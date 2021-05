Noin sadan ihmisen kahakointi sai tunteet kuumenemaan. Göteborgs-Posten-lehden mukaan väkivaltaisuuksissa on yhtenä osapuolena Ali Khanin rikollissuvun jäseniä.

Poliisi on partioinut Hjällbossa tavallista aktiivisemmin jo pitkään paikallisten rikollisjengien takia. Kuva viime elokuulta.

Noin nelikymppinen mies kuoli ja viisi ihmistä loukkaantui sairaalakuntoon ammuskelussa ostoskeskuksen ulkopuolella Ruotsin Göteborgissa sunnuntaina, ruotsalaismedia kertoo.

Aftonbladet-lehden mukaan poliisi on pidättänyt parikymppisen miehen epäiltynä murhasta. Lehden mukaan ampuminen kytkeytyy Hjällbon kaupunginosan perjantaiseen kahakkaan ja kahden rikollisverkoston välienselvittelyyn.

Göteborgs-Posten-lehden mukaan kahakointi sai alkunsa ilmeisesti siitä, kun 14-vuotias mopoilija oli tönäisty kumoon. Tapausta seuranneen tappelun ja mellakoinnin tiimoilta poliisi pidätti 32 ihmistä. Kahakkaan osallistui Aftonbladetin mukaan satakunta ihmistä.

Viikonlopun aikana tunteet kuumenivat entisestään, minkä seurausta sunnuntain ampumisen arvellaan olleen.

Göteborgs-Postenin mukaan toisena osapuolena väkivaltaisuuksissa on ollut Ali Khanin rikollissuvun jäseniä. HS kertoi sunnuntaina suvusta, jonka päämies on 64-vuotias imaami Hashem Ali Khan ja jonka monia jäseniä on tuomittu rikoksista.

Göteborgs-Postenin julkaiseman kommentin mukaan mukaan ”rikollisklaanit pitävät Göteborgia panttivankinaan”.

Aftonbladetin haastatteleman poliisin mukaan ampumispaikan lähistöllä on nyt runsaasti poliiseja, sillä viranomaiset pelkäävät koston kierteen pahenevan entisestään.

