tupakoijien määrä maailmassa on suurempi kuin koskaan, jopa 1,1 miljardia. Tutkimuksesta uutisoi muun muassa brittilehti The Guardian.

Tutkimuksen tekijöiden mielestä hallitusten pitäisi pyrkiä vähentämään nuorten altistumista tupakkariippuvuudelle. 89 prosenttia uusista tupakoijista jää koukkuun 25 ikävuoteen mennessä. Sen jälkeen tupakoinnin aloittaminen on epätodennäköistä.

Vaikka tupakoinnin yleisyys on vähentynyt globaalisti viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana, se on yleistynyt miehillä 20 maassa ja naisilla 12 maassa.

Kaksi kolmasosaa maailman kaikista tupakoitsijoista asuu kymmenessä maassa. Maat ovat Kiina, Intia, Indonesia, Yhdysvallat, Venäjä, Bangladesh, Japani, Turkki, Vietnam ja Filippiinit.

Joka kolmas tupakoija maailmassa on kiinalainen, sillä kiinalaisia tupakoijia on yhteensä 341 miljoonaa.

Tupakkariippuvuus aiheuttaa monenlaisia sairauksia. Vuonna 2019 tupakointi liitettiin 1,7 miljoonaan sydämen verenkiertohäiriöön liittyvään kuolemaan, 1,6 miljoonaan hengitystiesairauteen liittyvään kuolemaan, 1,3 miljoonaan syöpäkuolemaan ja miljoonaan aivohalvauskuolemaan. Aiempien tutkimusten mukaan tupakoijien keskimääräinen odotettavissa oleva elinikä on kymmenen vuotta tupakoimattomia alhaisempi.

Tutkimuksen mukaan puolet maailman maista ei ole tehnyt riittävästi estääkseen nuoria 15–24-vuotiaita aloittamaan tupakoinnin.

”Jos varmistetaan se, että nuoret pysyvät tupakoimattomina yli 25-vuotiaiksi, niin tupakoijien määrä seuraavassa sukupolvessa vähentyy radikaalisti, tutkimusjohtaja Marissa Reitsma sanoi The Guardianin mukaan.

