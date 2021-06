Venäjällä tavallisten viljelijöiden tilanne on suur­yritysten puristuksessa ahdas. Ekonomistin mukaan suuret maatalous­yritykset ovat osasyy ruuan kallistumiseen.

Kotšubejevski

Maanviljelijä Nikolai Vormsbeher seisoo kaurapellossa ja katsoo ympärilleen. Hyvältä näyttää, vilja kasvaa.

Täällä Etelä-Venäjän Stavropolin aluepiirissä takana on pari kuivaa vuotta. Viime vuonna tuli ensin kolme kertaa halla, sitten pitkä kuivuus ja lopulta rakeita. Se näkyi huonona satona, erityisesti Vormsbeherin päälajeissa vehnässä ja maississa.

Nyt on uusi lisähuoli. Ruuan hinnan­noususta hermostunut hallitus lätkäisi vehnälle alkuvuodesta uuden vientitullin. Vormsbeherin on käytännössä pakko myydä satonsa tukkuostajalle, eikä hän usko yhdenkään välikäden ottavan uutta tullia omaksi tappiokseen.

”Se koko prosentti kaatuu meidän niskaamme”, Vormsbeher sanoo.

Venäjällä on viime aikoina puhuttu paljon ruuan hinnasta, sillä venäläisten tuloista yhä suurempi osa menee ruokaan. Moni joutuu myös syömään aiempaa vaatimattomammin, joten esimerkiksi leivän kulutus kääntyi viime vuonna monen vuoden laskun jälkeen kasvuun.

Elintarvikkeiden osuuden kasvu on johtunut sekä ruuan selvästä kallistumisesta että reaalitulojen pitkään jatkuneesta supistumisesta. Alkuvuodesta reaalitulot olivat jo alle vuoden 2010 tason.

Palkat ovat jo valmiiksi pieniä. Virallisen köyhyysrajan alapuolella elää noin 18 miljoonaa venäläistä, mutta selvästi isompi joukko on vaarassa pudota köyhyyteen. Venäjän tilastokeskuksen mukaan viime vuonna mediaani­kuukausipalkka oli 32 422 ruplaa eli nykykurssilla 373 euroa.

Ei siis ihme, että aihe on Venäjän vallanpitäjille poliittisesti tärkeä. Presidentti Vladimir Putin määräsikin viime joulukuussa viranomaiset säätelemään hintoja, kun esimerkiksi sokeri oli kallistunut vuodessa yli 70 prosenttia, tattariryynit yli 40 prosenttia ja makaronit yli 10 prosenttia.

Yksi toimista oli vienti­tulli vehnälle. Venäjän vuotuinen vehnäsato on kaksin­kertaistunut parissa­kymmenessä vuodessa ja maasta on tullut maailman suurin vehnänviejä. Hallitus yrittää siis pitää yhä isomman osan vehnästä kotimaassa ja hinnan siten halvempana.

Kotšubejevski on tyypillistä Etelä-Venäjää. Raitin varrella on aitojen takana harjakattoisia neliskulmaisia taloja, joissa lappeet ovat neljään suuntaan. Maakunnan pääkaupunkiin Stavropoliin on puolentoista tunnin ajomatka.

Kylän reunalla maasto alkaa jo kumpuilla. Kaukasus on lähellä. Hallinnollisesti ollaan jo Pohjois-Kaukasiassa.

Kylässä oli neuvostoaikana kolhoosi, jossa Vormsbeher työskenteli. Hän on vanhaa saksalaissukua, joka saapui Venäjälle jo 1700-luvulla, joten Neuvostoliiton kaaduttua hän lähti Saksaan.

Ansaittuaan siellä riittävästi hän palasi. Hän sai myös sukulaisten osuudet kolhoosin vanhasta maasta. Hän on hiljalleen ostanut lisää, ja nyt viljeltävänä on 150 hehtaaria.

”Täällä on kaunista. Täällä on hyvä”, hän sanoo ja katsoo horisonttiin.

Viljelijä Nikolai Vormsbeher tilansa pihalla Kotšubejevskissä Etelä-Venäjän Stavropolissa.

Viljelijän asema ei kuitenkaan ole helppo.

Yhteiset viljankuivaamot on purettu, joten vehnä pitää käytännössä myydä välittäjille näiden määräämällä hinnalla.

Investoinnit puolestaan ovat kalliita, sillä valtion viljelijöiden luotottamista varten perustama pankki ei jaa kaikille edullista lainaa. Niinpä Vormsbeher joutui maksamaan puimurilainastaan 15 prosentin korkoa.

”Valtion pitäisi kohdella meitä eri tavalla kuin nyt. Emme me tarvitse mitään ilmaiseksi, mutta antaisivat edullisempia lainoja”, hän sanoo.

Satokorvauksetkin ovat byrokratian vuoksi teoreettisia. Vormsbeher sai huomata tämän rakeiden vietyä osan sadosta. Aina tarvittiin uusi paperi, kunnes lopulta sanottiin, ettei kannata juosta itseään enää kovempaan hikeen, sillä korvauksia ei tulisi.

Sitten Vormsbeher osoittaa pelloltaan kylää. Sen taloista parikymmentä on kaupan. Lapsia on koko ajan vähemmän. Samalla osa pelloista on jäänyt heitteille. Niistä järjestetään aina välillä huutokauppoja.

”Vanhempi pojanpoika opiskelee Stavropolissa. Hän haluaa jatkaa alalla. Nuorempi ei ole kiinnostunut, enkä ole yrittänyt puhua häntä ympäri.”

Venäjällä etsitään yleensä syyllinen asiaan kuin asiaan, joten vallanpitäjät ovat syyttäneet muun muassa kauppaketjuja ahneudesta. Ruoka on kuitenkin kallistunut viime aikoina kaikkialla, kun maailmanmarkkina­hinnat ovat saavuttaneet uusia huippuja.

Se on vaikuttanut myös Venäjällä, sanoo maatalouteen erikoistunut ekonomisti Dmitri Prokofjev.

”Mutta ilman Venäjän vallanpitäjien viime vuosien politiikkaa isku ei olisi ollut näin kova”, Prokofjev sanoo puhelimitse.

Tärkeinä syinä hän mainitsee tuontikiellot, kuten Venäjän EU:lle vuonna 2014 asettamat vastapakotteet, ja suurten monopolististen maatalous­yhtiöiden suosimisen. Nämä suurtilat eli agroholdingit ovat tällä vuosituhannella nousseet keskeisiksi toimijoiksi.

Stavropolin aluepiiri Etelä-Venäjällä on tärkeää maatalousaluetta.

Peltotyöt käynnissä Stavropolin aluepiirissä.

Stavropolin aluepiirissä on laajoja viljapeltoja.

Tuontikielto rajoitti tarjontaa ja vähensi kilpailua, mikä nosti väistämättä hintoja. EU-alueelta tulleiden elin­tarvikkeiden poistumista ei ole vieläkään täysin korvattu, vaikka tuonti muualta on lisääntynyt ja Venäjä on kehunut oman tuotantonsa vahvistuneen.

Omassakin tuotannossa olisi vielä paljon kirittävää, vaikka satomäärien kasvuluvut ovat olleet huomattavia. Venäjän viljavillakin alueilla vehnän hehtaari­kohtainen sato on suunnilleen sama kuin Suomessa.

Venäjä määräsi tuontikieltoja EU-maille sen jälkeen, kun EU oli asettanut Venäjälle pakotteita Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan sodan vuoksi. Lännessä nämä vastapakotteet nähdäänkin poliittisina.

Prokofjev on keskittynyt tuontikieltojen taloudelliseen puoleen. Niillä säästettiin valuuttaa ja samalla rahavirtoja saatiin ohjattua uudelleen suurille venäläisyrityksille.

”Tilanteessa, jossa markkina oli raivattu puhtaaksi, suurimmat maataloustuottajat tekivät voittoa.”

Pienet tilat seurasivat kehitystä pitkälti sivusta.

Stavropolin aluepiirissä maatalous on aina ollut tärkeä tulonlähde. Se on yksi Venäjää ruokkivista alueista.

Huomattava osa tuotannosta menee silti vientiin, viljastakin lähes puolet. Aluehallinnon mukaan viime vuonna vientimaita oli jo 62, kun edellisenä niitä oli 50.

Viennin arvo oli viime vuonna noin 400 miljoonaa euroa eli noin 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Se selittyy osin maailmanmarkkina­hintojen nousulla.

Hintoja korottaa myös se, että koko maan tasolla Venäjä ei vie vain ylimääräistä tuotantoaan. Vienti on monelle suur­yritykselle järkevin vaihtoehto, sillä sato tarvitsee vain toimittaa satamaan eikä kuljettaa venäläisiä teitä moneen suuntaan.

Viennillä saatu valuuttatulo on myös tärkeää, sillä yritykset ostavat siemeniä, laitteita ja lannoitteita ulkomailta. Dollareissa tuleva liikevaihto on myös ruplia vakaampaa.

”Se on myös perinteinen venäläinen malli. Niin se on ollut aina. Hallitsija Nikolai Aleksandrovitšin [keisari Nikolai II] aikaan kansan parissa sai olla millainen nälkä tahansa, mutta viljan vienti sujui keskeytyksettä”, ekonomisti Prokofjev sanoo.

Vähän matkan päässä Vormsbeherin talolta on viljelijä Pjotr Frolikovin tila, vähän muusta kylästä erillään. Täällä maasto kumpuilee. Laaksossa virtaa pieni joki.

Kunnallishallintoa opiskellut Frolikov palasi kotikyläänsä valmistuttuaan yliopistosta. Alkuun hän kokeili kaneja, sikoja ja lampaita, mutta se ei lyönyt leiville.

”Nyt kanojenkin pitäminen on kannattamatonta. Ne syövät enemmän kuin munista saa.”

Viljelijä Pjotr Frolikov tilansa pihalla. Takana olevassa hallissa on puutarhataimia, joita hän suunnittelee alkavansa myydä. ”Puutarhanhoito kiinnostaa ihmisiä koko ajan enemmän.”

Pjotr Frolikov kasvattaa kymmeniä eri lajeja. Hän on harrastanut myös kasvinjalostusta. Tarkoitus on hankkia uusia tulonlähteitä, mutta työ on myös kiinnostavaa.

Nyt Frolikov viljelee muiden tavoin vehnää sekä ohraa ja auringonkukkia 80 hehtaarillaan. Lisäksi hän kasvattaa marjoja ja viikunoita. Vehnä on Frolikovin tärkein tulonlähde, mutta tarkoitus on siirtää painoa puutarhaviljelyyn ja aloittaa viikunoiden jalostaminen hilloksi. Tuotto on parempaa ja välikäsiä vähemmän.

”Suuryritysten kanssa voi kilpailla vain tarjoamalla jotain uutta, jota ne eivät voi tehdä. Minusta se on ainoa tapa. Suora kilpailu ei tietenkään toimi”, hän sanoo.

Isoissa kaupungeissa yhä useampi myös haluaa ostaa pienten tilojen tuotteita.

Frolikov on tähän asti päättänyt pärjätä omillaan ilman tukiaisia. Tänä vuonna hän kuitenkin otti yhteyttä aluehallintoon tiedustellakseen, voisiko investointeihin saada tukea.

”Täällä on neljä kylää, muttei lainkaan tuotantoa. Se toisi töitä ja elämää”, hän sanoo tuotanto­suunnitelmista.

Frolikovin mukaan Venäjällä voi vain sopeutua ympäristöön, elämään ja poliittisen todellisuuteen. Aivoja voi kuitenkin käyttää. Viikunat ovat eräänlainen osa tätä sopeutumista, myös ympäristönäkökulmasta. Vaikka ilmastonmuutos on lisännyt kuivuutta alueella, on Frolikov sen myötä voinut alkaa kasvattaa viikunoita ja muita uusia lajeja.

”On valtava ilo, kun saa tehdä itselleen töitä. Työ on kovaa, eikä aina tuottavaa, mutta siksi meillä on aivot. Voimme ajatella ja parantaa”, hän sanoo.

”En aio lähteä täältä mihinkään.”

Viljelijä Pjotr Frolikov tilallaan.