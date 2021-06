Kielletyn Avoin Venäjä -järjestön entinen johtaja Andrei Pivovarov pidätettiin Varsovaan matkalla olleelta lennolta, kun puolalaisen Lot-lentoyhtiön kone oli ehtinyt jo kiitoradalle Pietarin lentokentällä.

Pietarissa on pidätetty venäläinen oppositiopoliitikko Andrei Pivovarov Varsovaan matkalla olleen puolalaisen Lot-lentoyhtiön reittilennolta maanantai-iltana.

Asiasta kertovat puolalaismedian lisäksi venäläiset uutissivustot, muun muassa Fontanka ja RBK.

Lentokone oli ehtinyt Pulkovon lentokentällä jo kiitoradalle, kun se kääntyi yllättäen takaisin ja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB pidätti Pivovarovin matkustajakoneesta. Lentokentältä hänet vietiin Venäjän tutkintakomiteaan.

Venäjän viranomaiset ovat ilmoittaneet pidätyksen syyksi rikossyytteen, joka on nostettu Pivovarovia vastaan ”ei-toivotussa järjestössä työskentelystä.” Venäläismedian mukaan viranomaiset ovat nostaneet syytteen lauantaina.

Pivovarov, 39, on pitkän linjan oppositiopoliitikko, joka on toiminut muun muassa Avoin Venäjä -järjestön toimitusjohtajana. Avoin Venäjä on Lontoossa maanpaossa elävän, entisen öljymiljardöörin Mihail Hodorkovskin perustama liike, joka tavoittelee Venäjän demokratisoimista.

Venäjällä järjestö on kielletty lailla ja valtio on julistanut sen ei-toivotuksi 2017. Avoin Venäjä on jatkanut sen jälkeen työskentelyä julkisena liikkeenä ilman rekisteröitymistä.

Viime viikon torstaina Pivovarov oli ilmoittanut, että Avoin Venäjä lopettaa kaiken toimintansa maassa ja sulkee alueosastonsa suojellakseen työntekijöitä rikossyytteiltä.

”Kaikkien järjestöön kuuluneiden jäsenyydet on mitätöity mahdollisen häirinnän välttämiseksi. Emme halua enää uusia sakkoja ja rikossyytteitä. Nyt ketä tahansa Avoimeen Venäjään liittyvää henkilöä vastaan voidaan nostaa rikossyyte”, Pivovarov sanoi torstaina Kommersantin mukaan.

Esimerkiksi järjestön Pietarin toimistossa oli tehty maaliskuussa etsintöjä.

Pivovarov kertoi päässeensä Pulkovon lentokentän tarkastuksista koneeseen asti ilman ongelmia. Hän oli päättänyt lähteä lomalle Avoin Venäjä -järjestön sulkemisen jälkeen.

Venäläismedian mukaan Pivovarov on määrä siirtää tiistaina Krasnodariin, missä rikossyytteen käsittelyä jatketaan.