Tuhansien lasten tiedetään kadonneen alkuperäiskansojen lapsille tarkoitetuissa ankarissa kouluissa. Joukkohauta on ensimmäinen todiste siitä, mitä lapsille tapahtui.

Kanadassa on jo vuosia tiedetty, että tuhansia alkuperäiskansoihin kuuluvia lapsia katosi vuosikymmenien aikana salaperäisesti valtion ja kirkkojen ylläpitämissä kouluissa.

Nyt näiden kadonneiden lasten synkästä historiasta on löytynyt uusia todisteita. Entisen katolisen kirkon pihamaalta Brittiläisestä Kolumbiasta löytyi torstaina joukkohauta, jossa lepää ainakin 215 lapsen ruumiit.

Pääministeri Justin Trudeau kutsui löydöstä perjantaina ”sydäntä särkeväksi”.

Lapset olivat oppilaina Kamloops Indian Residential School - nimisessä koulussa, joka suljettiin vuonna 1978. Löydöksestä ilmoitti Tk'emlúps te Secwépemc -kansan päällikkö Rosanne Casimir. Etsinnöissä apuna käytettiin maatutkaa, jolla voi luodata maaperää.

”Yhteisössämme oli tietoa, jonka pystyimme todistamaan”, Casimir sanoi tiedotteessa uutistoimisto Reutersin mukaan. ”Tällä hetkellä meillä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.”

Delhia Nahanee asetti kukkia Kamloopsin koulun pihalta löydettyjen lasten muistolle Vancouverin Art Galleryn portailla perjantaina. Portaille on asetettu 215 lasten kenkäparia.

Kanadassa oli 1800-luvulta alkaen käytössä koulutusjärjestelmä, jossa alkuperäiskansoihin kuuluvien lapsia erotettiin pakolla perheistään. Lapset keskitettiin kouluihin, joissa koulutuksen järjestivät usein kristilliset koulut valtion puolesta.

Kouluissa pyrittiin sulattamaan alkuperäiskansojen edustajat valtakulttuuriin. Lapsia kiellettiin puhumasta äidinkieltään. Aiemmissa selvityksissä on todettu, että fyysiset ja henkiset rangaistukset sekä seksuaalinen väkivalta olivat yleisiä näissä laitoksissa, samoin kuin pakkotyö.

Vuonna 2015 valmistunut vuosien selvitystyö tuli siihen lopputulokseen, että lasten pakkokoulutus kirkkojen pitämissä kouluissa oli ”kulttuurinen kansanmurha”.

Ainakin 150 000 lasta kävi koulujärjestelmän, joka oli käytössä 1840-luvulta 1990-luvulle saakka. Selvityksen mukaan monet lapsista altistuivat koulussa fyysisille rangaistuksille, nälälle, epidemioille ja raiskauksille.

Selvityksessä arvioitiin, että kaikkiaan jopa 4 100 sata lasta olisi kuollut alkuperäiskansoille järjestetyssä koulujärjestelmässä.

1920-luvulla koulua käynyt George Manuel kertoi hankalista olosuhteista. ”Jokainen intiaaniopiskelija haisi nälälle”, hän sanoi selvityksessä.

Täyteen ahdatuissa kouluissa levisivät edpidemiat kuten tuhkarokko, tuberkulossi, influenssa ja muut tarttuvat taudit. Monet lapsista eivät koskaan palanneet kotiin, ja vanhemmille annettiin ontuvia selityksiä siitä, mitä on tapahtunut.

Vuonna 2008 Kanadan hallitus pyysi virallisesti anteeksi koulujärjestelmää. Toisin kuin muut kirkkokunnat, katolinen kirkko ei ole virallisesti pyytänyt anteeksi omissa kouluissaan tapahtuneita kauheuksia.

Myös Suomessa saamelaislapsia pakkosuomalaistettiin asuntolakouluissa kaukana lasten kodeista.

Kamloopsin koulu oli aikoinaan suurin Kanadan järjestelmään kuulunut koulu noin 500 oppilaalla, sanomalehti The New York Times kertoo. Koulua ylläpiti katolinen kirkko vuoteen 1969 asti, kunnes liittovaltio otti sen hallintaansa.

Joukkohaudan löydöksiä kommentoinut alkuperäiskansojen edustaja Casimir sanoi, että lasten ruumiiden etsintä alkoi jo 2000-luvun alussa. Syynä etsinnöille oli osaltaan se, että viralliset selitykset olivat riittämättömiä.

Oli esimerkiksi sanottu, että monet kadonneiksi sanotuista lapsista olivat yksinkertaisesti karanneet kouluista koteihinsa. Tämä selitys ei kuitenkaan vastannut niihin kysymyksiin, joita entisten oppilaiden kertomukset olivat nostattaneet.

Tämän vuoksi otettiin käyttöön edistyksellistä teknologiaa, ja Kamloopsin koulun maaperää luodattiin tutkalla.

Casimir sanoi, että maaperäluotaukset jatkuvat. ”Tiedämme, että löydettävää on vielä paljon”, hän sanoi The New York Timesin mukaan.

Kanadan alkuperäiskansojen johtajat vaativat liittovaltiolta yhteistyötä, jotta kadonneiden lasten kohtalot saataisiin selvitettyä mahdollisimman tarkasti.

Pääministeri Trudeaun mukaan löydös muistuttaa Kanadan synkästä historiasta.

”Se on tuskallinen muistutus pimeästä ja häpeällisestä luvusta maamme historiassa”, hän kirjoitti Twitterissä.

