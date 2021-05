Väestöräjähdystä aiemmin pelänneessä Kiinassa syntyvyys on nyt lähellä vanhusväestöjensä kanssa painivia maita, kuten Italiaa ja Japania.

Maailman runsasväkisin maa Kiina ilmoitti maanantaina, että se aikoo jatkossa sallia kullekin pariskunnalle kolme lasta, kertoo maan virallinen uutistoimisto Xinhua.

Xinhua kertoi, että asiasta päätettiin kommunistisen puolueen politbyroon tapaamisessa, jota johti presidentti Xi Jinping.

Kyseessä on dramaattinen muutos maassa, joka harjoitti vuosikymmenien ajan niin sanottua yhden lapsen politiikkaa. Sillä saatiin syntyvyys voimakkaaseen laskuun, jopa liian voimakkaaseen.

Noin 1,4 miljardin asukkaan Kiinassa on juuri julkaistu tuoreen väestönlaskennan lukuja, jotka näyttävät, että viime vuonna Kiinassa syntyi ”vain” kaksitoista miljoonaa vauvaa. Se oli alhaisin luku sitten vuoden 1961, kun Kiina kärsi jopa kymmeniä miljoonia ihmisiä tappaneesta nälänhädästä.

Kiinan hedelmällisyysluku on pudonnut 1,3:een, mikä tarkoittaa arviota siitä, miten monta lasta kukin kiinalaisnainen synnyttää elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyy laskentavuoden tasolla. Lukema on samansuuruinen kuin Italiassa ja Japanissa, joilla on suuria ongelmia väestönsä ikääntymisen kanssa.

Pääministeri Paavo Lipponen (sd) vilkutteli pikkulapselle käydessään Kiinan Yunnanin maakunnan Lijiangissa lokakuussa 1998.

Muutama vuosi sitten Kiina siirtyi ”kahden lapsen politiikkaan”, mutta uusia vauvoja tulee silti liian vähän. Vuonna 2019 kirjattiin yli kaksi miljoonaa syntymää enemmän kuin viime vuonna.

Nyt päättäjien pelkona on esimerkiksi Kiinan tulevaisuuden kilpailukyky ja vanhusväestöstä huolehtiminen. Uutistoimisto Reutersin mukaan 65 vuotta täyttäneiden osuus on nyt väestöstä 13,5 prosenttia, kun vuosikymmen sitten osuus oli noin 8,9 prosenttia.

Hedelmällisyysluvun pitää olla vähintään 2,1, jotta väestö uusiutuisi. Tilastokeskus kertoi tammikuussa, että niin sanottu ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli vuonna 2020 Suomessa 1,37. Myös Suomessa syntyvyys on laskenut rajusti viime vuosina.

Kiinassa pelättiin pitkään väestöräjähdystä ja 1950-luvulla käynnistettiin ensimmäisiä perhesuunnitteluohjelmia. 1960-luvun puolivälissä naiset synnyttivät keskimäärin yli kuusi lasta, minkä vuoksi syntyvyyttä ryhdyttiin rajoittamaan esimerkiksi iskulauseella: ”Yksi ei ole liian vähän, kaksi on hyvä, kolme on liikaa.”

1980-luvun alussa maassa alettiin toteuttaa kovaa ”yhden lapsen politiikkaa”, joka tuli länsimaissa tunnetuksi kauhutarinoistaan: pakkoaborteista, pakkosteriloinneista, tyttövauvojen hylkäämisestä ja jopa tyttövauvojen surmaamisista. Kun yhden lapsen politiikka tuli päätökseensä noin vuoden 2015 tienoilla, hedelmällisyysluku oli noin 1,7, mitä selitti osaltaan esimerkiksi maalaisväestölle sallitut poikkeukset.