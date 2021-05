Britanniassa koronaviruksen tartuntaluvut ovat kääntyneet jälleen kasvuun. Nyt asiantuntijat haluavat, että kesäkuulle suunniteltua rajoitusten purkua lykättäisiin varmuuden vuoksi.

Britannian arvioidaan olevan koronavirustilanteessa kolmannen epidemia-aallon alussa. Tilanne tulee huonoon aikaan, sillä asiantuntijat ovat kertoneet olevansa huolissaan liian aikaisesta rajoitustoimien purkamisesta.

Englannissa on tarkoitus poistaa kaikki koronarajoitukset kolmen viikon kuluttua 21. kesäkuuta. Erityisesti Englannissa on viime viikkoina havaittu koronaviruksen Intian-muunnoksen paikallisia epidemioita.

Intiasta kevään aikana levinneen virusmuunnoksen on todettu olevan entistä tartuttavampi ja myös väistävän muita virusmuunnoksia tehokkaammin koronarokotteen antamaa immuunisuojaa.

Uusien tartuntojen määrässä on viime päivinä havaittu nousua maan suuresta rokotekattavuudesta huolimatta. Tartuntamäärät olivat samalla tasolla viimeksi maaliskuussa. Sunnuntaina maassa raportoitiin 3 240 uutta tautitapausta. Se oli yli tuhat enemmän kuin edeltävänä sunnuntaina.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n radio-ohjelmassa maanantaina puhunut Cambridgen yliopiston kliinisen mikrobiologian professori Ravi Gupta sanoi, että uusista tartunnoista kolme neljästä on Intian-muunnoksen aiheuttamia.

”Totta kai tapauksia on juuri nyt vähän. Kaikki aallot alkavat aina pienistä tapausmääristä”, Gupta sanoi.

"Avain on nyt se, että se mitä näemme, on varhaisia merkkejä uudesta aallosta.”

Esimerkiksi The Guardian-lehden haastattelemat asiantuntijat olivat Guptan kanssa samaa mieltä.

Gupta arvioi BBC:lle, että kolmas aalto saattaa kehittyä edellisiä hitaammin, koska rokotettuja on verrattain paljon. The Times -lehden mukaan yhteensä yli 39 miljoonaa Britannian asukasta on saanut ensimmäisen rokoteannoksen ja toisenkin annoksen 25 miljoonaa.

Kaikki 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat olisi tarkoitus saada rokotettua rajoitustoimien purkuun 21. kesäkuuta mennessä.

Rokottaminen on Britanniassa hyvällä mallilla, mutta se ei ehkä riitä, sanoi asiantuntijoista koostuvan valtiollisen tartuntatautien torjuntaneuvoston jäsen Ravi Gupta.

"Voi syntyä valheellinen turvallisuudentunne, ja se huolestuttaa”, Gupta sanoi BBC:lle.

Hänen mukaansa rajoitustoimien purkua olisi syytä lykätä kesäkuun 21. päivästä eteenpäin, jotta nähdään, miten epidemian kolmas aalto kehittyy ja käyttäytyy.

Gupta ei ole ehdotuksensa kanssa yksin. Myös rokotteista ja immuniteetista vastaavan komitean jäsen, Bristolin yliopiston professori Adam Finn arvioi maanantaina Sky Newsille, ettei kesäkuun aikataulua rajoitusten purkamisesta ehkä pystytä toteuttamaan.

Britannian hallitus ei maanantaina alkuillasta ollut kommentoinut asiaa. Sunnuntaina rokotteista vastaava ministeri Nadhim Zahawi totesi uutistoimisto Reutersin mukaan, että uutta tietoa rajoitusten purkamisesta saadaan lähiviikkoina.