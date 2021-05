Meksikossa on tapettu ainakin 89 poliitikkoa syyskuusta lähtien vaalikampanjoiden aikana. Suurin osa tapetuista on vallassa olevien kilpakumppaneita.

Julio Gonzalez heilutti lippua vaalikampanjassaan 5. toukokuuta. Hän on Guanajuaton pormestariehdokas, ja hän on joutunut pelkäämään henkensä puolesta.

Meksikon välivaalien kampanja-aikana on tapettu ainakin 89 poliitikkoa, mikä tekee vaaleista toiseksi väkivaltaisimmat heti vuoden 2018 vaalien jälkeen, kertoo meksikolainen vaaliväkivaltaa seuraava Etellekt Consultores.

Meksikon vaaleissa valitaan 500 liittovaltion lainsäätäjää, 15 osavaltioiden kuvernööriä ja tuhansia pormestareja ja paikallista viranomaista, kertoo brittiläinen talouslehti Financial Times.

Vaaliaika alkoi viime syyskuussa, ja siitä lähtien jonkinlaisen rikoksen uhriksi on joutunut yli 550 poliitikkoa tai ehdokasta, joista 89 on tapettu. Meksikolaisen vaaliväkivaltaa seuraavan Etellekt Consultoresin mukaan heistä 35 oli ehdokkaana.

Yksi heistä oli Abel Murrieta, joka oli ehdokkaana Cajemen pormestariksi, kertoo Financial Times.

Kun hän oli jakamassa mainoslehtisiä ostoskeskuksen lähellä, tuntematon mies veti aseen esiin ja ampui Murrietaa 10 kertaa.

Tappajaa ei tiedetä eikä todennäköisesti tulla tietämään myöhemminkään, koska yhdeksää kymmenestä rikoksesta ei koskaan ratkaista, kertoo väkivaltaa tutkiva projekti Impunidad Cero.

Maan vaaleja järjestävän laitoksen mukaan vaalit ovat Meksikon historian suurimmat ehdokasmäärältään, ja saattavat lopulta olla sitä myös tapettujen ehdokkaiden määrältä.

Etellektin mukaan suurin osa uhreista oli kaupunkien nykyisten pormestarien vastaehdokkaita. Heidän kuolemansa ovat tuoneet esiin rikollisjärjestöjen ja viranomaisten kytkökset.

”Tällaista meksikolainen demokratia on paikallisella tasolla – kukaan ei voi asettua ehdokkaaksi ilman lupaa pormestarilta ja paikalliselta rikollispomolta”, sanoi Etellektin johtaja Rubén Salazar Financial Timesille.

Murrieta ei ollut poikkeus. Hän sanoi toistuvasti, että rikollisuuden torjuminen oli etusijalla.

”Ei enää huumeita, jotka vievät lapsemme ja tuhoavat perheemme. Palautan oikeudenmukaisuuden. Käteni eivät tärise. En ole peloissani”, Murrieta sanoi vaalivideollaan, joka kuvattiin päivä ennen hänen kuolemaansa.

Salazar kertoi CNN:lle, että rikollisryhmät ovat ymmärtäneet, että hallitsemalla poliittisia puolueita tai rakenteita he voivat hallita aluettaan paljon kätevämmin.

Nykyisen presidentin Andrés Manuel López Obradorin hallintokaudella rikollisryhmien toiminta on helpottunut.

Presidentti lupasi vuonna 2018 virkaan astuttuaan luoda rauhan maahan, jossa väkivalta on ollut kasvussa 15 vuoden ajan ja päivittäin tapahtuu lähes 100 murhaa, kertoo Financial Times. Presidentin strategiana on ”halauksia, ei luoteja”, jota on kritisoitu laajasti.

Vuonna 2019 Meksikossa murhattiin kaikkein eniten ihmisiä – yhteensä lähes 36 000, kertoo Financial Times. Vuodesta 2006 murhien määrä on yli kolminkertaistunut.

Financial Timesin mukaan López Obrador on yrittänyt lähestyä ongelmaa eri tavalla: tarjota nuorille töitä ja stipendejä kartellien kohtaamisen sijaan.

Vuosikymmenien ajan kritisoijat ovat sanoneet, ettei Meksikon johto tee riittävästi suojellakseen ehdokkaita, kertoo CNN.

”Me jatkamme heidän suojeluaan”, presidentti kommentoi tappoja lehdistötilaisuudessa.

Hän kommentoi asiaa kuin ehdokkaita suojeltaisiin jo. Kritisoijien mukaan hallinnon hyödytön vastaus on osa ongelman laajuutta.

CNN:n mukaan hallinnon oma laskuri tapetuista ehdokkaista tai poliitikoista näyttää tällä hetkellä numeroa 14, mikä on huomattavasti vähemmän kuin muut tilastot.