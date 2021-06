Manner-Euroopan paras tautitilanne on Länsi-Suomessa ja Keski-Norjassa: Näin eri maat avautuvat

Koronatilanne vaihtelee eri puolilla Eurooppaa, mutta suunta on lähes kaikkialla kohti parempaa.

Yleissuunta näyttää selvältä: lähes kaikissa Euroopan maissa koronatartuntojen määrä hiipuu tasaisesti.

Suotuisa tilanne on johtanut siihen, että lähes kaikkialla Euroopassa myös höllennetään rajoituksia. EU on asettanut heinäkuun ensimmäiseen päivään takarajan, johon mennessä kunkin 27 jäsenmaan pitäisi hyväksyä rajoitusten poistaminen täyden rokotesuojan saaneilta kansalaisilta.

Euroopan tautiviraston mukaan toukokuun lopussa paras koronatilanne oli ilmaantuvuuslukujen valossa Länsi-Suomessa, Keski-Norjassa sekä Islannissa. Ne olivat Ahvenanmaan ja Maltan ohella ainoat alueet Euroopassa, jotka oli maalattu karttaan vihreällä.

Virus kuitenkin muhii aivan Suomen lähialueilla. Koko Euroopassa hankalin virustilanne on parhaillaan Pohjois-Ruotsissa sekä Liettuan itäosissa.

Tässä jutussa kurkistetaan koronatilanteeseen muutamissa Euroopan maissa: Ranskassa, Italiassa, Liettuassa, Kreikassa, Islannissa ja Britanniassa.

Ranska

Ranskassa todettujen koronatartuntojen määrä putosi tasaisesti toukokuun aikana. Kevään edetessä vähintään yhden rokoteannoksen saaneiden kansalaisten osuus on kohonnut lähes 40 prosenttiin.

Parantuneesta tilanteesta huolimatta 67 miljoonan asukkaan Ranska näkyy viruksen ilmaantuvuutta esittävällä kartalla pääosin punaisena. Tämä mikä tarkoittaa sitä, että virusta esiintyy Ranskassa enemmän kuin esimerkiksi Suomessa tai Islannissa.

Ranska toipuu yhä pahasta kolmannesta aallosta, jonka huippu saavutettiin huhtikuussa. Esimerkiksi koronatesteissä havaittujen positiivisten tulosten määrä oli vielä pari kuukautta sitten kymmenessä prosentissa. Nyt se on tullut alas 3,5 prosenttiin.

Ranskassa ovat jo avanneet ovensa muutkin kuin välttämättömyystarvikkeita myyvät kaupat ja ravintoloissa voi syödä terasseilla. Myös museot ovat avanneet tai avaamassa oviaan. Öinen ulkonaliikkumiskielto alkaa kello 21, mutta sitäkin on tarkoitus siirtää myöhemmäksi 9. kesäkuuta. Maskia käytetään julkisissa tiloissa sisällä ja ulkona.

Kesäkuun lopulla ulkonaliikkumiskiellosta on määrä luopua kokonaan, minkä jälkeen ulkoilmatapahtumien järjestäminen saatetaan sallia.

Ranskassa ravintoloiden terassit ovat jo auki. Asiakkaita lounastamassa rantaravintolassa Nizzassa 19. toukokuuta.

Italia

Kun koronavirus iski Eurooppaan ensi kerran runsas vuosi sitten, Italia kärsi eniten.

Nyt Italia toipuu maaliskuussa huipentuneesta pandemian kolmannesta aallosta. Tilanne on parempi kuin esimerkiksi Ranskassa mutta huonompi kuin Suomessa. Italiassa kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden oli kesäkuun alussa 91, kun Suomessa se on 40 .

Myös Italiassa tartuntojen määrässä on alueellisia eroja. Kesäkuun alussa tilanne oli heikompi Etelä- kuin Pohjois-Italiassa. Tämän vuoksi myös rajoituksissa ja niiden höllentämisessä on eroja alueiden välillä.

Italian Roomassa muun muassa kuntosalit avasivat jälleen ovensa asiakkaille toukokuun lopussa.

Vähäisimpien rajoitusten alueilla ravintolat saivat avata ovensa sisätiloissa ruokaileville kesäkuun alusta alkaen. Kuluvan viikon lopussa yöllistä ulkonaliikkumiskieltoa aiotaan siirtää puolille öin, ja mahdollisesti se poistuu kokonaan kesäkuun loppuun mennessä. Maskia on käytetty sisätiloissa ja ulkona.

Vähintään yhden rokotteen saaneita oli kesäkuun alussa jo noin 40 prosenttia Italian 60 miljoonasta asukkaasta. Tunnelmat ovat varovaisen optimistia. Jo toukokuun alussa Italian pääministeri Mario Draghi vetosi ulkomaalaisiin turisteihin:

”On aika varata lomamatka Italiassa. Emme malta enää odottaa, että saisimme toivottaa teidät tervetulleiksi!”

Paavi Franciscus sai koronarokotteen jo alkuvuodesta. Paavi tapasi pitkästä aikaa katolisen kirkon jäseniä Vatikaanissa toukokuun lopussa.

Liettua

Suomen lähialueista Virossa koronatilanne oli maalis–huhtikuussa Euroopan surkeimpia, mutta on sittemmin helpottanut. Muualla Baltiassa Liettuassa ja varsinkin sen Valko-Venäjän-vastaisella rajaseudulla tilanne on yhä keskimääräistä huonompi.

Liettuassakin mennään kuitenkin parempaan suuntaan. Liettuassa kumottiin 31. toukokuuta iso joukko eristys- ja sulkutoimenpiteitä, jotka oli määrätty marraskuussa.

Rajoituksia on silti yhä käytössä. Ravintolat saavat olla auki vain iltakymmeneen ja ruoka tarjoillaan pöytiin, joissa voi olla enintään viisi ihmistä.

Myös kulttuurikohteet, kuten teatterit, saavat olla auki vain 30 prosentin kapasiteetilla. Sisätiloissa maskin käyttöä vaaditaan, mikä on normi Euroopassa.

Liettuan koronatilanne on yksi Euroopan vaikeimmista. Kasvomaskeja ei silti juuri käytetty, kun samaa sukupuolta olevien avioliiton mahdollistavaa lakia vastaan osoitettiin mieltä toukokuun puolivälissä Vilnassa.

Islanti

Islanti on tämän vuoden ajan killunut kärjessä listalla, jossa ollut vähiten koronasta kärsiviä maita. Koko alkuvuoden aikana 300 000 asukkaan saarivaltiossa on todettu vain muutamia satoja tartuntoja.

Kesäkuun alussa tilanne vaikutti niin ikään hyvältä. Kahden viikon ilmaantuvuusluku oli Islannissa vaivaiset kaksi eli kahdeskymmenesosa Suomen luvusta.

Lisäksi yli 60 prosenttia väestöstä on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.

Islanti on yksi vähiten koronasta kärsineistä maista Euroopassa. Myöskään tiukkoja rajoituksia ei ole ollut. Ihmisiä kävelyllä Reykjavikissä viime syksynä.

Koko pandemian ajan Islanti on pärjännyt ilman tiukkoja rajoituksia. Lähes kaikki palvelut, kuten ravintolat, museot ja kuntosalit, ovat auki, tosin aika- ja ihmismäärärajoituksia on voimassa. Kasvosuojien käyttöä vaaditaan sisätiloissa aivan kuten Suomessakin.

Islannin onnistuneesta koronastrategiasta voitaneen kiittää Islannin varsin tiukkoja maahantulosääntöjä. Maahan pääsee, kun on rokotustodistus ja negatiivinen testitulos, jonka voi tehdä ilmaiseksi lentokentällä.

Turismi on myös Islannille tärkeää, ja maan talous on saanut koronasta kovan kolauksen. Liikenne Islantiin kuitenkin kasvaa viikko toisensa perään, maan talousjohtajat sanovat.

Kreikka

Myös Kreikassa elämä on pikkuhiljaa palautumassa normaalimmaksi. Kesäkuun alussa kahden viikon ilmaantumisluku oli Kreikassa 219 (Suomessa 40), mutta suunta on alaspäin.

Arkeologiset ulkoilmakohteet aukesivat jo aiemmin tänä keväänä, samoin ravintoloissa tarjoillaan jo ulkoilmaruokailijoille. Museot ovat olleet auki kasvosuojia pitäville asiakkaille toukokuun puolivälistä alkaen. Kasvosuojia käytetään myös ulkona.

Kreikka on avannut turistikohteitaan toukokuusta alkaen. Ihmisiä Akropoliksen museon portailla toukokuun puolivälissä, taustalla Parthenonin temppeli maan pääkaupungissa Ateenassa.

Kylpylät ja hyvinvointikeskukset ovat myös avaamassa oviaan, mutta yöllinen ulkonaliikkumiskielto oli kesäkuun alussa yhä voimassa puoli yhdestä aamu viiteen.

Turismista riippuvainen Kreikka on myös helpottanut maahan pääsyä ulkomaalaisilta enemmän kuin moni muu Euroopan maa. EU-maista saapuvien ohella monista matalan riskin maista saapuvien ei tarvitse jäädä karanteenin saavuttuaan Kreikkaan. Jos rokotetta ei ole, tarvitaan negatiivinen testitulos 72 sisällä saapumisesta.

Britannia

Britanniassa koronatilanne on ollut helpottumaan päin jo tammikuusta alkaen. Tähän ovat purreet tiukat rajoitustoimet sekä Euroopan nopein rokotustahti.

Kesäkuun alussa jo 60 prosenttia briteistä oli saanut vähintään yhden rokoteannoksen. Kahden viikon ilmaantuvuusluku oli vain jonkin verran Suomen 40:tä suurempi, 59.

Baarit, ravintolat, teatterit, museot ja hotellit ovat avautuneet toukokuun aikana, vaikka rajoituksia on yhä voimassa. Sisätiloissa vaaditaan kasvosuojia, mutta ulkona suurin osa ihmisistä ei niitä enää pidä.

Fanit seurasivat Mestarien liigan loppuottelua ravintolassa Lontoossa toukokuun 29. päivänä.

Britanniassa, samoin kuin monissa muissakin Euroopan maissa, ollaan huolissaan tällä hetkellä erityisesti intialaisen virusmuunnoksen leviämisestä ja sen vaikutuksista koronatilanteeseen.

Jos tilanne kehittyy suotuisaan suuntaan, Britannia suunnittelee kumoavansa loput rajoitukset kesäkuun 21. päivä. Tämän jälkeen esimerkiksi yökerhot saisivat olla auki ja festivaaleja voitaisiin järjestää.

