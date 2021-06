Virustutkijaa uhannut aseistautunut sotilas on piilotellut metsässä Belgiassa jo kaksi viikkoa

Belgialaiseen kansallispuistoon hylätty sotilaan auto oli ansoitettu ja sieltä löytyi neljä sinkoa.

Bryssel

Belgian ja naapurimaiden poliisivoimat etsivät jo toista viikkoa aseistautunutta ja vaarallisena pidettyä sotilasta metsistä Koillis-Belgiassa. Sotilasta epäillään murhan yrityksestä ja terroristisen teon suunnittelusta.

Jürgen Coningsin, 46, ajojahti on saanut Limbourgin alueen varpailleen, ja osa alueen kansallispuistoista ja metsistä on ollut suljettuja. Viimeisimmät isot operaatiot sotilaan löytämiseksi olivat viikonloppuna Hoge Kempen kansallispuistossa lähellä Saksan rajaa.

Tuloksettomina päättyneissä etsinnöissä käytettiin muun muassa helikopteria ja armeijan kalustoa, uutisoi Le Soir -lehti.

Tiistain tietojen mukaan Coningsin uskotaan edelleen olevan elossa. Uhkataso alueella on nostettu Le Soirin mukaan useissa kohteissa, ja vartiointia lisätty esimerkiksi paikallisissa moskeijoissa ja maahanmuuttajien pakolaiskeskuksessa.

Conings katosi edellisviikon maanantaina vietyään armeijan tukikohdasta useita aseita. Hän jätti jäähyväiskirjeitä, joissa hän vastusti Belgian koronarajoituksia. Etsintöihin on osallistunut satoja sotilaita ja poliiseja.

Coningsin auto löytyi hylättynä. Auto oli ansoitettu ja lisäksi autosta löytyi neljä sinkoa, kertoi RTBF-kanava. Coning on koulutettu erikoissotilas ja vastannut palveluksessa muun muassa ampumiskoulutuksesta.

Coningsilla on yhteyksiä äärioikeistoon, ja hän uhkasi muun muassa virustutkija Marc Van Ranstin henkeä. Ranst jouduttiin viemään perheineen turvaan. Ranst on konsultoinut Belgian hallitusta koronarajoituksista ja ollut yksi koronapandemian näkyvimmistä kommentoijista. Hän on saanut muitakin uhkauksia äärioikeistolta.

Coningsia kuulusteltiin vuosina 2017–2019 laittomien aseiden hallussapidosta. Vuonna 2020 tutkittiin hänen rasistisia viestejään sosiaalisessa mediassa.

Belgian puolustusministeri Ludivine Dedonder on joutunut puolustautumaan syytöksiltä, joiden mukaan asevarastojen vartiointi on ollut liian löperöä. Conings pääsi asevarastolle, vaikka hänen nimensä oli lisätty terroristilistalle. Aseiden varkaus huomattiin vasta seuraavana päivänä, kertoo La Libre.