Correos España julkisti ihovärejä kuvaavat uudet postimerkit, joissa vaalea merkki on kallein ja tummin halvin.

Espanjassa valtion omistama postilaitos käynnisti kampanjan, jossa oli tarkoituksena vastustaa rasismia ja korostaa ihmisten välistä tasa-arvoisuutta.

Nyt kampanjaa syytetään kuitenkin rasististen käsitysten ylläpitämisestä.

Tiistaina Espanjan postilaitos Correos España julkisti uuden postimerkkisarjan, jota kutsutaan ”Tasa-arvon postimerkeiksi”. Postimerkeissä havainnollistetaan ihmisen ihonvärien kirjoa vaaleasta tummempaan sävyyn.

Sävyistä vaalein postimerkki on hinnaltaan 1,60 €. Hieman tummemman hinta on 1,50 €, ruskean hinta 0,80€ ja mustan merkin hinta 0,70€.

Yhdessä rasisminvastaisen SOS Racismo -järjestön kanssa toteutettu hanke julkistettiin poliisin Yhdysvalloissa tappaman George Floydin kuoleman vuosipäivänä.

”Correosilla uskomme, että ihmisarvolla ei ole väriä, ja tämän vuoksi julkistimme Tasa-arvon postimerkit, postimerkkikokoelman, jossa tummempisävyiset merkit ovat vähemmän arvokkaita”, postilaitos kertoi Twitterissä brittilehti The Guardianin mukaan.

”Se heijastelee tuskallista ja epäreilua todellisuutta, jota ei pitäisi olla olemassa.”

Rasismia vastustavat aktivistit kuitenkin arvostelivat kampanjaa erityisesti internetissä.

Valtiollisessa rasisminvastaisessa neuvostossa Espanjassa istuva historioitsija Antumi Toasijé vaati postimerkkien vetämistä pois markkinoilta.

”Kampanja, joka raivostuttaa heitä, joita se pyrkii puolustamaan, on aina virhe”, hän kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

SOS Racismo -verkoston Madridin-osasto valitteli myös hankkeen toteutusta.

”Onneton kampanja osoittaa miten tarpeellista Espanjassa on luoda parempaa rasisminvastaista ymmärrystä”, järjestö kommentoi The Guardianin mukaan. ”Rasismissa ei ole kyse vain ihonväristä. Se on järjestelmällinen ja historiallinen asia joka rakennettiin, jotta yhteiskunnan jotkin osa-alueet hyötyvät ja toisia nöyryytetään.”

Correos España ei kommentoinut hankkeen synnyttämää arvostelua The Guardianille.