Valko-Venäjän Lukašenka on nyt lännelle myrkyllinen ja siksi Putinille hyödyllinen

Valko-Venäjän tilanteessa on kyse ihmis­oikeuksista mutta paljon myös geo­politiikasta. Siksi tilanteen kehitys on tärkeä paitsi Valko-Venäjälle myös Venäjälle, lännelle ja Ukrainalle, kirjoittaa HS:n Moskovan-kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen.

Moskova

Valko-Venäjän tilanne palasi runsas viikko sitten otsikoihin, kun maan viranomaiset pakottivat Ryanairin koneen Minskiin pidättääkseen kyydissä olleen oppositioaktivistin Raman Pratasevitšin.

Viime viikon lopulla maan itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukašenka matkusti Sotšiin tapaamaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Tapaamisesta saatiin halailukuvia, kun Putin asettui julkisesti Lukašenkan tueksi lännen uusien pakotteiden jälkeen.

Valko-Venäjän tilanne on kamala, eikä näköpiirissä ole kriisille mitään nopeaa hyvää ratkaisua. Se voi sen sijaan vielä syventyä ja laajentua.

Valko-Venäjällä sorto jatkuu

Lukašenka on johtanut maata käytännössä koko sen itsenäisyyden ajan. Sinä aikana Valko-Venäjästä on tullut kansakunta, joka ei enää pidä itsenäisyyttä välivaiheena. Se ei ole vain Lukašenkan ansiota, mutta toisin valitessaan hän olisi voinut jäädä siitä historiaan.

Lopulta kuilu johtajan ja kansan välillä levisi. Valko-Venäjälle on syntynyt iso joukko ihmisiä, jotka pitävät itseään luontevasti eurooppalaisina. Viime kesänä enemmistö sitten kääntyi Lukašenkaa vastaan, mitä hän ei ole antanut anteeksi.

Nyt Lukašenka jatkaa raakoja sortotoimia mutta yrittää pelata Venäjältä rahaa taipumatta liikaa. Oppositio on maanpaossa tai vankilassa, sen kannattajat peloteltu hiljaisiksi.

Venäjä haluaa sitoa Valko-Venäjän itseensä

Venäjälle on tärkeää, ettei Valko-Venäjä ajaudu pois sen vaikutuspiiristä. Tämä on ainakin Venäjän nykyjohdolle olennainen linja, koska sille Valko-Venäjä on tärkeä puskuri.

Sen tavoitteena on sitoa Valko-Venäjä mahdollisimman tiiviisti itseensä. Maiden 1990-luvulla solmima valtioliitto on ollut pitkälti vain paperilla, mutta Venäjän edustajat vaativat nyt ”integraation tiivistämistä” ja muun muassa yhteisiä instituutioita.

” Venäjälle ei ole tärkeintä, kuka Valko-Venäjää johtaa.

Yhteiset instituutiot tarkoittaisivat tietenkin, että Valko-Venäjä menettäisi omansa ja samalla itsenäisyyttään.

Venäjälle ei ole tärkeintä, kuka Valko-Venäjää johtaa. Lukašenka on nyt hyödyllinen, koska hän on lännelle myrkyllinen.

Tämä ei tarkoita, että Venäjän johto erityisesti pitäisi Lukašenkasta tai Lukašenka Putinista. Lukašenka on Venäjälle hankala ja epäluotettava neuvottelukumppani, joka vetää taitavasti kotiinpäin. Hän on myös pyrkinyt poistamaan vaihtoehdot, joilla hänet voisi korvata.

Nyt Lukašenka yrittää puheillaan esittää Putinille olevansa lännen vastaisin toimija Valko-Venäjällä ja Venäjän ensimmäinen puolustuslinja lännen ”hybridisodassa” Venäjää vastaan.

Sotšin-tapaamisessa sovitusta ei vielä paljon tiedetä. Tiistaina Lukašenka kuitenkin kertoi Valko-Venäjän lentoyhtiön Belavian valmistelevan reitin avaamista Venäjän valtaamalle Krimille. Tähän asti Lukašenka on kieltäytynyt tunnustamasta Krimiä osaksi Venäjää, joten ilmoitus oli enemmän poliittinen kuin liiketaloudellinen.

Lännelle Valko-Venäjän itsenäisyys oli tärkeää

Lännelle on ollut strategisesti tärkeää, että Valko-Venäjä on itsenäinen ja mahdollisimman suvereeni.

Se on tarkoittanut muun muassa sitä, ettei Venäjällä ole täysin hallussaan niin sanotun Suwałkin käytävän molempia päitä. Siksi kutsutaan Liettuan ja Puolan lyhyttä rajaa, joka on Baltian maiden ainoa maayhteys muuhun Natoon ja EU:hun.

Merkittävää on ollut myös se, ettei Valko-Venäjä ole suostunut Venäjän tukikohtiin alueellaan, vaikka se onkin tiiviissä sotilasyhteistyössä Venäjän kanssa. Venäjällä on Hantsavitšyssa tutka-asema ja Vileikassa Pohjois-Atlantin ydinsukellusveneiden viestikeskus, mutta ne eivät ole isoja taistelujoukkokeskittymiä.

Niinpä länsi on halunnut pitää yhteyttä Valko-Venäjään Lukašenkan itsevaltaisuudesta, ihmisoikeusloukkauksista ja peluusta huolimatta.

Viime kesä muutti tilanteen. Lukašenkan vaalivilppi ja sitä seurannut poliisiväkivalta olivat länsimaille liikaa. Tilanne vain kiristyi, kun Valko-Venäjä pakotti Ryanairin koneen laskeutumaan oppositioaktivistin pidätystä varten. Lännen on vastattava tiukasti, jottei tapa yleisty.

Koira nuuhki Ryanairin matkustajien matkatavaroita Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä 23. toukokuuta. Lento oli matkalla Ateenasta Vilnaan eli EU-maasta EU-maahan, mutta Valko-Venäjä pakotti sen laskeutumaan Minskiin pidättääkseen kyydissä olleen valkovenäläisen oppositioaktivistin.

Lännessä on pitkään pelätty, että pakotteet osuvat tavallisiin valkovenäläisiin ja työntävät Valko-Venäjää lähemmäs Venäjää. Nyt vaatimukset uusista kovista pakotteista ovat kuitenkin voimistuneet selvästi.

Länsi tuntee sympatiaa Lukašenkan vainoamaa oppositiota kohtaan ja kiukkua tästä vainoamisesta sekä pitää Lukašenkaa turvallisuusuhkana. Lännessä asioista päättävät tahot kuitenkin tietävät, etteivät he voi tehdä paljonkaan pattitilanteen laukaisemiseksi.

Lisäksi pelkona on, että demokraattinen kumous Valko-Venäjällä johtaisi todennäköisesti Venäjän väliintuloon. Se johtuisi osin halusta estää venäläisiä saamasta ”vaarallista” esimerkkiä, mutta myös Venäjän nykyjohdon uskosta, ettei spontaaneja kansannousuja ole. Sille kumous olisi lännen operaatio, vaikka se olisi täysin valkovenäläisten tekemä.

Ukraina häviää naapureista eniten

Valko-Venäjän kriisistä eniten kärsivä ulkovalta on Ukraina.

Lukašenka yritti osoittaa itsenäistä ulkopolitiikkaa pitämällä yllä suhteita Ukrainaan eikä esimerkiksi tunnustanut Venäjän valtaamaa Krimiä osaksi Venäjää. Ukrainalaisetkin pitivät Valko-Venäjää niin riippumattomana, että suostuivat tulitaukoneuvotteluihin Minskissä.

Nyt ne ajat ovat takana. Valko-Venäjästä on muodostumassa Ukrainalle jopa turvallisuusriski, sillä maiden yhteinen raja voi ainakin teoriassa muodostua Venäjän uudeksi rintamaksi Ukrainan suuntaan. Niinpä Ukrainassakin seurataan syksyllä Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisiä suuria Zapad-sotaharjoituksia tarkkaan.