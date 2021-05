Pariskunnan kerrotaan avioituneen pienimuotoisessa seremoniassa lauantaina.

Britannian pääministeri Boris Johnson on avioitunut vaivihkaa partnerinsa Carrie Symondsin kanssa, kertovat brittilehdet Sun ja Mail on Sunday.

56-vuotiaan Johnsonin ja 33-vuotiaan Symondsin kerrotaan avioituneen lauantaina pienimuotoisessa seremoniassa noin 30 kutsuvieraan todistamana.

Seremoniaa oli Sunin mukaan valmisteltu niin salassa, etteivät edes pääministerin keskeiset avustajat tienneet asiasta. Vieraat olivat saaneet kutsunsa aivan viime tingassa. Häitä oli suunniteltu lehden mukaan kaikkiaan kuuden kuukauden ajan, ja vain muutamia kirkon virkailijoita oli ollut mukana valmisteluissa.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan pääministerin esikunnasta ei kommentoitu avioitumisasiaa.

Johnson on ensimmäinen Britannian pääministeri, joka on astunut alttarille pääministerikautensa aikana sitten vuoden 1822. Avioliitto on Johnsonin kolmas.

Pari avioitui katolisessa Westminsterin katedraalissa. Sunin mukaan poliisi järjesti hääseremonian aikoihin mittavan operaation tapahtumien turvaamiseksi.

Yhden silminnäkijän mukaan katedraalin muu toiminta lopetettiin puoli tuntia kestäneen seremonian ajaksi.

Symondsin kerrotaan saapuneen lounasaikaan järjestettyyn seremoniaan limusiinilla, pitkään valkoiseen mekkoon pukeutuneena. Huntua hänellä ei sen sijaan ollut.

Mail on Sundayn mukaan eräs vieras kuvaili Symondsin näyttäneen erittäin onnelliselta. Samaisen vieraan mukaan Johnson puolestaan ei voinut kääntää katsettaan morsiamesta.

Parin hääsuunnitelmat olivat lykkääntyneet koronapandemian vuoksi.

Vain kuusi päivää sitten brittimediat uutisoivat, että häät järjestettäisiin vuoden päästä kesällä. Parin kerrottiin lähettäneen lähipiirilleen kortteja, joissa kehotetaan olemaan tekemättä muita suunnitelmia päivämäärälle 30. heinäkuuta 2022.

Johnson joutui viime vuoden keväällä tehohoitoon vaikean koronasairauden vuoksi. Symonds synnytti pariskunnan pojan Wilfredin vain pari viikkoa sen jälkeen kun pääministeri oli päässyt tehohoidosta.

Wilfredin kastanut pappi Daniel Humphreys toimitti myös lauantaisen hääseremonian. Myös Wilfredin kerrotaan olleen seuraamassa seremoniaa.

Johnsonilla on neljä lasta avioliitostaan Marina Wheelerin kanssa. Lisäksi Johnsonilla on tiettävästi yksi lapsi aiemmasta seurustelusuhteesta.

Sun kertoo vuonna 2018 eri teille lähteneiden Johnsonin ja Wheelerin eronneen virallisesti vain viikkoja ennen kuin uutiset Johnsonin ja Symondsin kihlautumisesta tulivat julki.

Johnson ja Symonds kihlautuivat uutistoimisto AFP:n mukaan vuoden 2019 joulukuussa.

Johnson on vasta toinen brittipääministeri, joka on astunut avioon virassa ollessaan. Hänen edeltäjistään asteli alttarille pääministerinä Robert Jenkinson vuonna 1822.

Sunin mukaan Johnsonin uskotaan lisäksi olevan ensimmäinen pääministerikautensa aikana vaimostaan eronnut brittipääministeri sitten 1700-luvun loppupuolella pääministerinä olleen Augustus FitzRoyn.